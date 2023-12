Marc Márquez: Mais uma aparição como piloto da Honda

A antiga história de sucesso de Marc Márquez e da equipa de trabalho da Repsol Honda chegou ao fim na final do MotoGP de 2023 em Valência. No entanto, uma semana depois, em Motegi, o espanhol mostrou mais uma vez que é um homem da HRC.

Apesar de ter sido submetido a uma cirurgia à bomba do braço na passada quarta-feira, Marc Márquez não perdeu a oportunidade de viajar até ao Japão durante o fim de semana, acompanhado pela namorada Gemma, para assistir ao tradicional "Honda Racing Thanks Day" no Mobility Resort Motegi. Embora ele e a HRC estejam agora a seguir caminhos separados, o espanhol de 30 anos continua a ser extremamente popular entre os fãs japoneses e esteve ocupado a dar autógrafos.

Marc Márquez dirigiu-se aos espectadores no local com um breve discurso: "Este ano é muito especial para mim porque, como sabem, vamos seguir caminhos diferentes. Veremos se nos voltamos a cruzar no futuro. Nestes onze anos, conquistámos juntos seis títulos de Campeões do Mundo, fizemos grandes coisas e crescemos juntos. Foi um prazer fazer parte desta grande família".

"É verdade que a Repsol Honda Team será a equipa da minha carreira, a equipa que as pessoas vão recordar. Mas também é verdade que o meu objetivo é voltar a ganhar. Estou a tentar encontrar a melhor forma de o fazer e de continuar a minha carreira durante muito tempo. Veremos se nos podemos encontrar de novo no futuro," disse o 59 vezes vencedor do MotoGP, deixando mais uma vez a porta aberta. "Não sei se este será o meu último Honda Racing Thanks Day. Espero voltar como piloto da Honda no futuro. O que alcançámos, alcançámo-lo juntos. Muito obrigado, a Honda estará sempre no meu coração."

O hexacampeão de MotoGP também teve uma animada troca de impressões com outros pilotos da Honda, incluindo os pilotos de fábrica de MXGP Tim Gajser e Rubén Fernández, bem como os irmãos australianos Lawrence, as estrelas da Honda do supercross e motocross americano.

O futuro piloto da Gresini Ducati também estava muito interessado em falar com os ases da Fórmula 1 da Red Bull Racing e da Alpha Tauri, especialmente, claro, o campeão mundial Max Verstappen. Márquez também foi observado em conversações amigáveis com a direção da HRC em torno de Tetsuhiro Kuwata.

No entanto, o octacampeão do mundo de motociclismo não se sentou na sela tão cedo após a operação ao antebraço, deixando isso para os colegas de marca deste ano, Joan Mir e Taka Nakagami.

Marc utilizou então os seus canais nas redes sociais para enviar uma mensagem à sua família Honda de longa data e aos muitos fãs: "Foi um sentimento muito especial no Honda Racing Thanks Day. Obrigado por tudo, Japão!"