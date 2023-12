As corridas sofrem quando as regras não são suficientemente boas

Poucos regulamentos causaram tantas dores de cabeça e abanões na época de 2023 do MotoGP como a regra da pressão dos pneus. O colunista do SPEEDWEEK.com, Michael Scott, faz uma análise crítica do mesmo.

A anarquia é atraente - a redundância das regras e da autoridade, porque as pessoas são capazes de assumir a responsabilidade pelas suas próprias acções. Nesse caso, não há necessidade de regulamentos. No entanto, assim que a natureza humana entra em ação, torna-se naturalmente impossível.

A um nível menos formal, o motociclismo é uma espécie de anarquia: os esquisitos loucos por velocidade jogam ao "posso ir mais depressa do que tu". Parece-me bem, não é?

Mas assim que é formalizado como um campeonato, as regras tornam-se uma necessidade. "Vai o mais rápido que puderes" já não é suficiente, infelizmente. Ao longo do tempo, as regras tornaram-se tão pormenorizadas que, atualmente, é necessário um corpo separado de comissários de bordo da FIM MotoGP para garantir que as regras são aplicadas.

Os pilotos são penalizados até mesmo por um pequeno movimento na grelha ou por se desviarem um centímetro para lá dos chamados "limites da pista" para a pintura verde da pista no calor do momento - independentemente de terem ou não ganho uma vantagem. Automatismos estandardizados em vez de um critério inteligente. Os resultados finais são, portanto, decididos tanto pela bandeira axadrezada como pelos comissários de pista. Assim, pelo menos, todos sabem qual é a sua posição.

A última regra - ou melhor, a última forma como uma regra já existente e anteriormente não aplicada está agora a ser aplicada - faz com que técnicos e pilotos joguem um verdadeiro jogo de adivinhação. Um jogo em que não há um verdadeiro vencedor.

Estamos a falar da famosa regra da pressão dos pneus. O único fornecedor Michelin estipula uma pressão mínima porque o fabricante francês receia que uma pressão de ar inferior possa comprometer a durabilidade do pneu e, em última análise, conduzir a acidentes. Este facto, por sua vez, não favoreceria a sua imagem.

No entanto, trata-se de um regulamento que 17 dos 22 pilotos regulares não cumpriram pelo menos uma vez na segunda metade da época, só depois da pausa de verão.

Os pilotos rivais e as equipas condenam-no. Não só há o risco de corridas aborrecidas, como o resultado final só é conhecido cerca de uma hora depois do final - como aconteceu em Valência, quando Fabio Di Giannantonio recebeu o troféu pelo segundo lugar, mas só foi classificado em quarto devido a uma penalização de 3 segundos.

Além disso, os pilotos estão convencidos de que a regra introduzida em nome da segurança não torna o desporto mais seguro, mas sim mais perigoso.

O pior é que as regras requerem capacidades de clarividência para garantir que não são infringidas.

O valor mínimo é de 1,88 bar à frente e 1,7 bar atrás. Este valor-alvo, que pode variar ligeiramente consoante a pista, deve ser mantido durante mais de 30% do tempo no sprint (15 ou menos voltas) e mais de 50% no Grande Prémio (mais de 15 voltas).

Esta época, havia um sistema de penalização escalonado: um aviso para a primeira infração, depois três segundos de penalização, seis na vez seguinte, depois doze... No próximo ano, deixará de haver esta margem de manobra. A primeira infração implica a desclassificação.

Isto diz respeito sobretudo ao pneu dianteiro. Desde o início, os pilotos queixaram-se de que o mínimo foi fixado demasiado alto, que o pneu já estava sobre-inflado a 2,0 bar e que perdeu aderência. Isto tem um efeito nas curvas e na travagem, aumentando o risco.

À medida que a corrida avança, a situação vai-se agravando. A menos que esteja a viajar sozinho (ou seja, esteja a liderar). Isto acontece porque, à medida que a temperatura do pneu aumenta no turbilhão, a pressão do ar também aumenta. Para contrariar esta situação, a pressão dos pneus deve estar algures abaixo do limite no início da corrida. No entanto, se liderar desde o início, a pressão dos pneus dificilmente aumentará o suficiente - a menos que abrande para deixar passar um adversário.

É um jogo de adivinhação. O alvo a atingir está firmemente ancorado, mas a arma move-se de forma instável.

O catálogo de sanções acima mencionado para infracções à pressão dos pneus entrou em vigor com o GP de Silverstone. As primeiras infracções surgiram pouco depois: Maverick Viñales recebeu a primeira advertência oficial em Barcelona, o seu companheiro de equipa da Aprilia, Aleix Espargaró, recebeu a primeira penalização por tempo em Buriram, que o fez cair do quinto para o oitavo lugar. Estas foram as primeiras de uma longa lista.

Uma regra que é quebrada por mais de dois terços dos pilotos - deliberadamente ou acidentalmente - começa a parecer ridícula. Ainda mais quando se considera quantos pneus dianteiros foram efetivamente danificados - nenhum. No entanto, muitos pilotos caíram sobre o pneu da frente porque a pressão aumentou demasiado.

Por isso, o regulamento não faz sentido. E as consequências potenciais são muito graves.

O pano de fundo do problema com o pneu dianteiro é a carga adicional a que o pneu está exposto devido à maior força de descida e aos processos de travagem mais duros, à medida que o desenvolvimento da aerodinâmica e dos dispositivos de altura de condução progride. Progresso técnico no calor da competição. Uma das principais razões das corridas.

A solução parece relativamente simples. A Michelin tem o dever de conceber um pneu dianteiro suficientemente forte para o enfrentar. Mas não há perspectivas de um novo pneu dianteiro em competição antes de 2025.

Entretanto, o MotoGP está sobrecarregado com um conjunto de regras quase inadequado. Simplesmente não é bom o suficiente.

Aviso oficial para a pressão dos pneus em 2023:

Maverick Viñales (Aprilia) na corrida do GP em Montmeló

Dani Pedrosa* (KTM) na corrida do GP de Misano

Franco Morbidelli (Yamaha) na corrida do GP de Mandalika

Raúl Fernández (Aprilia) na corrida do GP de Mandalika

Aleix Espargaró (Aprilia) na corrida do GP de Mandalika

Marco Bezzecchi (Ducati) na corrida do GP de Mandalika

Pol Espargaró (KTM) na corrida do GP de Buriram

Jorge Martin (Ducati) na corrida do GP de Buriram

Marc Márquez (Honda) na corrida do GP de Buriram

Pecco Bagnaia (Ducati) na corrida do GP de Sepang

Luca Marini (Ducati) na corrida do GP de Sepang

Álvaro Bautista* (Ducati) na corrida do GP de Sepang

Enea Bastianini (Ducati) na corrida do GP de Sepang

Iker Lecuona* (Honda) no GP de Sepang

Johann Zarco (Ducati) na corrida do GP de Lusail

Augusto Fernández (KTM) na corrida do GP de Lusail

Jack Miller (KTM) na corrida do GP de Lusail

Alex Márquez (Ducati) numa corrida do GP de Lusail

Fabio Di Giannantonio (Ducati) no sprint de Valência

Brad Binder (KTM) na corrida do GP de Valência



*= Piloto de substituição

Uma penalização de 3 segundos pela segunda infração foi imposta em 2023:

Aleix Espargaró (Aprilia) na corrida do GP de Buriram

Luca Marini (Ducati) no sprint de Valência

Franco Morbidelli (Yamaha) no sprint de Valência

Fabio Di Giannantonio (Ducati) na corrida do GP de Valência