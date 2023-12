Brad Binder (KTM): Cerimónia de vitória feita nas boxes

O ás da Red Bull KTM, Brad Binder, passou do 4º para o 3º lugar no final da corrida em Valência, porque Diggia (2º) foi penalizado. E, em 2024, o desastre é ainda maior.

Várias vezes no último terço da temporada, os resultados do MotoGP tiveram que ser revistos retrospetivamente porque alguns pilotos tinham caído abaixo do limite mínimo de 1,88 bar de pressão de ar no pneu dianteiro. Mais recentemente, em Valência, até a foto original do pódio do vencedor perdeu rapidamente a validade porque o segundo classificado, Fabio Di Giannanntonio, foi penalizado do segundo para o quarto lugar devido a três segundos de penalização.

Como resultado, Johann Zarco caiu do terceiro para o segundo lugar, enquanto Brad Binder melhorou de terceiro para segundo. Esta situação foi particularmente amarga para Brad Binder, que foi relegado do terceiro para o quarto lugar em Assen no final de junho por desrespeitar os limites da pista tanto no Sábado como no Domingo - e perdeu dois lugares no pódio como resultado.

O sul-africano, que não consegue um resultado no pódio desde o segundo lugar na Áustria e o terceiro lugar na Tailândia, recebeu 16 pontos e um dia também receberá o troféu de Zarco, que foi celebrado pela primeira vez no terceiro lugar. Mas a cerimónia da vitória não foi repetida com novos elementos.

No entanto, a equipa Red Bull KTM de Binder não se deixou levar pela emoção. Adquiriram uma caveira de 10 cm de altura e 30 cm de comprimento, transformaram-na num pódio e um mecânico colou uma pequena nota com a inscrição "3º" no pódio. E o quarto classificado, Binder, brindou a sua equipa com uma garrafa de Presecco, bebendo de vez em quando, com entusiasmo, um gole da garrafa.

"A minha equipa é um grupo de lendas", riu-se Brad.

A Michelin não fez amigos este ano com o teatro da pressão mínima dos pneus dianteiros. A Michelin teme que os pneus rebentem se os pneus da frente rodarem a menos de 1,88 bar.

Mas, aparentemente, os técnicos das equipas são suficientemente inteligentes quando se trata de definir a pressão dos pneus dianteiros, porque nunca ninguém viu um pneu dianteiro a explodir numa moto de GP.

No próximo ano será ainda pior, pois deixará de haver avisos e penalizações de tempo, apenas desqualificações totais!

Na pior das hipóteses, poderá haver uma cerimónia de pódio com três ases do MotoGP que são todos desqualificados no final.