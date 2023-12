Travail sur le châssis carbone : Aprilia a besoin de plus d'infos

Depuis un an, Aprilia travaille sur un châssis en carbone, que Lorenzo Savadori a utilisé pour la dernière fois lors des tests officiels du MotoGP à Valence. Il ne semble pas encore totalement convaincant.

Lorsque KTM a décidé cette saison, à la surprise générale, d'abandonner son traditionnel cadre en acier pour un châssis en fibre de carbone, Aprilia a également adopté ce concept. Mais alors que le châssis en carbone est déjà utilisé en course chez KTM depuis l'apparition en wildcard de Dani Pedrosa à Misano, les Italiens ne l'ont pas encore suffisamment testé.

L'avantage d'un cadre en carbone est évident : selon le règlement, une moto MotoGP doit peser au moins 157 kilogrammes. Le carbone est plus léger que l'aluminium et, grâce à des années de recherche et à de nouveaux procédés de fabrication, il peut désormais répondre aux exigences de la catégorie reine. Le poids économisé peut alors être réinvesti ailleurs ou l'équilibre peut être modifié par l'ajout de poids supplémentaires, ce qui peut favoriser le comportement de la moto.

Jusqu'à présent, Aprilia utilise des cadres en aluminium qui ont fait leurs preuves en MotoGP, mais il semble que l'entreprise veuille changer de matériau à moyen terme. Lors du test MotoGP à Valence, Lorenzo Savadori a testé le nouveau cadre en carbone, mais il n'a jamais effectué que de courts relais de deux ou trois tours.

"Nous nous concentrons sur la saison 2024, le châssis en carbone n'était pas une priorité lors de ce test", a révélé le pilote de 30 ans, qui a terminé 24e au classement général avec 12 points cette année en tant que pilote d'essai et de réserve et qui s'est retrouvé en bas de la feuille des temps lors du test de Valence. Le châssis n'a été testé que par Savadori, les pilotes d'usine Aprilia ont roulé dans une configuration différente.

Une différence est perceptible au pilotage pour Savadori, mais "il y a des aspects positifs et négatifs. Nous devons mieux comprendre ce châssis".

Nous saurons au plus tard lors des tests officiels de Sepang, début février, si Aprilia misera sur ce nouveau concept pour la prochaine saison de MotoGP.