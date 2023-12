Trackhouse : L'Amérique de retour sur la carte du MotoGP

Le propriétaire du groupe Trackhouse Entertainment, Justin Marks, a décidé d'étendre ses activités dans le domaine du sport automobile à une série de courses mondiales en s'engageant dans le championnat du monde de MotoGP. Justin Marks a confirmé aujourd'hui qu'il allait mettre en place une équipe de championnat du monde de MotoGP pour 2024 et les deux années suivantes. L'équipe nouvellement formée sera gérée par le Trackhouse Entertainment Group de Nashville, Tennessee, mais l'équipe sera basée à Noale, en Italie, chez Aprilia Racing. C'est également de là que seront gérés les engagements opérationnels, en étroite collaboration avec le constructeur de motos Aprilia et le groupe Piaggio.

La présentation officielle de l'équipe avec les pilotes et les sponsors aura lieu plus tard dans l'année. "C'est un moment mémorable pour le Trackhouse Entertainment Group", a déclaré Justin Marks, 42 ans. "Depuis le premier jour de notre existence, l'éthique de Trackhouse a toujours été d'avoir une vision, puis de se mettre au travail avec enthousiasme et passion pour devenir l'une des sociétés de divertissement de sport automobile les plus précieuses au monde. Notre entrée dans le Championnat du monde de MotoGP est une nouvelle étape dans la réalisation de cette vision".

Le Championnat du monde FIM MotoGP, qui existe depuis 1949, est la série de courses de moto la plus prestigieuse au monde - avec seulement onze équipes et 22 pilotes. En 2024, 22 Grands Prix seront organisés dans 18 pays.

Le groupe Trackhouse Entertainment possède l'équipe Trackhouse Racing NASCAR, dont le quartier général se trouve à Concord, en Caroline du Nord. Après sa carrière de pilote de voitures de sport et de NASCAR, Justin Marks a fondé Trackhouse Racing en 2020 ; depuis 2021, les Chevrolet sont engagées dans la série NASCAR Cup.

Daniel Suárez a été le premier Mexicain à remporter une course de la NASCAR Cup en 2022. Le Néo-Zélandais et triple champion de Supercar Shane van Gisbergen s'est imposé à Chicago lors de ses débuts en Coupe le 2 juillet, et l'Américain Ross Chastain a terminé le championnat 2022 à la deuxième place du classement général après quatre victoires.

Marks a également fait venir l'ancien champion du monde de Formule 1 Kimi Raikkönen en NASCAR. Il a concouru pour Trackhouse Racing en 2022 et 2023 dans le cadre du programme PROJECT91, qui vise à attirer des stars internationales dans la NASCAR.

En dehors des circuits de course, Trackhouse Racing est devenue une marque considérée comme progressiste, axée sur le marketing, révélant aux fans de nouvelles idées pour représenter le sport et se montrant très ouverte envers les fans, les partenaires médiatiques et les sponsors. La superstar du divertissement Pitbull est un partenaire de l'équipe, il a créé une nouvelle tenue d'équipe, a augmenté la présence numérique pour les fans et a fait du divertissement en direct sur les circuits tout au long de la saison une évidence.

"Nous avons le sentiment que le MotoGP est parfaitement positionné pour nous permettre une croissance massive dans les années à venir, non seulement aux États-Unis, mais aussi au niveau international", a déclaré Marks. "Le MotoGP a tous les ingrédients pour garantir une croissance de la notoriété mondiale. C'est un produit on-track passionnant, avec des stars en vogue, des fans et des partenaires incomparables, et un environnement favorable aux fans, où chaque spectateur se sent le bienvenu".

Trackhouse Racing sera la première et la seule équipe américaine dans la catégorie MotoGP. Mais l'Amérique a une longue liste de pilotes à succès comme Eddie Lawson, Kenny Roberts, Freddie Spencer, Wayne Rainey, Kevin Schwantz, Kenny Roberts Jr, Freddie Spencer, Randy Mamola, Colin Edwards et l'inoubliable Nicky Hayden.

Avec l'arrivée de Trackhouse Racing Team, l'Amérique est de retour au plus haut niveau de la compétition moto. Grâce à son étroite collaboration avec l'équipe d'usine Aprilia, elle est officiellement considérée comme une équipe soutenue par l'usine. Trackhouse Racing est déterminé à devenir une force motrice dans le MotoGP à l'avenir.

Pour ce faire, toutes les forces sont maintenant rassemblées - et si tout se passe bien, Miguel Oliveira et Rául Fernández pourraient même être équipés des dernières motos d'usine Aprilia RS-GP24 en 2023.