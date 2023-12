A RNF e a Dorna chegam a acordo: a CryptoDATA retira-se

A SPEEDWEEK.com anunciou-o antes do fim de semana, agora está finalizado. A equipa CryptoDATA-RNF-Aprilia aceita a anulação do contrato por parte da Dorna e da IRTA.

Na época de 2023, a Aprilia Racing teve pela primeira vez uma equipa cliente de MotoGP, a equipa CryptoDATA RNF. A empresa romena CryptoDATA assumiu 60 por cento da equipa RNF de Razlan Razali, enquanto o malaio manteve 40 por cento e continuou a ser o chefe de equipa. Os pilotos Miguel Oliveira e Raúl Fernández estavam sob contrato com a Aprilia Racing. E a Dorna pagou os subsídios da RNF, num total de 5 milhões de euros, diretamente à Aprilia.

Devido a algumas inconsistências e na sequência da demissão de Razali Razali, o Comité de Participação do MotoGP (composto pela Dorna, FIM e IRTA) retirou a licença da equipa RNF para participar no Campeonato do Mundo de MotoGP de 2024 na penúltima segunda-feira (27 de novembro), e a Aprilia Racing também rescindiu o seu contrato com a RNF na mesma noite.

O CEO da CryptoData, Ovidiu Toma, anunciou então uma ação judicial contra a Dorna. Toma sentiu que tinha razão e insistiu no seu contrato até ao final de 2026.

Hoje, Dorna, IRTA e RNF anunciaram que as diferenças foram resolvidas. No entanto, a RNF deixará de participar no Campeonato do Mundo de MotoGP de 2024.

As partes concordaram em não revelar como o acordo de paz foi alcançado. "Não podemos revelar quaisquer detalhes sobre o montante da indemnização. Mas posso dizer que estamos satisfeitos com a indemnização", garantiu Ovidiu Toma ao SPEEDWEEK.com após o acordo.