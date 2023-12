Brad Binder (KTM) : débuts en enduro au "Roof of Africa

Ces jours-ci, Brad Binder a troqué sa RC16 du championnat du monde de MotoGP contre une moto d'enduro. Le Sud-Africain a participé de jeudi à samedi au Lesotho au légendaire rallye Hard Enduro "Roof of Africa".

Pour Binder, il s'agissait de sa première participation à une course d'enduro. En raison de ses liens avec les Kinigadners, il s'est présenté en tenue Kini-KTM - et a franchi la ligne d'arrivée à la 88e place de la catégorie bronze parmi plus de 230 participants pour ses débuts. Le jeune homme de 28 ans était accompagné de son jeune frère Darryn, qui est sous contrat en Moto2 avec l'équipe Liqui Moly Husqvarna IntactGP de Memmingen.

Lors de leur test d'endurance, les Binder ont été initiés et encadrés par l'icône sud-africaine de l'enduro Alfie Cox. Depuis de nombreuses années, Cox importe des motos KTM et GASGAS en Afrique du Sud, dans le Kwazulu-Natal. Les frères Binder ont commencé leur carrière - soutenus par leur père - dans le motocross, comme de nombreux collègues dans le tout-terrain.

Intéressant : l'ancienne star de motocross du Tyrol du Sud Arno Drechsel, autrefois adversaire de Heinz Kinigadner dans le championnat du monde de motocross 250, a terminé en P9 dans les catégories de bronze. La star du monde de l'enduro et vainqueur de la catégorie or était Wade Young lors de l'événement.