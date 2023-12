Ducati: A época recorde de 2023 do MotoGP

A Ducati defendeu com sucesso o título de pilotos pela primeira vez na história do MotoGP. No entanto, o campeão mundial Pecco Bagnaia e os seus colegas de marca alcançaram mais alguns marcos em 2023.

No inverno passado, o Diretor Geral da Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, declarou que queria superar os sucessos de 2022, ou seja, vencer o Campeonato do Mundo de Supersport este ano, para além dos Campeonatos do Mundo de MotoGP e Superbike.

Este objetivo foi alcançado, uma vez que o italiano Nicolò Bulega foi coroado Campeão do Mundo de Supersport no início de setembro e Álvaro Bautista defendeu com sucesso o seu título de Superbike. A Ducati também forneceu motos padronizadas para o novo Campeonato do Mundo de MotoE pela primeira vez em 2023 - onde Mattia Casadei garantiu o título do Campeonato do Mundo em Misano.

No Campeonato do Mundo de MotoGP, o piloto de fábrica da Ducati, Francesco "Pecco" Bagnaia, garantiu o seu segundo título de MotoGP consecutivo na final em Valência, há uma semana. O facto de apenas um piloto da Desmosedici poder ser coroado campeão do mundo era uma certeza matemática desde o GP da Tailândia.

A armada de Borgo Panigale continuou a construir o seu impressionante historial ao longo da época passada. Por exemplo, pelo menos um piloto Desmosedici terminou no pódio em 46 corridas de GP consecutivas.

Nas 20 principais corridas da época, houve 17 vitórias para a Ducati - por seis pilotos diferentes! São dois recordes para a categoria rainha.

O recorde da Ducati no ano passado já era impressionante: as quatro equipas e os oito pilotos garantiram doze vitórias em GP, 16 pole positions e 32 pódios em 2022. Quatro pilotos foram promovidos aos oito primeiros no Campeonato de Pilotos em 2022.

Os resultados desta época excederam mais uma vez todas as expectativas: As quatro equipas e os oito pilotos conquistaram 17 vitórias de MotoGP e um total de 43 pódios de GP em toda a distância (batendo o anterior recorde de 39 pódios da Honda em 1997).

Também se registaram 16 vitórias ao sprint (Martin 9x, Bagnaia 4x, Alex Márquez 2x, Bezzecchi 1x) e 17 pole positions. Ao longo da época, houve pelo menos uma Desmosedici na primeira linha da grelha em 60 Grandes Prémios consecutivos.

A Ducati conquistou o Campeonato de Construtores pela quarta vez consecutiva em 2023. Seis pilotos Desmosedici terminaram entre os nove primeiros no Campeonato de Pilotos.

Os sucessos da Ducati em 2023:

Pecco Bagnaia: 7 vitórias em GPs, 4 vitórias em sprint, um total de 15 pódios em GPs, 7 pole positions.

Jorge Martin: 4 vitórias em GPs, 9 vitórias em sprint, um total de 8 pódios em GPs, 4 pole positions.

Marco Bezzecchi: 3 vitórias em GPs, 1 vitória ao sprint, um total de 7 pódios em GPs, 3 pole positions.

Johann Zarco: 1 vitória em GP, um total de 6 pódios.

Fabio Di Giannantonio: 1 vitória em GP, um total de 2 pódios em GP.

Enea Bastianini: 1 vitória em GP.

Alex Márquez: 2 vitórias ao sprint, 2 pódios em GP, 1 pole position.

Luca Marini: 2 pódios em GPs, 2 pole positions.