Ducati: la stagione 2023 della MotoGP da record

Lo scorso inverno, il Direttore Generale di Ducati Corse Gigi Dall'Igna aveva dichiarato di voler superare i successi del 2022, ovvero vincere quest'anno il Campionato Mondiale Supersport oltre ai Campionati Mondiali MotoGP e Superbike.

L'obiettivo è stato raggiunto, dato che l'italiano Nicolò Bulega è stato incoronato Campione del Mondo Supersport alla fine di settembre e Álvaro Bautista ha difeso con successo il suo titolo Superbike. Ducati ha anche fornito moto di serie per il nuovo Campionato del Mondo MotoE per la prima volta nel 2023, dove Mattia Casadei ha conquistato il titolo mondiale a Misano.

Nel Campionato del Mondo MotoGP, il pilota ufficiale Ducati Francesco "Pecco" Bagnaia ha conquistato il suo secondo titolo MotoGP consecutivo nella finale di Valencia una settimana fa. Il fatto che solo un pilota della Desmosedici potesse essere incoronato campione del mondo era una certezza matematica fin dal GP di Thailandia.

L'armata di Borgo Panigale ha continuato a costruire sulla base degli impressionanti risultati ottenuti nella scorsa stagione. Ad esempio, almeno un pilota Desmosedici è salito sul podio in 46 GP consecutivi.

Nelle 20 gare principali della stagione, ci sono state 17 vittorie per Ducati - da parte di sei piloti diversi! Si tratta di due record per la classe regina.

Il record Ducati dello scorso anno era già impressionante: i quattro team e gli otto piloti hanno ottenuto dodici vittorie nei GP, 16 pole position e 32 podi nel 2022. Quattro piloti sono stati promossi tra i primi otto nel Campionato Piloti nel 2022.

I risultati di questa stagione hanno superato ancora una volta tutte le aspettative: I quattro team e gli otto piloti hanno conquistato 17 vittorie in MotoGP e un totale di 43 podi in GP su tutta la distanza (battendo il precedente record di 39 podi della Honda nel 1997).

Ci sono state anche 16 vittorie in volata (Martin 9 volte, Bagnaia 4 volte, Alex Márquez 2 volte, Bezzecchi 1 volta) e 17 pole position. In tutta la stagione, c'è stata almeno una Desmosedici in prima fila per 60 Gran Premi di fila.

Nel 2023 Ducati ha conquistato il Campionato Costruttori per la quarta volta consecutiva. Sei piloti Desmosedici si sono classificati tra i primi nove nel Campionato Piloti.

I successi Ducati nel 2023:

Pecco Bagnaia: 7 vittorie nei GP, 4 vittorie in volata, un totale di 15 podi nei GP, 7 pole position.

Jorge Martin: 4 vittorie di GP, 9 vittorie in volata, un totale di 8 podi di GP, 4 pole position.

Marco Bezzecchi: 3 vittorie di GP, 1 vittoria in volata, un totale di 7 podi di GP, 3 pole position.

Johann Zarco: 1 vittoria in un GP, 6 podi in totale.

Fabio Di Giannantonio: 1 vittoria in un GP, 2 podi totali in un GP.

Enea Bastianini: 1 vittoria in un GP.

Alex Márquez: 2 vittorie in volata, 2 podi in GP, 1 pole position.

Luca Marini: 2 podi in GP, 2 pole position.