Trackhouse: l'America torna sulla mappa della MotoGP

Con un'abile mossa di tatto, il proprietario del Trackhouse Entertainment Group, Justin Marks, sta espandendo le sue attività motoristiche in una serie di gare globali: sta entrando nel Campionato mondiale di MotoGP. Justin Marks ha confermato oggi che creerà una squadra del Campionato del Mondo di MotoGP per il 2024 e per i due anni successivi. La nuova squadra sarà gestita dal Trackhouse Entertainment Group di Nashville, Tennessee, ma avrà sede a Noale, in Italia, presso Aprilia Racing. Anche le operazioni del team saranno gestite da lì, in stretta collaborazione con il produttore di moto Aprilia e il Gruppo Piaggio.

La presentazione ufficiale della squadra, con i piloti e gli sponsor, avverrà nel corso del nuovo anno. "Questo è un momento memorabile per il Trackhouse Entertainment Group", ha dichiarato il 42enne Justin Marks. "È stato parte dell'etica di Trackhouse fin dal primo giorno della nostra esistenza avere una visione e poi andare a lavorare con l'entusiasmo e la passione necessari per diventare una delle società di intrattenimento motoristico di maggior valore al mondo. Il nostro ingresso nel Campionato del Mondo di MotoGP è un altro passo verso la realizzazione di questa visione".

Fondato nel 1949, il Campionato del Mondo FIM MotoGP è la serie di gare motociclistiche più prestigiosa al mondo, con solo undici squadre e 22 piloti. Nel 2024 si terranno 22 Gran Premi in 18 Paesi.

Il Trackhouse Entertainment Group è proprietario del team Trackhouse Racing NASCAR, con sede a Concord, nel North Carolina. Dopo una carriera nelle auto sportive e nella NASCAR, Justin Marks ha fondato il Trackhouse Racing nel 2020; le Chevrolet sono utilizzate nella NASCAR Cup Series dal 2021.

Daniel Suárez è stato il primo messicano a vincere una gara della NASCAR Cup nel 2022. Il neozelandese e tre volte campione Supercar Shane van Gisbergen ha vinto a Chicago nel suo debutto in Cup il 2 luglio e l'americano Ross Chastain ha concluso il campionato 2022 al secondo posto assoluto dopo quattro vittorie.

Marks ha anche portato l'ex campione del mondo di Formula 1 Kimi Raikkönen nella NASCAR. Ha gareggiato per il Trackhouse Racing nel 2022 e nel 2023 nell'ambito del programma PROJECT91, che mira ad attirare le star internazionali nella NASCAR.

Lontano dalla pista, Trackhouse Racing è diventato un marchio considerato progressista, focalizzato sul marketing, aperto a nuove idee per presentare lo sport ai fan e aperto ai fan, ai media partner e agli sponsor. La superstar dell'intrattenimento Pitbull è un partner del team, ha progettato un nuovo tipo di abbigliamento per il team che aumenta la presenza digitale per i fan e ha reso l'intrattenimento dal vivo sui circuiti di gara una cosa ovvia durante la stagione.

"Riteniamo che la MotoGP sia perfettamente posizionata per consentirci una crescita massiccia nei prossimi anni, non solo negli Stati Uniti, ma anche a livello internazionale", ha spiegato Marks. "La MotoGP ha tutti gli ingredienti per garantire una crescita a livello globale. È un prodotto coinvolgente in pista, con stelle di prima grandezza, fan e partner impareggiabili e un ambiente favorevole ai tifosi che fa sentire ogni spettatore il benvenuto".

Trackhouse Racing sarà il primo e unico team statunitense nella classe MotoGP. Ma l'America ha una lunga lista di piloti di successo, tra cui Eddie Lawson, Kenny Roberts, Freddie Spencer, Wayne Rainey, Kevin Schwantz, Kenny Roberts Jr, Freddie Spencer, Randy Mamola, Colin Edwards e l'indimenticabile Nicky Hayden.

Con l'arrivo del Trackhouse Racing Team, l'America torna ai massimi livelli delle competizioni motociclistiche. Lavorando a stretto contatto con il team Aprilia, è ufficialmente un team supportato dalla fabbrica. Trackhouse Racing è determinato a diventare una forza trainante nella MotoGP in futuro.

A tal fine, si stanno raccogliendo tutte le forze e, se tutto funzionerà, Miguel Oliveira e Rául Fernández potrebbero essere equipaggiati con le ultime moto Aprilia RS-GP24 works nel 2023.