Marc Márquez: un'altra apparizione come pilota Honda

Nonostante l'intervento chirurgico al braccio subito mercoledì scorso, Marc Márquez non si è lasciato sfuggire l'occasione di recarsi in Giappone per il fine settimana, accompagnato dalla fidanzata Gemma, per partecipare al tradizionale "Honda Racing Thanks Day" presso il Mobility Resort Motegi. Anche se le strade di lui e della HRC si sono separate, il trentenne spagnolo è ancora molto popolare tra i fan giapponesi ed è stato impegnato a firmare autografi.

Marc Márquez si è rivolto agli spettatori sul posto con un breve discorso: "Quest'anno è molto speciale per me perché, come sapete, le nostre strade si separeranno. Vedremo se si incroceranno di nuovo in futuro. In questi undici anni abbiamo vinto insieme sei titoli di campione del mondo, abbiamo ottenuto grandi risultati e siamo cresciuti insieme. È stato un piacere far parte di questa grande famiglia".

"È vero che il Repsol Honda Team sarà la squadra della mia carriera, la squadra che la gente ricorderà. Ma è anche vero che il mio obiettivo è vincere ancora. Sto cercando di trovare il modo migliore per farlo e continuare la mia carriera a lungo. Vedremo se potremo incontrarci di nuovo in futuro", ha detto il 59 volte vincitore della MotoGP, lasciando ancora una volta la porta aperta. "Non so se questo sarà il mio ultimo Honda Racing Thanks Day. Spero di tornare come pilota Honda in futuro. Quello che abbiamo ottenuto, lo abbiamo ottenuto insieme. Grazie mille, Honda sarà sempre nel mio cuore".

Il sei volte campione della MotoGP ha avuto anche un vivace scambio di opinioni con altri piloti Honda, tra cui i piloti ufficiali MXGP Tim Gajser e Rubén Fernández e i fratelli australiani Lawrence, le stelle Honda della scena americana del supercross e del motocross.

Il futuro pilota Gresini Ducati era anche molto interessato a parlare con gli assi della Formula 1 di Red Bull Racing e Alpha Tauri, in particolare con il campione del mondo Max Verstappen. Márquez è stato anche osservato in colloqui amichevoli con i vertici della HRC attorno a Tetsuhiro Kuwata.

Tuttavia, l'otto volte campione del mondo di motociclismo non è salito in sella così presto dopo l'operazione all'avambraccio, lasciando il compito ai colleghi di marca di quest'anno Joan Mir e Taka Nakagami.

Marc ha poi utilizzato i suoi canali social media per inviare un messaggio alla sua famiglia Honda di lunga data e ai numerosi fan: "È stata una sensazione davvero speciale all'Honda Racing Thanks Day. Grazie di tutto, Giappone!".