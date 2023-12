Trackhouse: América de volta ao mapa do MotoGP

Numa jogada inteligente, o proprietário do Trackhouse Entertainment Group, Justin Marks, está a expandir as suas actividades no desporto automóvel para uma série de corridas globais - está a entrar no Campeonato do Mundo de MotoGP. Justin Marks confirmou hoje que vai criar uma equipa do Campeonato do Mundo de MotoGP para 2024 e para os dois anos seguintes. A recém-formada equipa será gerida pelo Trackhouse Entertainment Group, sediado em Nashville, Tennessee, mas a equipa terá a sua sede em Noale, Itália, na Aprilia Racing. As operações da equipa também serão geridas a partir daí, em estreita colaboração com o fabricante de motos Aprilia e o Grupo Piaggio.

A apresentação oficial da equipa com os pilotos e patrocinadores terá lugar no final do novo ano. "Este é um momento memorável para o Trackhouse Entertainment Group", afirmou Justin Marks, de 42 anos. "Tem sido parte do ethos da Trackhouse desde o primeiro dia da nossa existência ter uma visão e, em seguida, ir para o trabalho com o entusiasmo e paixão necessários para se tornar uma das mais valiosas empresas de entretenimento de desportos motorizados do mundo. A nossa entrada no Campeonato do Mundo de MotoGP é mais um passo na concretização dessa visão".

Criado em 1949, o Campeonato do Mundo de MotoGP da FIM é a mais prestigiada série de corridas de motos do mundo, com apenas onze equipas e 22 pilotos. Em 2024, serão realizadas 22 corridas de Grande Prémio em 18 países.

O Trackhouse Entertainment Group é proprietário da equipa Trackhouse Racing NASCAR, com sede em Concord, Carolina do Norte. Após a sua carreira de piloto em carros desportivos e na NASCAR, Justin Marks fundou a Trackhouse Racing em 2020; os Chevrolets têm sido utilizados na NASCAR Cup Series desde 2021.

Daniel Suárez foi o primeiro mexicano a vencer uma corrida da NASCAR Cup em 2022. O neozelandês e tricampeão da Supercar Shane van Gisbergen venceu em Chicago na sua estreia na Taça, a 2 de julho, e o americano Ross Chastain terminou o campeonato de 2022 em segundo lugar na geral, após quatro vitórias.

Marks também trouxe o antigo campeão mundial de Fórmula 1 Kimi Raikkönen para a NASCAR. Ele competiu pela Trackhouse Racing em 2022 e 2023 como parte do programa PROJECT91, que visa atrair estrelas internacionais para a NASCAR.

Fora das pistas, a Trackhouse Racing tornou-se uma marca considerada progressista, centrada no marketing, aberta a novas ideias para apresentar o desporto aos fãs e aberta aos fãs, parceiros dos meios de comunicação social e patrocinadores. A superestrela do entretenimento Pitbull é um parceiro da equipa, concebeu um novo tipo de vestuário para a equipa que aumenta a presença digital para os fãs e tornou o entretenimento ao vivo nas pistas de corrida uma questão natural ao longo da época.

"Sentimos que o MotoGP está perfeitamente posicionado para nos permitir um crescimento maciço nos próximos anos, não só nos Estados Unidos, mas também a nível internacional", explicou Marks. "O MotoGP tem todos os ingredientes para garantir o crescimento da proeminência global. É um produto envolvente na pista, com grandes estrelas, fãs e parceiros inigualáveis e um ambiente amigável para os fãs que faz com que todos os espectadores se sintam bem-vindos."

A Trackhouse Racing será a primeira e única equipa americana na classe de MotoGP. Mas a América tem uma longa lista de pilotos de sucesso, incluindo Eddie Lawson, Kenny Roberts, Freddie Spencer, Wayne Rainey, Kevin Schwantz, Kenny Roberts Jr, Freddie Spencer, Randy Mamola, Colin Edwards e o inesquecível Nicky Hayden.

Com a chegada da Trackhouse Racing Team, a América está de volta ao mais alto nível das corridas de motos. Trabalhando em estreita colaboração com a equipa de fábrica da Aprilia, é oficialmente uma equipa apoiada pela fábrica. A Trackhouse Racing está determinada a tornar-se uma força motriz no MotoGP no futuro.

Para tal, todas as forças estão a ser reunidas - e se tudo correr bem, Miguel Oliveira e Rául Fernández poderão mesmo estar equipados com as mais recentes motos de trabalho Aprilia RS-GP24 em 2023.