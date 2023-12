Ducati : La saison MotoGP 2023 qui bat tous les records

Pour la première fois dans l'histoire du MotoGP, Ducati a défendu avec succès son titre de pilote. Le champion du monde Pecco Bagnaia et ses collègues de la marque ont toutefois franchi quelques étapes supplémentaires en 2023.

L'hiver dernier, le directeur général de Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, a déclaré qu'il souhaitait dépasser les succès de 2022, c'est-à-dire remporter cette année le championnat du monde Supersport en plus des championnats du monde MotoGP et Superbike.

Cet objectif a été atteint puisque l'Italien Nicolò Bulega a été sacré champion du monde Supersport dès la fin septembre et qu'Álvaro Bautista a défendu avec succès son titre Superbike. De plus, Ducati a fourni pour la première fois en 2023 des motos monotypes pour le nouveau championnat du monde MotoE - Mattia Casadei y a assuré le titre de champion du monde à Misano.

Dans le championnat du monde MotoGP, le pilote officiel Ducati Francesco "Pecco" Bagnaia a remporté son deuxième titre MotoGP consécutif lors de la finale à Valence il y a une semaine. Le fait que seul un pilote Desmosedici pouvait être sacré champion du monde était déjà mathématiquement certain depuis le GP de Thaïlande.

L'armada de Borgo Panigale n'a cessé de consolider son impressionnant palmarès au cours de la saison écoulée. Un exemple : depuis 46 courses de GP consécutives, au moins un pilote Desmosedici a toujours réussi à monter sur le podium.

Sur les 20 courses principales de la saison, Ducati a remporté 17 victoires, grâce à six pilotes différents ! Ce sont deux records pour la catégorie reine.

Le bilan de Ducati de l'année dernière était déjà impressionnant : les quatre équipes et les huit pilotes ont assuré douze victoires en GP, 16 pole positions et 32 podiums en 2022. Dans le championnat du monde des pilotes, quatre pilotes ont été promus dans le top 8 en 2022.

Le bilan de cette saison dépasse une fois de plus toutes les attentes : Les quatre équipes et les huit pilotes ont remporté 17 victoires en MotoGP et un total de 43 podiums en GP sur toute la distance (battant ainsi le précédent record de 39 podiums pour Honda en 1997).

A cela s'ajoutent 16 victoires au sprint (Martin 9x, Bagnaia 4x, Alex Márquez 2x, Bezzecchi 1x) et 17 pole positions. Sur l'ensemble de la saison, cela fait maintenant 60 Grand Prix consécutifs qu'au moins une Desmosedici se trouve sur la première ligne de départ.

En 2023, Ducati a remporté le championnat du monde des constructeurs pour la quatrième fois consécutive. Dans le championnat du monde des pilotes, six pilotes Desmosedici se sont classés dans le top 9.

Les succès de Ducati en 2023 :

Pecco Bagnaia : 7 victoires en GP, 4 victoires en sprint, 15 podiums GP au total, 7 pole positions.

Jorge Martin : 4 victoires en GP, 9 victoires en sprint, 8 podiums GP au total, 4 pole positions.

Marco Bezzecchi : 3 victoires en GP, 1 victoire en sprint, 7 podiums en GP, 3 pole positions.

Johann Zarco : 1 victoire en GP, 6 podiums au total.

Fabio Di Giannantonio : 1 victoire en GP, 2 podiums en GP au total.

Enea Bastianini : 1 victoire en GP.

Alex Márquez : 2 victoires en sprint, 2 podiums GP, 1 pole position.

Luca Marini : 2 podiums GP, 2 pole positions.