Campionato del mondo MotoGP 2027 con 850 cc e pneumatici Pirelli?

Dopo la delusione del GP del Qatar, Jorge Martin ha dato la colpa al pneumatico posteriore Michelin duro come la roccia per il suo 10° posto. Michelin viene spesso criticata. Bridgestone o Pirelli si candideranno per il 2027?

Anche nell'ottavo anno di Michelin come "Fornitore ufficiale di pneumatici singoli per la MotoGP", i piloti della classe regina hanno continuato a segnalare stranezze nella "dotazione di pneumatici", che comprende 22 pneumatici (12 anteriori, 10 anteriori) per ogni Gran Premio. Gli assi della MotoGP erano spesso sorpresi dal fatto che la mescola più dura fosse più morbida di quella media e così via. La situazione diventava particolarmente problematica quando in un Gran Premio faceva più freddo o più caldo del previsto. O quando non c'era esperienza, come sul circuito di Buddh in India.

E, naturalmente, è un compito erculeo sviluppare pneumatici adatti a cinque costruttori e 22 piloti con stili di guida diversi, mentre ai tempi della guerra dei pneumatici, Michelin e Bridgestone in particolare selezionavano una o due fabbriche con il potenziale per vincere e le rifornivano di pneumatici su misura.

Nel 2007 Bridgestone ha fornito centinaia di pneumatici ai circuiti dei GP, anche se solo due team di punta (ad esempio la Ducati con Casey Stoner) sono stati riforniti.

Jorge Martin ha ottenuto una vittoria in volata a Doha il 18 novembre. Il giorno successivo è caduto al decimo posto nella gara principale. "Il pneumatico posteriore era duro come una roccia", ha dichiarato l'indignato pilota del team Pramac-Ducati, che quel giorno ha perso 14 punti preziosi a favore di Bagnaia e si è presentato alla finale con un deficit di 21 punti abbastanza disperato.

Anche il proprietario del team Pramac Paolo Campinoti è rimasto senza parole. "Avevamo lo stesso assetto, lo stesso pilota e le stesse temperature di sabato in volata, eppure eravamo più lenti di 1,3-1,5 secondi in termini di ritmo", ha detto l'italiano, meravigliandosi del disastro di Doha.

"Mi hanno rubato il titolo", ha brontolato Jorge Martin, anche se i corridori non sono autorizzati a criticare i pneumatici in base ai loro contratti.

Ciò che Jorge Martin non poteva dire apertamente a causa del suo voto di silenzio: O la Michelin aveva sbagliato il controllo di qualità, o era entrata in possesso di qualche pneumatico dell'assegnazione che non aveva la mescola promessa o era stato riscaldato troppo spesso e quindi era diventato di pietra.

Dalla stagione 2009, il Campionato del Mondo MotoGP si disputa con pneumatici standard. Prima di allora, Michelin e Bridgestone si contendevano ferocemente i migliori team e piloti, trasportando fino a 600 pneumatici sui circuiti dei GP ogni fine settimana. In molte gare europee, Michelin ha sfruttato il vantaggio della posizione a Clermont-Ferrand e spesso ha prodotto mescole di pneumatici fresche e adatte con le informazioni ottenute durante l'allenamento del venerdì, consegnandole addirittura durante la notte in piccole quantità a Jerez con furgoni veloci prima della prima sessione di allenamento del sabato. Dunlop ha fatto da terzo incomodo, non ha mai prodotto pneumatici per la MotoGP costantemente competitivi e quindi non ha mai trovato un vero e proprio top team.

Ma a un certo punto, dopo un iniziale veto, le fabbriche di moto e i team non si sono più opposti con tanta veemenza ai pneumatici standard. Nel 2007, ad esempio, Michelin ha perso nettamente terreno nei confronti di Bridgestone e Ducati, mentre Yamaha e Honda sono state vittime della miseria di Michelin.

I produttori di moto giapponesi hanno dichiarato all'epoca: "Anche se costruiamo la moto migliore, ma ci alleiamo con il partner di pneumatici sbagliato, stiamo buttando dalla finestra il budget di un anno, perché non possiamo lottare per il campionato mondiale con la marca di pneumatici sbagliata".

Dorna ha quindi scelto il produttore giapponese Bridgestone come fornitore di pneumatici standard per il 2009 fino alla fine del 2015. Michelin non si è candidata al ruolo di "Fornitore ufficiale di pneumatici". All'epoca, i francesi non erano entusiasti dell'idea di avere pneumatici di taglia unica.

Bridgestone si è aggiudicata due contratti triennali e la stagione 2015 è stata aggiunta perché Michelin non era pronta a sviluppare pneumatici per la MotoGP fino al 2016.

L'anno scorso, Michelin ha esteso il contratto per la MotoGP, che una volta era limitato alla fine del 2023, fino alla fine del 2026.

Bridgestone: solo ai margini per il momento

Nel 2021, si vociferava che Bridgestone fosse entrata nella European Talent Cup per prepararsi a un ritorno in GP, mentre il suo forte coinvolgimento nell'impegnativo Campionato del Mondo Endurance (EWC) era anch'esso un'indicazione del fatto che si stava preparando per compiti più elevati.

Dopotutto, all'epoca erano già presenti nel WEC squadre forti come TSR FCC Honda, Yoshimura SERT Suzuki e il team Yamaha YART.

L'estate scorsa sono emerse voci secondo cui Bridgestone potrebbe candidarsi nuovamente come fornitore di pneumatici standard per la MotoGP per il 2027. Tuttavia, nessun dirigente Bridgestone ha ancora contattato la Dorna.

Thomas Scholz, coordinatore capo di Bridgestone Motorsport in Europa, non può né smentire né confermare questi piani. "Questo verrà deciso in Giappone, non abbiamo informazioni in merito qui in Europa".

Tuttavia, Bridgestone continua a essere coinvolta nello sport motociclistico di alto livello in tutto il mondo e anche in Europa. Nell'EWC, il Team FCC Honda France è stato rifornito nel 2018 e nel 2022, così come SERT Suzuki nel Campionato del Mondo Endurance 2021 e YART Yamaha nel Campionato del Mondo 2023.

Nella European Talent Cup in Spagna, Bridgestone funge da "fornitore unico di pneumatici", anche nella categoria "Objectif Grand Prix" (OGP) Nella Moto 3 (con Honda NSF 250) in Francia, Bridgestone fornisce i pneumatici standard. In Germania, anche la Triumph Cup e la BMW S1000RR Cup sono equipaggiate con pneumatici Bridgestone.

Bridgestone: la stagione MotoGP è costata 20 milioni di euro

Tuttavia, i dirigenti della Dorna hanno anche acquisito una grande fiducia nei confronti dei manager Pirelli, come Barbier, nel corso dei 20 anni in cui Pirelli ha fornito i pneumatici standard per i campionati mondiali Superbike e Supersport.

I dirigenti della Dorna sperano che Pirelli utilizzi il suo ingresso nelle classi GP Moto3 e Moto2 (nuove per il 2024) per prepararsi e raccomandarsi per un accordo per la classe regina - e anche per candidarsi come "Fornitore Ufficiale di Pneumatici MotoGP" per il 2027.

I piloti del GP, dalla Moto3 alla Moto2 al Campionato del Mondo MotoGP, potrebbero quindi correre con pneumatici dello stesso produttore.

A proposito: Bridgestone ha già ammesso di aver sostenuto costi annuali di circa 20 milioni di euro per la fornitura di pneumatici standard della MotoGP tra il 2009 e il 2015.

Che cosa ha da dire Giorgio Barbier, Motorcycle Racing Director di Pirelli, in merito alla speculazione secondo cui il gigante italiano degli pneumatici Pirelli & C. SpA (31.300 dipendenti) potrebbe fare un'offerta per la classe regina nel 2027?

"Posso solo sottolineare che ci stiamo preparando per la nostra prima stagione di GP in Moto2 e Moto3. In questa fase è difficile concentrarsi su una grande sfida come la MotoGP, mentre allo stesso tempo dobbiamo garantire il giusto servizio per il Campionato Mondiale Superbike. Nei prossimi anni ci saranno molti cambiamenti nei regolamenti. Mi aspetto di vedere moto MotoGP pesantemente modificate per il 2027, e seguiremo da vicino questo sviluppo", ha dichiarato Barbier a SPEEDWEEK.com.

Una smentita sembra diversa.

Una cosa è ormai certa: nel 2027, la MotoGP correrà con moto a quattro cilindri da 850cc invece che da 1000cc. Inoltre, il carburante sarà al 100% sintetico, il che significa che non avrà più componenti fossili. Entro il 2024, la percentuale di biocarburante sarà del 40%.