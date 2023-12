Lavori sul telaio in carbonio: Aprilia ha bisogno di maggiori informazioni

Aprilia sta lavorando da un anno a un telaio in carbonio, che Lorenzo Savadori ha guidato l'ultima volta in occasione del test ufficiale della MotoGP a Valencia. Non sembra ancora del tutto convincente.

Quando questa stagione KTM ha sorprendentemente abbandonato il tradizionale telaio a traliccio d'acciaio (almeno per il momento) per passare a un telaio in fibra di carbonio, Aprilia stava già perseguendo lo stesso concetto. Tuttavia, mentre il telaio in fibra di carbonio è stato utilizzato in gara da KTM fin dall'apparizione come wildcard con Dani Pedrosa a Misano, gli italiani non lo hanno ancora testato a sufficienza.

Il vantaggio di un telaio in carbonio è evidente: secondo il regolamento, una moto da MotoGP deve pesare almeno 157 kg. Il carbonio è più leggero dell'alluminio e può ora soddisfare i requisiti della classe regina grazie ad anni di ricerca e a processi produttivi innovativi. Il peso risparmiato può essere reinvestito altrove, oppure il bilanciamento può essere modificato con pesi aggiuntivi, a vantaggio della maneggevolezza.

Finora Aprilia ha utilizzato i telai in alluminio che hanno dato buoni risultati in MotoGP, ma a medio termine sembra intenzionata a cambiare materiale. Lorenzo Savadori ha provato il nuovo telaio in carbonio durante i test della MotoGP a Valencia, ma ha girato solo per brevi periodi di due o tre giri.

"Ci stiamo concentrando sulla stagione 2024, il telaio in carbonio non era una priorità in questo test", ha rivelato il 30enne, che quest'anno ha chiuso al 24° posto nella classifica generale come pilota collaudatore e sostituto con dodici punti ed è stato in fondo alla classifica dei tempi nel test di Valencia. Il telaio è stato provato solo da Savadori, mentre i piloti ufficiali Aprilia hanno utilizzato una configurazione diversa.

Per Savadori la differenza si nota durante la guida, ma "ci sono aspetti positivi e negativi. Dobbiamo capire meglio questo telaio".

Sapremo al più tardi nei test ufficiali di Sepang all'inizio di febbraio se Aprilia si affiderà a questo nuovo concetto nella prossima stagione della MotoGP.