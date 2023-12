Le racing souffre lorsque les règles ne sont pas assez bonnes

L'anarchie est attrayante - la redondance des règles et de l'autorité, parce que le peuple est capable d'assumer la responsabilité de ses propres actions. Dans ce cas, il n'y a pas besoin de règlements. Mais dès que la nature humaine entre en jeu, cela devient évidemment impossible.

A un niveau moins formel, le sport motocycliste est une sorte d'anarchie : des fous de vitesse jouent à "je peux aller plus vite que toi". Cela sonne bien, non ?

Mais dès que cela se formalise en tant que championnat, les règles deviennent une nécessité. Le "roule comme tu peux" ne suffit alors plus, malheureusement. Avec le temps, les règles sont devenues si détaillées qu'il faut aujourd'hui un comité de commissaires FIM MotoGP pour veiller à l'application du règlement.

Les pilotes sont sanctionnés pour un petit mouvement sur la grille de départ ou pour avoir dépassé d'un centimètre les "track limits" (limites de la piste) sur la peinture verte de la piste dans le feu de l'action, indépendamment du fait qu'ils aient ou non obtenu un avantage. Des automatismes standardisés plutôt qu'une marge d'appréciation intelligente. Les résultats finaux seront donc décidés à la fois par le drapeau à damier et par les commissaires. Ainsi, chacun saura au moins à quoi s'en tenir.

La dernière règle en date - ou plutôt la dernière façon d'appliquer une règle déjà existante mais qui n'était pas appliquée auparavant - fait jouer aux techniciens et aux pilotes un véritable jeu d'estimation. Un jeu dans lequel il n'y a pas vraiment de gagnant.

Il s'agit de la fameuse règle de la pression des pneus. L'équipementier exclusif Michelin impose une pression minimale, car le fabricant français craint qu'une pression inférieure ne compromette la durabilité du pneu et ne provoque finalement des chutes. Ce qui, à son tour, ne rendrait pas service à son image.

Il s'agit toutefois d'une prescription que 17 des 22 pilotes titulaires n'ont pas respectée au moins une fois rien qu'au cours de la deuxième moitié de la saison après la pause estivale.

Les pilotes rivaux et les équipes la condamnent de la même manière. Non seulement les courses risquent d'être ennuyeuses, mais le résultat définitif n'est connu qu'une heure environ après le passage de la ligne d'arrivée - c'est ce qui s'est passé à Valence, lorsque Fabio Di Giannantonio a certes reçu la coupe pour la deuxième place, mais n'a ensuite été classé que quatrième en raison d'une pénalité de trois secondes.

De plus, les pilotes sont convaincus que la règle introduite au nom de la sécurité ne rend pas le sport plus sûr, mais plutôt plus dangereux.

Le pire, c'est que les règles requièrent des capacités psychiques si l'on veut être sûr de ne pas les enfreindre.

La valeur minimale est de 1,88 bar à l'avant et de 1,7 bar à l'arrière. Cette valeur cible, qui peut varier légèrement en fonction du circuit, doit être respectée pendant plus de 30 pour cent du temps en sprint (pour 15 tours ou moins) et pendant plus de 50 pour cent en Grand Prix (pour plus de 15 tours).

Cette saison, les pénalités étaient échelonnées : un avertissement à la première infraction, puis trois secondes de pénalité, six la fois suivante, puis douze... L'année prochaine, cette marge de manœuvre n'existera plus. Dès la première infraction, la disqualification est encourue.

Il s'agit surtout du pneu avant. Dès le début, les pilotes se sont plaints que le minimum était trop élevé, qu'à 2,0 bars, le pneu était déjà trop gonflé et perdait de l'adhérence. Cela se répercute sur les virages et les phases de freinage, le risque augmente.

Au fur et à mesure que la course avance, la situation s'aggrave. Sauf si l'on est seul (c'est-à-dire que l'on est en tête). En effet, l'augmentation de la température des pneus dans le sillage du vent s'accompagne d'une hausse de la pression des pneus. Pour y remédier, la pression de gonflage doit être inférieure à la limite au départ de la course. Mais si l'on mène dès le début, la pression de l'air n'augmentera pas suffisamment - à moins que l'on ne ralentisse pour laisser passer un adversaire.

C'est une devinette. La cible à atteindre est certes fermement ancrée, mais l'arme se déplace de manière instable.

Le catalogue de pénalités susmentionné pour les infractions liées à la pression des pneus est entré en vigueur avec le GP de Silverstone. Les premières infractions ont suivi peu après : Maverick Viñales a reçu son premier avertissement officiel à Barcelone, et son coéquipier chez Aprilia Aleix Espargaró sa première pénalité de temps à Buriram, qui l'a fait reculer de la cinquième à la huitième place. Ils étaient les premiers d'une longue liste.

Une règle enfreinte par plus de deux tiers du peloton - volontairement ou par erreur - commence à paraître ridicule. D'autant plus si l'on considère le nombre de pneus avant réellement endommagés - à savoir aucun. En revanche, de nombreux pilotes sont tombés sur l'avant parce que la pression avait trop augmenté.

Cette règle n'a donc aucun sens. Et les conséquences potentielles sont très graves.

Le problème du pneu avant s'explique par les contraintes supplémentaires auxquelles le pneu est soumis en raison de l'augmentation de la "down force" et des freinages plus violents au fur et à mesure que l'aérodynamique et les dispositifs de ride-height progressent. Des progrès techniques dans la chaleur de la compétition. Une raison essentielle pour laquelle la course se déroule.

La solution semble relativement simple. Il est du devoir de Michelin de concevoir un pneu avant suffisamment solide pour faire face à la situation. Mais aucun nouveau pneu avant n'est envisagé en course avant 2025.

En attendant, le MotoGP est soumis à un règlement à la limite de l'inadaptation. Il n'est tout simplement pas assez bon.

