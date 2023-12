Brad Binder (KTM): Estreia no Enduro no "Roof of Africa"

O astro sul-africano do MotoGP Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) aventurou-se na cena do enduro como um duro teste após o final da temporada de MotoGP de 2023.

Brad Binder trocou recentemente a RC16 do Campeonato do Mundo de MotoGP por uma mota de enduro. O sul-africano participou no lendário rali de enduro duro "Roof of Africa" no Lesoto, de quinta-feira a sábado.

Foi a primeira vez que Binder participou numa corrida de enduro e, devido à sua ligação aos Kinigadners, competiu com um equipamento Kini-KTM - e terminou em 88º na classe bronze entre mais de 230 participantes na sua estreia. O jovem de 28 anos também teve a companhia do irmão mais novo, Darryn, que tem contrato com a equipa Liqui Moly Husqvarna IntactGP de Moto2, sediada em Memmingen.

Os Binders foram instruídos e treinados pelo ícone do enduro sul-africano Alfie Cox durante o seu teste de resistência. Cox tem importado motas KTM e GASGAS em Kwazulu-Natal, África do Sul, há muitos anos. Os irmãos Binder começaram a sua carreira - apoiados pelo pai - como muitos dos seus colegas de todo-o-terreno, no motocross.

Facto interessante: A antiga estrela do motocross do Tirol do Sul, Arno Drechsel, outrora rival de Heinz Kinigadner no Campeonato do Mundo de Motocross de 250cc, chegou a P9 na categoria de bronze. A estrela do mundo do enduro e vencedor da classe de ouro no evento foi Wade Young.