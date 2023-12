Brad Binder (KTM): cerimonia della vittoria ai box

Più volte nell'ultimo terzo della stagione, i risultati della MotoGP hanno dovuto essere rivisti retrospettivamente perché alcuni piloti erano scesi al di sotto del limite minimo di 1,88 bar di pressione dell'aria sullo pneumatico anteriore. Recentemente, a Valencia, anche la foto originale del podio del vincitore ha perso rapidamente la sua validità perché il secondo classificato Fabio Di Giannanntonio è stato penalizzato dal secondo al quarto posto a causa di tre secondi di penalità.

Di conseguenza, Johann Zarco è scivolato dal terzo al secondo posto, mentre Brad Binder è passato dal terzo al secondo. Questa situazione è stata particolarmente amara per Brad Binder, retrocesso dal terzo al quarto posto ad Assen alla fine di giugno per non aver rispettato i limiti della pista sia il sabato che la domenica, perdendo di conseguenza due posti sul podio.

Il sudafricano, che non ottiene un podio dal secondo posto in Austria e dal terzo in Thailandia, è stato premiato con 16 punti e un giorno riceverà anche il trofeo da Zarco, che ha festeggiato per primo il terzo posto. Ma la cerimonia della vittoria non si è ripetuta con il nuovo personale.

Tuttavia, il team Red Bull KTM di Binder non si è lasciato prendere la mano. Hanno procurato un teschio alto 10 cm e lungo 30 cm e lo hanno trasformato in un podio, sul quale un meccanico ha incollato un piccolo biglietto con la scritta "3rd". Binder, quarto classificato, ha spruzzato la sua squadra con una bottiglia di Presecco, bevendo con entusiasmo un sorso di tanto in tanto.

"La mia squadra è un gruppo di leggende", ha detto ridendo Brad.

Quest'anno la Michelin non si è fatta amici con il teatro della pressione minima degli pneumatici anteriori. Michelin teme l'esplosione degli pneumatici se questi vengono fatti funzionare a meno di 1,88 bar.

Ma a quanto pare i tecnici delle squadre sono abbastanza abili nel regolare la pressione degli pneumatici anteriori, perché nessuno ha mai visto esplodere uno pneumatico anteriore su una moto da GP.

L'anno prossimo sarà ancora peggio: non ci saranno più ammonizioni e penalità di tempo, ma solo squalifiche complete!

Nel peggiore dei casi, potrebbe esserci una cerimonia del podio con tre assi della MotoGP che alla fine vengono tutti squalificati.