Campeonato do Mundo de MotoGP 2027 com 850 cc - e pneus Pirelli?

Após a desilusão do GP do Qatar, Jorge Martin culpou o pneu traseiro duro da Michelin pelo seu 10º lugar. A Michelin é frequentemente criticada. Será que a Bridgestone ou a Pirelli se vão candidatar para 2027?

Mesmo no oitavo ano da Michelin como "Fornecedor Oficial Único de Pneus para o MotoGP", os pilotos da categoria rainha continuaram a relatar estranhezas na "atribuição de pneus", que compreende 22 pneus (12 pneus dianteiros, 10 pneus dianteiros) por Grande Prémio. Os ases do MotoGP ficaram muitas vezes surpreendidos com o facto de o composto mais duro ser mais macio do que o composto médio e assim por diante. A situação tornou-se particularmente problemática quando estava mais frio ou mais quente do que o esperado num Grande Prémio. Ou quando não havia experiência, como no Circuito de Buddh, na Índia.

E, claro, é uma tarefa hercúlea desenvolver pneus adequados para cinco construtores e 22 pilotos com diferentes estilos de condução, enquanto nos dias da guerra dos pneus, a Michelin e a Bridgestone, em particular, seleccionavam uma ou duas fábricas com potencial para vencer e forneciam-lhes pneus feitos à medida.

A Bridgestone forneceu centenas de pneus para os circuitos de GP em 2007, embora apenas duas equipas de topo (por exemplo, a Ducati com Casey Stoner) tenham sido fornecidas.

Jorge Martin alcançou uma vitória de comando ao sprint em Doha a 18 de novembro. No dia seguinte, caiu para o décimo lugar na corrida principal. "O pneu traseiro estava duro como uma pedra", disse o indignado piloto de fábrica da Pramac-Ducati, que perdeu 14 preciosos pontos para Bagnaia nesse dia e, portanto, viajou para o final com uma desvantagem de 21 pontos.

O proprietário da equipa Pramac, Paolo Campinoti, também ficou sem palavras. "Tínhamos a mesma configuração, o mesmo piloto e as mesmas temperaturas que no sábado no sprint, mas fomos 1,3 a 1,5 segundos mais lentos em termos de ritmo", disse o italiano, maravilhado com o desastre de Doha.

"Roubaram-me o título", queixou-se Jorge Martin, apesar de os pilotos não poderem criticar os pneus, de acordo com os seus contratos.

O que Jorge Martin não podia dizer abertamente devido ao seu voto de silêncio: Ou a Michelin tinha falhado no controlo de qualidade, ou tinha recebido um pneu que não tinha o composto prometido ou que tinha sido reaquecido demasiadas vezes e que se tinha transformado em pedra.

Desde a época de 2009, o Campeonato do Mundo de MotoGP é disputado com pneus normais. Antes disso, a Michelin e a Bridgestone competiam ferozmente pelas melhores equipas e pilotos, com até 600 pneus a serem transportados para os circuitos de GP todos os fins-de-semana. E em muitas corridas europeias, a Michelin utilizou a vantagem da localização em Clermont-Ferrand e produziu frequentemente compostos de pneus adequados e frescos com as informações dos treinos de sexta-feira - e até os entregou durante a noite em pequenas quantidades em Jerez em carrinhas rápidas antes da primeira sessão de treinos de sábado. A Dunlop ficou em terceiro plano, nunca produziu pneus de MotoGP consistentemente competitivos e, por isso, nunca encontrou uma verdadeira equipa de topo.

Mas a certa altura, após um veto inicial, as fábricas de motos e as equipas deixaram de resistir com tanta veemência aos pneus standard. Em 2007, por exemplo, a Michelin ficou claramente atrás da Bridgestone e da Ducati, enquanto a Yamaha e a Honda foram vítimas da miséria da Michelin.

Os construtores japoneses de motos afirmaram na altura: "Mesmo que construamos a melhor moto, mas nos aliemos ao parceiro de pneus errado, estamos a deitar pela janela o orçamento de um ano - porque não podemos lutar pelo campeonato do mundo com a marca de pneus errada".

A Dorna escolheu então o fabricante japonês Bridgestone como fornecedor dos pneus de série para 2009 até ao final de 2015. A Michelin não se candidatou ao papel de "Fornecedor Oficial de Pneus". Na altura, os franceses não gostaram da ideia de pneus de tamanho único.

Foram adjudicados à Bridgestone dois contratos de três anos e a época de 2015 foi acrescentada porque a Michelin não estava preparada para desenvolver pneus de MotoGP antes de 2016.

No ano passado, a Michelin prolongou o contrato de MotoGP, que estava limitado até ao final de 2023, até ao final de 2026.

Bridgestone: apenas à margem, por enquanto

Em 2021, havia rumores de que a Bridgestone tinha entrado na Taça Europeia de Talentos para se preparar para um regresso ao GP, enquanto o seu forte envolvimento no exigente Campeonato do Mundo de Endurance (EWC) era também uma indicação de que se estava a preparar para tarefas mais elevadas.

Afinal, equipas fortes como a TSR FCC Honda, a Yoshimura SERT Suzuki e a equipa Yamaha YART já eram apoiadas no WEC nessa altura.

No verão passado, surgiram rumores de que a Bridgestone poderia voltar a candidatar-se a ser o fornecedor dos pneus de série do MotoGP para 2027. No entanto, nenhum responsável da Bridgestone contactou ainda a Dorna.

Thomas Scholz, Coordenador-Chefe da Bridgestone Motorsport na Europa, não pode negar nem confirmar estes planos. "Isto será decidido no Japão, não temos qualquer informação sobre isto aqui na Europa".

No entanto, a Bridgestone continua a estar envolvida no desporto motorizado de alto nível em todo o mundo e também na Europa. No EWC, a equipa FCC Honda France foi fornecida em 2018 e 2022, bem como a SERT Suzuki no Campeonato do Mundo de Endurance de 2021 e a YART Yamaha no Campeonato do Mundo de 2023.

Na Taça Europeia de Talentos, em Espanha, a Bridgestone atua como "fornecedor único de pneus", também na categoria "Objectif Grand Prix" (OGP). No Moto 3 (pilotado com a Honda NSF 250) em França, a Bridgestone fornece os pneus padrão. Na Alemanha, a Triumph Cup e a BMW S1000RR Cup também estão equipadas com pneus Bridgestone.

Bridgestone: A época de MotoGP custou 20 milhões de euros

No entanto, os dirigentes da Dorna também construíram uma grande confiança nos dirigentes da Pirelli, como Barbier, ao longo dos 20 anos em que a Pirelli forneceu os pneus padrão para os Campeonatos Mundiais de Superbike e Supersport.

Os responsáveis da Dorna esperam que a Pirelli utilize a sua entrada nas categorias de GP Moto3 e Moto2 (novas para 2024) para se preparar e recomendar um acordo para a categoria rainha - e também para se candidatar a "Fornecedor Oficial de Pneus do MotoGP" para 2027.

Os pilotos de Moto3, Moto2 e MotoGP poderão então utilizar pneus do mesmo fabricante.

A propósito: a Bridgestone já admitiu custos anuais de cerca de 20 milhões de euros para o fornecimento de pneus de série para o MotoGP entre 2009 e 2015.

O que é que Giorgio Barbier, Diretor de Motociclismo da Pirelli, tem a dizer sobre a especulação de que o gigante italiano de pneus Pirelli & C. SpA (31.300 empregados) poderia candidatar-se à categoria rainha em 2027?

"Só posso sublinhar que estamos a preparar a nossa primeira época de GP em Moto2 e Moto3. Nesta fase, é difícil concentrarmo-nos num grande desafio como o MotoGP e, ao mesmo tempo, temos de assegurar o serviço certo para o Campeonato do Mundo de Superbike. Haverá muitas mudanças nos regulamentos nos próximos anos. Espero ver motas de MotoGP fortemente modificadas para 2027 e vamos acompanhar de perto este desenvolvimento", disse Barbier à SPEEDWEEK.com.

Uma negação parece diferente.

Uma coisa é certa: em 2027, o MotoGP vai correr com motos de 850cc em vez de 1000cc de quatro cilindros. Além disso, o combustível será 100 por cento sintético, o que significa que já não terá quaisquer componentes fósseis. Em 2024, a percentagem de biocombustível será de 40 por cento.