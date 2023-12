Marc Márquez : Encore une apparition en tant que pilote Honda

La finale du MotoGP 2023 à Valence a mis fin à l'histoire à succès de Marc Márquez et de l'équipe d'usine Repsol-Honda. Mais une semaine plus tard, à Motegi, l'Espagnol s'est à nouveau montré sous les couleurs du HRC.

Malgré son opération du bras, Marc Márquez, accompagné de sa petite amie Gemma, s'est rendu ce week-end au Japon pour assister au traditionnel "Honda Racing Thanks Day" au Mobility Resort Motegi. Bien qu'il soit désormais séparé du HRC, l'Espagnol de 30 ans reste très populaire parmi les fans japonais et a signé de nombreux autographes.

Marc Márquez s'est adressé aux spectateurs sur place dans un petit discours : "Cette année, c'est très spécial pour moi car, comme vous le savez, nos chemins vont se séparer. Nous verrons bien si elles se croiseront à nouveau à l'avenir. Au cours de ces onze années, nous avons remporté six titres de champion du monde ensemble, nous avons réalisé de grandes choses et nous avons grandi ensemble. Ce fut un plaisir de faire partie de cette grande famille".

"Il est vrai que le team Repsol Honda sera l'équipe de ma carrière, l'équipe dont les gens se souviendront. Mais il est également vrai que mon objectif est de gagner à nouveau. J'essaie de trouver le meilleur moyen d'y parvenir et de poursuivre ma carrière longtemps. Nous verrons si nous pouvons nous revoir à l'avenir", a laissé une fois de plus une porte ouverte à celui qui a remporté 59 fois le MotoGP. "Je ne sais pas si ce sera mon dernier Honda Racing Thanks Day. J'espère revenir à l'avenir en tant que pilote Honda. Ce que nous avons accompli, nous l'avons fait ensemble. Merci beaucoup, Honda sera toujours dans mon cœur".

Le sextuple champion de MotoGP a également profité de l'occasion pour échanger des idées avec d'autres pilotes Honda, dont les pilotes officiels MXGP Tim Gajser et Rubén Fernández, ainsi que les frères australiens Lawrence, stars Honda de la scène américaine du supercross et du motocross.

Le futur pilote Gresini-Ducati s'est également entretenu avec grand intérêt avec les as de la Formule 1 de Red Bull Racing et Alpha Tauri, à commencer bien sûr par le champion du monde Max Verstappen. Márquez a également été observé lors de discussions amicales avec les dirigeants du HRC autour de Tetsuhiro Kuwata.

L'octuple champion du monde de moto ne s'est toutefois pas mis lui-même en selle si peu de temps après l'intervention à l'avant-bras, laissant cela à ses collègues de marque de cette année, Joan Mir et Taka Nakagami.

Via ses canaux de médias sociaux, Marc a ensuite diffusé un message à sa famille Honda de longue date et à ses nombreux fans : "C'était un sentiment très spécial lors du Honda Racing Thanks Day. Merci pour tout, Japon" !