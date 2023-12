Pol Espargaró: "Sólo con KTM me convertí en un profesional serio"

Pol Espargaró viajó el lunes a Andorra con su mujer Carlota y sus dos hijas pequeñas tras el GP de Valencia, donde ha comenzado su fisioterapia de larga duración. El futuro piloto probador y sustituto de Pierer Mobility AG decidió no participar en el test de MotoGP del martes. Tras el grave accidente en Portimão al inicio de la temporada y las numerosas lesiones, el piloto del GASGAS-Tech3 se dio cuenta en otoño en las carreras en el extranjero: "Algunos nervios de mi cuello no están haciendo lo que deberían".

De hecho, Pol Espargaró quería reaparecer en Mugello, en Sachsenring o en Assen, pero tuvo que posponerlo hasta Silverstone (6 de agosto) porque el director médico de MotoGP, el Dr. Angel Charté, no le dio luz verde para participar antes. Las fracturas de sus tres vértebras torácicas 3, 6 y 8 (sufridas en la desastrosa caída de la FP2 en Portimão el 24 de marzo) sólo estaban curadas al 98%.

El diagnóstico de los médicos fue devastador: tres vértebras torácicas partidas en dos, tres vértebras de la espalda rotas, fractura de la mandíbula inferior, oreja derecha dañada, fractura de la mano derecha y un pulmón magullado.

Se espera que Pol Espargaró reciba cuatro wildcards del Grupo Pierer en 2024 si Dani Pedrosa vuelve a reclamar dos como hizo la temporada pasada (en Jerez y Misano), además de sustituir al Red Bull KTM y al GASGAS-Tech3 en caso de lesión.

El español llegó a la categoría reina tras ganar el título de Moto2 en 2013 y ya tiene diez años a sus espaldas. Sin embargo, no está de acuerdo con todas las evoluciones que han asolado la categoría de MotoGP.

"Al principio, cuando se permitieron los winglets, nadie esperaba que la aerodinámica fuera a jugar algún día un papel tan dominante", dice Pol. "Si estos excesos en las motos se hubieran reconocido a tiempo, nunca habríamos llegado al punto en el que estamos ahora. Los recursos y los costes que hay que invertir hoy en día en este ámbito son enormes. Y seguirá empeorando. La aerodinámica hace que las motos sean más rápidas, proporciona una mejor aceleración gracias a la carga aerodinámica, un mejor giro y un mejor comportamiento en frenada. La cuota de éxito del chasis y el motor ha disminuido. Habría tenido más sentido para la competición que este desarrollo se hubiera contenido a tiempo. Pero nadie lo esperaba hasta este punto. Ahora tenemos que vivir con ello".

¿Han aumentado también significativamente las exigencias físicas de los pilotos de MotoGP como consecuencia del desarrollo aerodinámico?

"Cuando empecé en MotoGP en 2014, corría para Yamaha. Era la moto que menos potencia exigía", explica Pol. "Te lo puedo decir hoy: Por aquel entonces, me bastaba con ir al 'gimnasio' dos veces por semana. Salía a menudo por las tardes, me divertía y disfrutaba de la vida. En realidad no hacía ningún entrenamiento real. No fue hasta 2019 en KTM cuando me convertí en un profesional serio; me tomé muy en serio este trabajo allí. Cambié mi dieta y empecé a entrenar como un loco. Como resultado, mi rendimiento se ha vuelto más estable, mi carrera y mis resultados han mejorado."

"Hoy en día, pilotar en MotoGP no sólo es físicamente muy exigente, sino que el trabajo sobre la moto también se ha vuelto estresante", explica el español de 32 años. "Tienes que activar y desactivar tantos dispositivos mientras pilotas, tienes que estar pendiente de tantos sistemas, aunque sólo estés dando una vuelta. Esto aumenta el estrés, además del apretado calendario con dos carreras por fin de semana más el desfile de pilotos y el calendario de 2024 con 22 pruebas. Esto somete al cuerpo a una tensión mental extrema durante todo el fin de semana".

En 2023 no se disputó ni un solo Gran Premio con los 22 pilotos titulares, al menos uno siempre estaba lesionado.

Pol Espargaró está convencido de que el nuevo concepto significa que ningún piloto podrá competir en MotoGP con 42 años, como Valentino Rossi en 2021.

"Todavía hay pilotos muy jóvenes que llegan a MotoGP, como Pedro Acosta con 19 años. Pero con el aumento de la edad mínima para Moto2 y Moto3 a 18 años, eso ya no será así en el futuro. Los debutantes en MotoGP pasarán gradualmente más tarde", conjetura Pol Espargaró, "lo que acortará su carrera en MotoGP".

Pol Espargaró aún no sabe si volverá a solicitar un contrato de piloto regular después de 2024. "Si me encuentro bien de salud, podría plantearme si debo volver a afrontar esta competición. De momento, no es posible porque no estoy en las condiciones físicas en las que quiero estar."