Pol Espargaró : "C'est seulement chez KTM que je suis devenu un professionnel sérieux".

Pol Espargaró est rentré chez lui avec sa femme Carlota et leurs deux petites filles dès le lundi suivant le GP de Valence, en Andorre, où sa physiothérapie à long terme a entre-temps commencé. Le futur pilote d'essai et de réserve MotoGP de Pierer Mobility AG a renoncé à participer au test du mardi. En effet, après son grave accident à Portimão en début de saison et ses nombreuses blessures, le pilote GASGAS-Tech3 a constaté à l'automne, lors des courses outre-mer, que "certains nerfs de ma nuque ne font pas ce qu'ils devraient faire".

Pol Espargaró avait prévu de faire son retour au Mugello, au Sachsenring ou à Assen, mais il a dû le reporter à Silverstone (6 août) parce que le directeur médical du MotoGP, le Dr Angel Charté, ne lui avait pas donné le feu vert avant. En effet, les fractures de ses trois vertèbres thoraciques 3, 6 et 8 (subies lors du crash fatal en FP2 à Portimão le 24 mars) n'étaient guéries qu'à 98 pour cent.

Le diagnostic des médecins était désastreux : trois vertèbres thoraciques en deux, trois vertèbres dorsales cassées, une fracture de la mâchoire inférieure, une oreille droite endommagée, une fracture de la main droite, sans oublier une contusion pulmonaire.

Pol Espargaró obtiendra probablement quatre wildcards en 2024 auprès du groupe Pierer, si Dani Pedrosa en réclame à nouveau deux comme la saison dernière (à Jerez et Misano), en plus de quoi il interviendra en cas d'éventuelles blessures Red Bull KTM et GASGAS-Tech3.

L'Espagnol est entré dans la "première classe" après son titre en Moto2 en 2013, il a maintenant dix ans derrière lui. Mais il n'est pas d'accord avec toutes les évolutions qui ont frappé la catégorie MotoGP.

"Car au début, lorsque les winglets ont été autorisés, personne ne s'attendait à ce que l'aérodynamique joue un jour un rôle aussi dominant", constate Pol. "Si ces dérives avaient été identifiées à temps sur les motos, nous n'en serions jamais arrivés au point où nous en sommes aujourd'hui. Les ressources et les coûts qui doivent être investis aujourd'hui dans ce domaine sont massifs. Et cela va encore s'aggraver. L'aéro rend les motos plus rapides, elle assure une meilleure accélération grâce au downforce, un meilleur turning et un meilleur comportement au freinage. La part de réussite du châssis et du moteur a diminué. Pour la compétition, il aurait été plus judicieux d'endiguer cette évolution à temps. Mais personne ne l'a attendue dans une telle mesure. Maintenant, nous devons vivre avec".

L'évolution de l'aéro a-t-elle aussi considérablement augmenté les exigences physiques des pilotes de MotoGP ?

"Lorsque j'ai débuté en MotoGP en 2014, je roulais chez Yamaha. C'était la moto qui demandait le moins de puissance", décrit Pol, "je peux le révéler aujourd'hui : A l'époque, il me suffisait d'aller à la 'gym' deux fois par semaine. Je sortais souvent le soir, je m'amusais et je profitais de la vie. En fait, je n'ai pas vraiment suivi d'entraînement. Ce n'est qu'en 2019 chez KTM que je suis devenu un professionnel sérieux ; j'ai pris cette tâche très au sérieux là-bas. J'ai changé mon alimentation et je me suis entraîné comme un fou. Grâce à cela, mes performances sont devenues plus stables, ma carrière et mes résultats se sont améliorés".

"Entre-temps, piloter un MotoGP n'est pas seulement très exigeant physiquement, le travail sur la moto est aussi devenu stressant", constate l'Espagnol de 32 ans. "Vous devez activer et désactiver tant de dispositifs pendant que vous roulez, vous devez garder un œil sur tant de systèmes, même si vous ne faites qu'un seul tour. Cela augmente le stress, sans compter le calendrier chargé avec désormais deux courses par week-end plus la parade des pilotes et le calendrier 2024 avec 22 événements. Le corps est donc soumis à une tension psychique extrême tout au long du week-end".

En 2023, aucun Grand Prix n'a eu lieu avec les 22 pilotes titulaires, au moins l'un d'entre eux étant toujours blessé.

Pol Espargaró est convaincu qu'avec le nouveau concept, aucun pilote ne parviendra non plus à participer au MotoGP à 42 ans - comme Valentino Rossi en 2021.

"Il y a certes encore de très jeunes pilotes qui arrivent en MotoGP, comme Pedro Acosta à 19 ans. Mais avec l'âge minimum relevé à 18 ans pour le Moto2 et le Moto3, ce ne sera plus le cas à l'avenir. Les rookies du MotoGP passeront progressivement plus tard", suppose Pol Espargaró, "ce qui rendra leur carrière en MotoGP plus courte".

Pol Espargaró ne sait pas encore s'il sollicitera à nouveau un contrat de pilote titulaire après 2024. "Si ma santé est bonne, j'envisagerai peut-être de me présenter à nouveau à cette compétition. Pour l'instant, ce n'est pas possible car je ne suis pas dans l'état physique dans lequel je voudrais être".