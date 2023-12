Trabalho no chassis de carbono: Aprilia precisa de mais informações

Quando a KTM, surpreendentemente, abandonou o tradicional chassis de treliça de aço esta época (pelo menos por enquanto) e mudou para um chassis de fibra de carbono, a Aprilia já estava a seguir o mesmo conceito. No entanto, apesar de o chassis em fibra de carbono estar a ser utilizado em competição na KTM desde a aparição do wildcard com Dani Pedrosa em Misano, os italianos ainda não o testaram suficientemente.

A vantagem de um quadro de carbono é óbvia: de acordo com os regulamentos, uma moto de MotoGP deve pesar pelo menos 157 quilogramas. O carbono é mais leve do que o alumínio e pode agora cumprir os requisitos da categoria rainha graças a anos de investigação e processos de fabrico inovadores. O peso poupado pode ser reinvestido noutras áreas, ou o equilíbrio pode ser alterado com pesos adicionais, o que pode beneficiar a manobrabilidade.

Até agora, a Aprilia tem usado quadros de alumínio que já deram provas no MotoGP, mas a médio prazo parece querer mudar o material. Lorenzo Savadori testou o novo quadro de carbono no teste de MotoGP em Valência, mas só rodou em curtos períodos de duas ou três voltas.

"Estamos a concentrar-nos na época de 2024, o chassis de carbono não foi uma prioridade neste teste", revelou o piloto de 30 anos, que terminou em 24º lugar na classificação geral deste ano como piloto de testes e de substituição com doze pontos e esteve no fundo da tabela de tempos no teste de Valência. O chassis foi testado apenas por Savadori, os pilotos de fábrica da Aprilia rodaram com uma configuração diferente.

Savadori sente a diferença ao pilotar, mas "há aspectos positivos e negativos. Temos de perceber melhor este chassis".

Saberemos, o mais tardar, no teste oficial de Sepang, no início de fevereiro, se a Aprilia vai utilizar este novo conceito na próxima época de MotoGP.