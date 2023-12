Brad Binder (KTM) : Remise des prix dans le box

L'as de Red Bull-KTM Brad Binder a glissé de la 4e place à la 3e place à Valence à la fin de la course, car Diggia (2e) a été pénalisé. Et en 2024, d'autres malheurs menacent.

A plusieurs reprises au cours du dernier tiers de la saison, les résultats du MotoGP ont dû être révisés après coup parce que certains pilotes n'avaient pas respecté la limite de pression d'air minimale de 1,88 bar sur le pneu avant. Dernièrement, à Valence, la photo originale du podium a même perdu sa validité en peu de temps, car le deuxième Fabio Di Giannanntonio a été déplacé de la deuxième à la quatrième place pour trois secondes de pénalité.

Johann Zarco est ainsi passé de la troisième à la deuxième place, tandis que Brad Binder a progressé de la troisième à la deuxième place. Cette situation a été particulièrement amère pour Brad Binder, qui avait été relégué de la troisième à la quatrième place à Assen fin juin pour ne pas avoir respecté les limites de la piste le samedi et le dimanche - et avait ainsi perdu deux places sur le podium.

Le Sud-Africain, qui n'a pas réussi à monter sur le podium depuis sa deuxième place en Autriche et sa troisième place en Thaïlande, a certes reçu 16 points et recevra un jour le trophée de Zarco, qui a d'abord été fêté en troisième position. Mais la cérémonie de la victoire n'a pas été répétée avec un nouveau personnel.

Mais l'équipe Red Bull-KTM de Binder ne s'est pas laissée faire. Elle s'est procuré un tabouret d'environ 10 cm de haut et 30 cm de long et l'a transformé en podium, un mécanicien a encore collé un petit papier avec l'inscription "3rd" sur le podium. Et Binder, quatrième au championnat du monde, a arrosé son équipe avec une bouteille de Presecco, en prenant de temps en temps une gorgée de la bouteille avec enthousiasme.

"Mon équipe est un groupe de légendes", a déclaré Brad en riant.

Cette année, Michelin ne s'est pas du tout fait d'amis avec le cirque de la pression minimale des pneus avant. Michelin craint l'éclatement des pneus si l'on roule avec moins de 1,88 bar à l'avant.

Mais apparemment, les techniciens de l'équipe sont suffisamment intelligents pour déterminer la pression de gonflage des pneus avant, car personne n'a jamais vu un pneu avant exploser sur une moto de GP.

L'année prochaine, ce sera encore pire, il n'y aura plus d'avertissements et de pénalités de temps, mais seulement des disqualifications complètes !

Dans le "pire des cas", il pourrait donc y avoir une cérémonie de remise des prix avec trois as du MotoGP qui seraient tous éliminés du classement à la fin.