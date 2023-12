RNF et Dorna s'entendent : CryptoDATA se retire

SPEEDWEEK.com l'avait annoncé avant le week-end, c'est désormais une certitude. Le team CryptoDATA-RNF-Aprilia accepte la résiliation de son contrat par la Dorna et l'IRTA.

Lors de la saison 2023, Aprilia-Racing a exploité pour la première fois une équipe cliente MotoGP, à savoir l'écurie CryptoDATA-RNF. La société roumaine CryptoDATA avait repris 60 pour cent de l'équipe RNF de Razlan Razali, le Malaisien avait conservé 40 pour cent et était resté le principal responsable de l'équipe. Les pilotes Miguel Oliveira et Raúl Fernández étaient sous contrat avec Aprilia Racing. Et la Dorna versait directement à Aprilia les subventions de la RNF, qui s'élevaient à 5 millions d'euros.

En raison de certaines incohérences et après la démission de Razali Razali, le MotoGP Participation Committee (composé de Dorna, FIM et IRTA) a retiré l'avant-dernier lundi (27.11) à l'écurie RNF l'autorisation de participer au championnat du monde MotoGP 2024, et le même soir Aprilia Racing a également résilié son contrat avec RNF.

Le CEO de CryptoData, Ovidiu Toma, a alors annoncé une action en justice contre la Dorna. S'estimant dans son bon droit, il a insisté sur son contrat jusqu'à fin 2026.

Aujourd'hui, la Dorna, l'IRTA et la RNF ont annoncé que les différends avaient été résolus. Mais la RNF ne participera plus au championnat du monde MotoGP 2024.

La manière dont l'accord de paix a été conclu n'a pas été révélée. "Nous ne pouvons pas donner de détails sur le montant de la compensation. Mais je peux dire que nous sommes heureux de la compensation", a assuré Ovidiu Toma à SPEEDWEEK.com après cet accord.