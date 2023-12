Le corse soffrono quando le regole non sono sufficienti

Pochi regolamenti hanno causato tanti grattacapi e scuotimenti di testa nella stagione 2023 della MotoGP come la regola sulla pressione degli pneumatici. L'editorialista di SPEEDWEEK.com Michael Scott la analizza in modo critico.

L'anarchia è attraente - la ridondanza di regole e autorità, perché le persone sono in grado di assumersi la responsabilità delle proprie azioni. Allora non c'è bisogno di regolamenti. Tuttavia, non appena la natura umana entra in gioco, diventa naturalmente impossibile.

Su un piano meno formale, il motociclismo è una sorta di anarchia: gli strambi fanatici della velocità giocano a "posso andare più veloce di te". Sembra una bella cosa, no?

Ma non appena viene formalizzato come campionato, le regole diventano una necessità. "Vai più veloce che puoi" non è più sufficiente, purtroppo. Nel corso del tempo, le regole sono diventate così dettagliate che oggi è necessario un corpo separato di commissari sportivi della FIM MotoGP per garantire l'applicazione delle regole.

I piloti vengono penalizzati anche solo per un piccolo movimento sulla griglia di partenza o per aver superato di un centimetro i cosiddetti "limiti della pista" sulla vernice verde della pista nella foga del momento, indipendentemente dal fatto che abbiano effettivamente guadagnato un vantaggio o meno. Automatismi standardizzati invece di una discrezionalità intelligente. I risultati finali sono quindi decisi sia dalla bandiera a scacchi sia dai commissari sportivi. Così almeno tutti sanno a che punto sono.

L'ultima regola - o meglio, l'ultimo modo in cui viene applicata una regola già esistente e precedentemente non applicata - fa sì che tecnici e piloti giochino a indovinare. Un gioco in cui non c'è un vero vincitore.

Stiamo parlando della famigerata regola della pressione degli pneumatici. Il fornitore unico Michelin impone una pressione minima perché il produttore francese teme che una pressione d'aria inferiore possa compromettere la durata del pneumatico e, in ultima analisi, provocare incidenti. Questo, a sua volta, non gioverebbe alla sua immagine.

Tuttavia, si tratta di un regolamento che 17 dei 22 piloti regolari non hanno rispettato almeno una volta nella seconda metà della stagione dopo la pausa estiva.

I piloti e le squadre rivali lo condannano. Non solo si rischiano gare noiose, ma il risultato finale non è noto fino a circa un'ora dopo il traguardo - come è successo a Valencia, quando Fabio Di Giannantonio ha ricevuto il trofeo per il secondo posto, ma è stato classificato solo quarto a causa di una penalità di 3 secondi.

Inoltre, i piloti sono convinti che la regola introdotta in nome della sicurezza non renda lo sport più sicuro, ma piuttosto più pericoloso.

La cosa peggiore è che le regole richiedono capacità di chiaroveggenza se si vuole essere sicuri di non infrangerle.

Il valore minimo è di 1,88 bar all'anteriore e 1,7 bar al posteriore. Questo valore target, che può variare leggermente a seconda della pista, deve essere mantenuto per oltre il 30% del tempo nelle gare sprint (15 o meno giri) e per oltre il 50% nei Gran Premi (più di 15 giri).

In questa stagione è stato introdotto un sistema di penalità a scaglioni: un'ammonizione per la prima infrazione, poi tre secondi di penalità, sei la volta successiva, poi dodici... L'anno prossimo non ci sarà più questo margine di manovra. La prima infrazione comporterà la squalifica.

Questo riguarda soprattutto lo pneumatico anteriore. Fin dall'inizio, i piloti si sono lamentati che il minimo era stato fissato troppo alto, che lo pneumatico era già gonfiato troppo a 2,0 bar e perdeva aderenza. Questo si ripercuote in curva e in frenata, aumentando il rischio.

Con l'avanzare della gara, la situazione peggiora sempre di più. A meno che non si viaggi da soli (cioè in testa). Infatti, con l'aumento della temperatura degli pneumatici in scia, aumenta anche la pressione dell'aria. Per contrastare questo fenomeno, la pressione degli pneumatici deve essere inferiore al limite all'inizio della gara. Tuttavia, se si è in testa fin dall'inizio, la pressione degli pneumatici difficilmente aumenterà abbastanza, a meno che non si rallenti per far passare un avversario.

È un gioco di ipotesi. Il bersaglio da colpire è saldamente ancorato, ma l'arma si muove in modo instabile.

Il suddetto catalogo di sanzioni per le infrazioni alla pressione degli pneumatici è entrato in vigore con il GP di Silverstone. Le prime infrazioni sono seguite poco dopo: Maverick Viñales ha ricevuto il primo avvertimento ufficiale a Barcellona, il suo compagno di squadra dell'Aprilia Aleix Espargaró la prima penalità temporale a Buriram, che lo ha fatto scendere dal quinto all'ottavo posto. Sono stati i primi di una lunga lista.

Una regola che viene infranta da più di due terzi dei piloti, deliberatamente o accidentalmente, inizia a sembrare ridicola. Ancor di più se si considera quanti pneumatici anteriori sono stati effettivamente danneggiati: nemmeno uno. Tuttavia, molti piloti sono caduti con lo pneumatico anteriore perché la pressione era aumentata troppo.

Quindi il regolamento non ha senso. E le potenziali conseguenze sono molto gravi.

Il problema del pneumatico anteriore è dovuto al carico aggiuntivo a cui è esposto a causa della maggiore forza di discesa e dei processi di frenata più duri con il progredire dello sviluppo dell'aerodinamica e dei dispositivi di altezza di marcia. Il progresso tecnico nel vivo della competizione. Un motivo fondamentale per gareggiare.

La soluzione sembra relativamente semplice. È compito di Michelin progettare uno pneumatico anteriore sufficientemente resistente. Ma non c'è alcuna prospettiva che un nuovo pneumatico anteriore venga utilizzato nelle corse prima del 2025.

Nel frattempo, la MotoGP è gravata da un insieme di regole al limite dell'inadeguato. Semplicemente, non è abbastanza.

Avvertimento ufficiale per la pressione degli pneumatici nel 2023:

Maverick Viñales (Aprilia) nella gara del GP di Montmeló

Dani Pedrosa* (KTM) nel GP di Misano

Franco Morbidelli (Yamaha) nel GP di Mandalika

Raúl Fernández (Aprilia) nel GP di Mandalika

Aleix Espargaró (Aprilia) nella gara del GP di Mandalika

Marco Bezzecchi (Ducati) nella gara del GP di Mandalika

Pol Espargaró (KTM) nella gara del GP di Buriram

Jorge Martin (Ducati) nella gara del GP di Buriram

Marc Márquez (Honda) nella gara del GP di Buriram

Pecco Bagnaia (Ducati) nella gara del GP di Sepang

Luca Marini (Ducati) nella gara del GP di Sepang

Álvaro Bautista* (Ducati) nella gara del GP di Sepang

Enea Bastianini (Ducati) nella gara del GP di Sepang

Iker Lecuona* (Honda) nella gara del GP di Sepang

Johann Zarco (Ducati) nella gara del GP di Lusail

Augusto Fernández (KTM) nella gara del GP di Lusail

Jack Miller (KTM) nella gara del GP di Lusail

Alex Márquez (Ducati) in una gara del GP di Lusail

Fabio Di Giannantonio (Ducati) nella volata di Valencia

Brad Binder (KTM) nella gara del GP di Valencia



*= Pilota jolly/sostitutivo

Una penalità di 3 secondi per la seconda infrazione è stata inflitta al 2023:

Aleix Espargaró (Aprilia) nella gara del GP di Buriram

Luca Marini (Ducati) nella volata di Valencia

Franco Morbidelli (Yamaha) nella volata di Valencia

Fabio Di Giannantonio (Ducati) nel GP di Valencia