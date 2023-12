Le championnat du monde MotoGP 2027 avec 850 cm3 - et des pneus Pirelli ?

Même au cours de la huitième année de Michelin en tant que "MotoGP Single Tyre Supplier" officiel, les pilotes de la catégorie reine ont régulièrement signalé des bizarreries dans l'"allocation des pneus", qui comprend 22 pneus (12 pneus avant, 10 pneus avant) par Grand Prix. Souvent, les as du MotoGP s'étonnaient que le composé le plus dur soit plus tendre que le composé médium et ainsi de suite. La situation devenait particulièrement problématique lorsqu'il faisait plus frais ou plus chaud que prévu lors d'un Grand Prix. Ou lorsqu'il n'y avait pas de données empiriques, comme sur le circuit de Buddh en Inde.

Et bien sûr, c'est une tâche herculéenne que de développer des pneus adaptés à cinq constructeurs et 22 pilotes aux styles de conduite différents, alors qu'à l'époque de la guerre des pneus, Michelin et Bridgestone en particulier choisissaient chacun une ou deux usines prometteuses de victoire et leur fournissaient ensuite des pneus sur mesure.

En 2007, Bridgestone a livré des centaines de pneus sur les circuits de GP, alors qu'elle n'a fourni que deux équipes de pointe (par exemple Ducati avec Casey Stoner).

Jorge Martin a remporté une victoire souveraine au sprint le 18 novembre à Doha. Le lendemain, il a chuté à la dixième place de la course principale. "Le pneu arrière était aussi dur que de la pierre", s'est indigné l'excellent pilote d'usine Pramac-Ducati, qui a perdu ce jour-là 14 précieux points au profit de Bagnaia et s'est donc rendu à la finale avec un retard assez désespéré de 21 points.

Le propriétaire de l'équipe Pramac, Paolo Campinoti, était lui aussi sans voix. "Nous avions les mêmes réglages, le même pilote et les mêmes températures que samedi lors du sprint, et pourtant nous étions 1,3 à 1,5 seconde plus lents en termes de rythme", s'étonnait l'Italien à propos du désastre de Doha.

"Ils m'ont volé mon titre", a pesté Jorge Martin, bien que les pilotes ne soient pas autorisés à critiquer les pneus selon leur contrat.

Ce que Jorge Martin n'a pas pu dire ouvertement en raison de son vœu de silence : Soit Michelin avait négligé le contrôle de la qualité, soit ils étaient tombés sur un pneu quelconque de l'allocation qui n'avait pas le compound promis ou qui avait été réchauffé trop souvent et s'était donc transformé en pierre.

Depuis la saison 2009, le championnat du monde MotoGP est disputé avec des pneus unifiés. Auparavant, Michelin et Bridgestone se livraient une concurrence acharnée pour attirer les meilleures équipes et les meilleurs pilotes, et jusqu'à 600 pneus étaient acheminés chaque week-end sur les circuits du GP. Lors de nombreuses courses européennes, Michelin profitait de l'avantage du site de Clermont-Ferrand et produisait souvent des mélanges de pneus frais adaptés à partir des informations des entraînements du vendredi - et les livrait même jusqu'à Jerez pendant la nuit avec des camionnettes rapides et en petites quantités jusqu'aux premiers entraînements du samedi. Dunlop a joué les troisièmes violons, n'a jamais produit de pneus MotoGP vraiment compétitifs et n'a donc jamais trouvé de véritable équipe de pointe.

Mais à un moment donné, les usines de motos et les équipes, après un veto initial, ne se sont plus opposées avec autant de véhémence aux pneus unifiés. En effet, en 2007, Michelin s'est retrouvé clairement à la traîne face à Bridgestone et Ducati, Yamaha et Honda ont fait les frais de la misère de Michelin.

En substance, les constructeurs de motos japonais avaient déclaré à l'époque : "Même si nous construisons la meilleure moto, mais que nous nous allions avec le mauvais partenaire pneumatique, nous jetons un budget annuel par la fenêtre - car nous ne pouvons pas nous battre pour le championnat du monde avec le mauvais fabricant de pneus".

Dorna a ensuite choisi le manufacturier japonais Bridgestone comme fournisseur de pneus unifiés de 2009 à fin 2015. Michelin n'a pas postulé pour le rôle de "fournisseur officiel de pneus". A l'époque, les Français n'étaient pas favorables à l'idée de pneus unifiés.

Bridgestone a obtenu deux contrats de trois ans, la saison 2015 a été rajoutée car Michelin n'était pas prêt pour le développement des gommes MotoGP avant 2016.

L'année précédente, Michelin a prolongé jusqu'à fin 2026 le contrat MotoGP qui était autrefois limité à fin 2023.

Bridgestone : pour l'instant, seulement sur des terrains secondaires

En 2021, il y a eu des rumeurs selon lesquelles Bridgestone se serait engagé dans l'European Talent Cup pour préparer un retour en GP, l'engagement important dans le très exigeant championnat du monde d'endurance (EWC) serait également un indice de la préparation de tâches plus élevées.

Après tout, des équipes fortes comme TSR FCC Honda, Yoshimura SERT Suzuki et l'équipe Yamaha YART étaient déjà soutenues à l'époque dans le WEC.

L'été dernier, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Bridgestone pourrait à nouveau se porter candidat pour fournir les pneus monotypes MotoGP en 2027. Mais aucun responsable de Bridgestone ne s'est encore manifesté auprès de la Dorna.

Thomas Scholz, Chief Coordinator de Bridgestone Motorsport en Europe, ne peut ni infirmer ni confirmer ces projets. "Cela se décide au Japon, nous n'avons aucune information à ce sujet ici en Europe".

Bridgestone continue cependant à s'impliquer dans le sport moto de haut niveau dans le monde entier, y compris en Europe. En EWC, le FCC Honda France Team a été fourni en 2018 et 2022, ainsi que le SERT Suzuki en championnat du monde d'endurance 2021 et le YART Yamaha en championnat du monde 2023.

En European Talent Cup en Espagne, Bridgestone est fournisseur unique de pneumatiques, ainsi que dans la catégorie "Objectif Grand Prix" (OGP). En Moto 3 (conduite d'une Honda NSF 250) en France, Bridgestone fournit les pneumatiques unitaires. En Allemagne, la Triumph Cup et la BMW S1000RR Cup sont également équipées.

Bridgestone : la saison MotoGP a coûté 20 millions d'euros

Mais chez les responsables de la Dorna, Pirelli a également acquis une grande confiance envers les managers de Pirelli comme Barbier au cours de ses 20 années en tant que fournisseur de pneus unifiés pour le championnat du monde Superbike et Supersport.

On sent chez les managers de la Dorna l'espoir que Pirelli profitera de son entrée dans les catégories GP Moto3 et Moto2 (nouveau pour 2024) pour s'armer et se recommander pour un accord pour la catégorie reine - et se portera également candidat pour 2027 en tant que "MotoGP Official Tyre Supplier".

Les pilotes de GP pourraient alors rouler avec des pneus du même manufacturier, du Moto3 au Moto2 et au MotoGP.

D'ailleurs, Bridgestone a déjà reconnu des coûts annuels d'environ 20 millions d'euros pour la mise à disposition des pneus monotypes MotoGP entre 2009 et 2015.

Que dit Giorgio Barbier, Motorcycle Racing Director de Pirelli, des suppositions selon lesquelles le géant italien du pneu Pirelli & C. SpA avec (31.300 collaborateurs) pourrait poser sa candidature pour la catégorie reine en 2027 ?

"Je ne peux qu'insister sur le fait que nous nous préparons à notre première saison de GP en Moto2 et Moto3. À ce stade, il est difficile de me concentrer sur un grand défi comme le MotoGP, alors que nous devons également assurer le bon service pour le championnat du monde de Superbike. Dans les années à venir, il y aura beaucoup de changements dans les règlements. Je m'attends à des motos MotoGP fortement modifiées pour 2027, et nous allons suivre cette évolution de près", explique maintenant Barbier à SPEEDWEEK.com.

Un démenti semble différent.

Entre-temps, il est certain qu'en 2027, le MotoGP utilisera des motos à quatre cylindres de 850 cm3 au lieu de 1000 cm3. De plus, le carburant sera 100 pour cent synthétique, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de part fossile. Dès 2024, la part de "biocarburant" sera de 40 pour cent.