CryptoDATA: un triunfo a todos los niveles

La separación de los dos socios contractuales no ha sido tan amistosa, ya que los fundadores de Dorna Sports S.L. y CryptoDATA, Ovidiu Toma y Bogdan Maruntins, han presentado hoy la abrupta finalización de su asociación en un comunicado conjunto.

Toma, CEO de CryptoDATA, se mostró muy confiado sobre la situación hace diez días en el GP de Valencia. "Leí informaciones confusas en los medios de comunicación que decían que nuestro equipo había sido vendido. Pero nuestro equipo no ha sido vendido. Tenemos un contrato válido con Dorna e IRTA hasta finales de 2026, no se ha roto y no estamos en peligro de romperlo. También tenemos un contrato con Aprilia Racing y los pilotos para la próxima temporada. Razlan Razali tampoco ha vendido sus acciones, porque si quisiera hacerlo, tendríamos que estar de acuerdo con la venta de sus acciones. Y tenemos derecho de tanteo. Así que Razlan no puede haber vendido nada a un inversor americano. Tengo mucha curiosidad por saber qué hay detrás de estas historias".

24 horas más tarde, el "Comité de Participación de MotoGP" (formado por Dorna, IRTA y FIM) retiró a la empresa de carreras RNF Racing Limited el derecho a participar en el Campeonato del Mundo de 2024. El mismo día (27 de noviembre), Aprilia canceló el contrato de dos años a la mitad. Esto significaba que RNF había perdido efectivamente la base de su negocio.

Según Toma, Dorna ha acordado pagar a los rumanos una compensación económica por su retirada tras las diferencias de las últimas semanas.

Esto evitará procedimientos legales, durante los cuales probablemente no se habrían podido asignar las dos franjas horarias a Trackhouse Racing debido a la inseguridad jurídica.

"Dorna, IRTA y el equipo RNF de MotoGP resuelven sus diferencias" era el titular del comunicado de prensa conjunto de hoy de Dorna y RNF.

Nos complace ahorrar a nuestros lectores las caricias verbales entre las dos partes en litigio. Las diferencias de opinión que surgieron en la parte final de la temporada 2023 se han resuelto de forma amistosa, afirmaron.

Ovidiu Toma declaró a SPEEDWEEK.com el 26 de noviembre de 2023: "Hemos invertido 7 millones de euros en el equipo este año de buena fe por el bien del campeonato. Estoy decepcionado por haber acabado en un paddock donde los negocios se hacen a la antigua usanza. Vivimos en 2023 y se podría pensar que aquí todo se negocia colectivamente y los contratos deberían respetarse. Pero percibo un comportamiento que me recuerda a una dictadura".

Los dos directivos de CryptoDATA, Toma y Maruntis, son a veces tacaños con la verdad. Bogdan Marunits en el comunicado de prensa de hoy: "Nunca fue intención de CryptoDATA implicarse en el aspecto deportivo del equipo RNF, porque no es nuestro campo de actividad. Sin embargo, vimos la oportunidad de implicarnos más en el deporte del motor y decidimos apoyar al equipo RNF. Por el momento, CryptoDATA ha alcanzado todos los objetivos previstos en términos de negocio y marketing. Ahora volvemos a nuestros objetivos principales en la industria tecnológica."

El CEO de CryptoDATA, Ovidiu Toma, anunció en una rueda de prensa ante más de 100 personas en el GP de Valencia el 4 de noviembre de 2022: "Queremos luchar por los puestos del podio dentro de dos o tres años."

Y el estratega de CryptoDATA, Bogdan Maruntis, pregonó públicamente hace un año: "Tenemos un contrato ilimitado con RNF, nuestra planificación se extiende hasta 2026 por el momento. Pero la colaboración continuará más allá de esa fecha, porque somos socios, accionistas y amigos."

Esto no suena como si CryptoDATA nunca hubiera querido involucrarse en el aspecto deportivo y operativo de MotoGP. Después de todo, la participación del 60% en la escudería probablemente no se compró por error.

Este año, el equipo RNF ha logrado cuatro resultados entre los cinco primeros, pero ningún podio. Entonces, ¿se han alcanzado todos los objetivos previstos?

Contradicciones sobre contradicciones.

"No debemos dinero a nadie", ha repetido hoy Ovidiu Toma.

"Dorna cometió un gran error porque nos descalificó, a pesar de que nuestro contrato de MotoGP con RNF era válido hasta finales de 2026. Ahora hemos recibido una compensación para que podamos abstenernos de cualquier acción legal contra Dorna. Al final, Dorna nos pagó para que aceptáramos la retirada", dijo Toma hoy a SPEEDWEEK.com. "No es el caso que debamos dinero a nadie. Sí, y también hemos llegado a un acuerdo sobre los naming rights del GP de Austria. Pero repito: nunca hemos debido dinero a nadie. No tenemos deudas. Por eso merecemos una información justa y neutral. No hemos cometido ningún error. Por eso Dorna nos pagó para evitar una disputa legal".

La actuación de los capaces gestores de CryptoDATA tras doce meses como socios del equipo sólo puede elogiarse en los más altos términos por varias razones.

1) Ningún podio con Oliveira, cinco veces ganador de MotoGP.

2) Completamente en desacuerdo con el accionista del 40% de RNF y antiguo director del equipo, Razlan Razali. Aunque hace doce meses aún se le calificaba de amigo, una auditoría interna (¿independiente?) investiga ahora si el malasio se excedió en sus facultades financieras.

3) Abandonado por Aprilia Racing y Dorna después de un año.

4) Aumentó aún más la ya excelente reputación de los empresarios rumanos hasta un punto casi insoportable.

5) Al parecer, no pagó los salarios de al menos dos docenas de miembros del equipo por las incontables horas trabajadas en tres Grandes Premios en noviembre.

6) Salir de la disputa con Dorna como un brillante ganador. La pérdida de las dos preciadas plazas de MotoGP es fácilmente soportable después de este magnífico triunfo.

7) En términos de cumplimiento, la calidad del programa no tiene precedentes.

8) CryptoDATA puede presumir de una exitosa actuación a todos los niveles, a pesar de su limitada participación en MotoGP.

9) La indescriptible ganancia de imagen para la respetada empresa fue casi un regalo para los rumanos, habida cuenta de la escasa inversión de 7 millones de euros.