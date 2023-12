Pol Espargaró: "Só me tornei um profissional sério com a KTM"

Ao despedir-se do seleto grupo de pilotos regulares de MotoGP, o popular Pol Espargaró filosofou sobre o passado e o presente com uma abertura exemplar. Denunciou claramente os excessos do aero.

Pol Espargaró viajou para casa com a mulher Carlota e as duas filhas pequenas para Andorra na segunda-feira depois do GP de Valência, onde começou a fisioterapia de longa duração. O futuro piloto de testes de MotoGP e substituto da Pierer Mobility AG decidiu não participar no teste de MotoGP de terça-feira. Depois do grave acidente em Portimão no início da época e das muitas lesões, o piloto da GASGAS-Tech3 apercebeu-se no outono, nas corridas no estrangeiro: "Alguns nervos no meu pescoço não estão a fazer o que deviam."

Pol Espargaró queria mesmo fazer o seu regresso em Mugello, em Sachsenring ou em Assen, mas teve de o adiar para Silverstone (6 de agosto) porque o Diretor Médico do MotoGP, Dr. Angel Charté, não lhe deu luz verde para participar antes. As fracturas nas três vértebras torácicas 3, 6 e 8 (sofridas na desastrosa queda na FP2 em Portimão, a 24 de março) estavam apenas 98% curadas.

O diagnóstico dos médicos foi devastador: três vértebras torácicas partidas em duas, três vértebras das costas partidas, fratura do maxilar inferior, lesão da orelha direita, fratura da mão direita e um pulmão ferido.

Pol Espargaró deverá receber quatro wildcards do Grupo Pierer em 2024, se Dani Pedrosa voltar a reclamar dois como na época passada (em Jerez e Misano), além de poder substituir a Red Bull KTM e a GASGAS-Tech3 em caso de lesão.

O espanhol entrou na categoria rainha depois de vencer o título de Moto2 em 2013 e agora tem dez anos de experiência. No entanto, não concorda com todos os desenvolvimentos que têm afetado a classe de MotoGP.

"No início, quando os winglets eram permitidos, ninguém esperava que a aerodinâmica viesse um dia a desempenhar um papel tão preponderante", diz Pol. "Se estes excessos nas motos tivessem sido reconhecidos a tempo, nunca teríamos chegado ao ponto em que estamos agora. Os recursos e os custos que têm de ser investidos nesta área atualmente são enormes. E a situação vai agravar-se. A aerodinâmica torna as motos mais rápidas, proporciona uma melhor aceleração através da força descendente, melhor comportamento em curva e melhor comportamento em travagem. A quota de sucesso do chassis e do motor diminuiu. Teria feito mais sentido para a competição se este desenvolvimento tivesse sido contido a tempo. Mas ninguém estava à espera que chegasse a este ponto. Agora temos de viver com isso".

As exigências físicas para os pilotos de MotoGP também aumentaram significativamente como resultado do desenvolvimento aerodinâmico?

"Quando comecei no MotoGP, em 2014, corri pela Yamaha. Essa era a moto que exigia menos potência", explica Pol, "posso dizer-vos hoje: Naquela altura, bastava-me ir ao ginásio duas vezes por semana. Saía muitas vezes à noite, divertia-me e gozava a vida. Na verdade, não fazia qualquer treino a sério. Só em 2019, na KTM, é que me tornei um profissional sério; levei este trabalho muito a sério. Mudei a minha dieta e comecei a treinar como um louco. Como resultado, o meu desempenho tornou-se mais estável, a minha carreira e os meus resultados melhoraram."

"Hoje em dia, a pilotagem de MotoGP não é apenas fisicamente muito exigente, mas o trabalho na moto também se tornou stressante", explica o espanhol de 32 anos. "Temos de ativar e desativar tantos dispositivos enquanto pilotamos, temos de estar atentos a tantos sistemas, mesmo que estejamos a fazer apenas uma volta. Isto aumenta o stress, para além do calendário apertado com duas corridas por fim de semana, mais a parada dos pilotos e o calendário de 2024 com 22 eventos. Isto coloca o corpo sob uma tensão mental extrema durante todo o fim de semana".

Em 2023, não se realizou um único Grande Prémio com todos os 22 pilotos regulares, pois pelo menos um estava sempre lesionado.

Pol Espargaró está convencido de que o novo conceito significa que nenhum piloto poderá competir no MotoGP aos 42 anos - como Valentino Rossi em 2021.

"Ainda há pilotos muito jovens a entrar no MotoGP, como Pedro Acosta com 19 anos. Mas com o aumento da idade mínima para Moto2 e Moto3 para 18 anos, isso deixará de ser o caso no futuro. Os estreantes no MotoGP vão passar a andar mais tarde", diz Pol Espargaró, "o que vai encurtar a sua carreira no MotoGP".

Pol Espargaró ainda não sabe se vai voltar a candidatar-se a um contrato de piloto regular depois de 2024. "Se estiver de boa saúde, poderei pensar se devo voltar a enfrentar esta competição. Neste momento, isso não é possível porque não estou nas condições físicas que gostaria de estar."