Pol Espargaró: "Sono diventato un professionista serio solo con KTM".

Pol Espargaró è tornato a casa con la moglie Carlota e le due bambine ad Andorra lunedì dopo il GP di Valencia, dove è iniziata la sua fisioterapia a lungo termine. Il futuro collaudatore della MotoGP e pilota sostituto di Pierer Mobility AG ha deciso di non partecipare al test del martedì della MotoGP. Dopo il grave incidente di Portimão all'inizio della stagione e i numerosi infortuni, il pilota di GASGAS-Tech3 si è reso conto in autunno, durante le gare oltreoceano: "Alcuni nervi del mio collo non stanno facendo quello che dovrebbero".

Pol Espargaró avrebbe voluto fare il suo ritorno al Mugello, al Sachsenring o ad Assen, ma ha dovuto rimandare a Silverstone (6 agosto) perché il direttore medico della MotoGP, il dottor Angel Charté, non gli ha dato il via libera per partecipare prima. Le fratture alle tre vertebre toraciche 3, 6 e 8 (subite nel disastroso incidente nelle FP2 a Portimão il 24 marzo) erano guarite solo al 98%.

La diagnosi dei medici è stata devastante: tre vertebre toraciche spezzate in due, tre vertebre della schiena rotte, frattura della mascella inferiore, orecchio destro danneggiato, frattura della mano destra e un polmone contuso.

Pol Espargaró dovrebbe ricevere quattro wildcard dal Gruppo Pierer nel 2024, se Dani Pedrosa ne rivendicherà di nuovo due come nella scorsa stagione (a Jerez e Misano), oltre a sostituire Red Bull KTM e GASGAS-Tech3 in caso di infortuni.

Lo spagnolo è entrato nella classe regina dopo aver vinto il titolo della Moto2 nel 2013 e ora ha dieci anni alle spalle. Tuttavia, non è d'accordo con tutti gli sviluppi che hanno afflitto la classe MotoGP.

"All'inizio, quando sono state autorizzate le winglet, nessuno si aspettava che un giorno l'aerodinamica avrebbe giocato un ruolo così dominante", dice Pol. "Se questi eccessi sulle moto fossero stati riconosciuti in tempo, non saremmo mai arrivati al punto in cui siamo ora. Le risorse e i costi che devono essere investiti in questo settore oggi sono enormi. E la situazione è destinata a peggiorare. L'aerodinamica rende le moto più veloci, fornisce una migliore accelerazione grazie alla deportanza, un migliore comportamento in curva e in frenata. La quota di successo del telaio e del motore è diminuita. Sarebbe stato più sensato per la competizione se questo sviluppo fosse stato contenuto in tempo. Ma nessuno se lo aspettava in questa misura. Ora dobbiamo conviverci".

Le esigenze fisiche dei piloti della MotoGP sono aumentate in modo significativo in seguito allo sviluppo dell'aerodinamica?

"Quando ho iniziato a correre in MotoGP nel 2014, ho corso per la Yamaha. Era la moto che richiedeva meno potenza", spiega Pol, "oggi posso dirlo: All'epoca era sufficiente che andassi in 'palestra' due volte a settimana. Uscivo spesso la sera, mi divertivo e mi godevo la vita. In realtà non facevo un vero e proprio allenamento. Solo nel 2019, in KTM, sono diventato un professionista serio; ho preso molto sul serio questo lavoro. Ho cambiato la mia dieta e ho iniziato ad allenarmi come un pazzo. Di conseguenza, le mie prestazioni sono diventate più stabili, la mia carriera e i miei risultati sono migliorati".

"Oggi guidare la MotoGP non è solo molto impegnativo dal punto di vista fisico, ma anche lavorare sulla moto è diventato stressante", spiega il 32enne spagnolo. "Durante la guida devi attivare e disattivare così tanti dispositivi, devi tenere d'occhio così tanti sistemi, anche se stai facendo un solo giro. Questo aumenta lo stress, oltre al programma serrato con due gare per weekend più la parata dei piloti e il calendario 2024 con 22 eventi. Il corpo è sottoposto a uno stress mentale estremo per tutto il fine settimana".

Nel 2023 non si è disputato un solo Gran Premio con tutti i 22 piloti titolari, almeno uno era sempre infortunato.

Pol Espargaró è convinto che il nuovo concetto significhi che nessun pilota potrà gareggiare in MotoGP all'età di 42 anni, come Valentino Rossi nel 2021.

"Ci sono ancora piloti molto giovani che arrivano in MotoGP, come Pedro Acosta a 19 anni. Ma con l'innalzamento dell'età minima per la Moto2 e la Moto3 a 18 anni, in futuro non sarà più così. I debuttanti della MotoGP passeranno gradualmente alla MotoGP più tardi", ipotizza Pol Espargaró, "e questo accorcerà la loro carriera in MotoGP".

Pol Espargaró non sa ancora se si ricandiderà per un contratto da pilota titolare dopo il 2024. "Se sarò in buona salute, potrei pensare se affrontare di nuovo questa competizione. Al momento non è possibile perché non sono nelle condizioni fisiche in cui vorrei essere".