CryptoDATA est sorti : un triomphe à tous les niveaux

La séparation des deux partenaires contractuels ne s'est pas déroulée de manière aussi consensuelle que ne l'a laissé entendre le communiqué commun publié aujourd'hui par Dorna Sports S.L. et les fondateurs de CryptoDATA, Ovidiu Toma et Bogdan Maruntins, au sujet de la fin abrupte de leur partenariat.

En effet, le CEO de CryptoDATA, Toma, a évalué la situation il y a dix jours lors du GP de Valence avec une grande assurance de victoire. "J'ai lu dans les médias des informations confuses selon lesquelles notre équipe aurait été vendue. Mais notre équipe n'a pas été vendue. Nous avons un contrat en cours avec la Dorna et l'IRTA jusqu'à fin 2026, il n'a pas été rompu et nous ne risquons pas de le rompre. Nous avons également un contrat avec Aprilia Racing et les pilotes pour la saison prochaine. Razlan Razali n'a pas non plus vendu ses parts, car s'il voulait le faire, nous devrions accepter de vendre ses parts. Et nous avons un droit de préemption. Razlan ne peut donc rien avoir vendu à un investisseur américain. Je suis vraiment curieux de savoir ce qui se cache derrière ces histoires".

Vingt-quatre heures plus tard, le "MotoGP Participation Committee" (composé de Dorna, IRTA et FIM) a retiré à la société de course RNF Racing Limited son droit de participation au championnat du monde 2024. Le même jour (27.11), Aprilia a résilié le contrat de deux ans à mi-parcours. L'entreprise RNF avait ainsi quasiment perdu sa base commerciale.

Selon Toma, Dorna a accepté de verser une compensation financière aux Roumains pour leur départ, suite aux divergences des dernières semaines.

Cela permet d'éviter une procédure judiciaire pendant laquelle les deux créneaux n'auraient sans doute pas pu être attribués à Trackhouse Racing en raison de l'incertitude juridique.

"Dorna, IRTA et le team RNF MotoGP mettent un terme à leurs différends", tel était le titre du communiqué de presse commun publié aujourd'hui par Dorna et RNF.

Nous épargnons volontiers à nos lecteurs les caresses verbales réciproques des deux parties en conflit. Les divergences d'opinion apparues lors de la dernière partie de la saison 2023 ont été résolues à l'amiable, affirme-t-on.

Le 26 novembre 2023, Ovidiu Toma avait encore déclaré à SPEEDWEEK.com : "Nous avons investi en toute bonne foi 7 millions d'euros dans l'équipe cette année pour le bien du championnat. Je suis déçu d'avoir atterri dans un paddock où l'on fait des affaires à l'ancienne. Nous sommes en 2023, on pourrait penser que tout est négocié en commun et que les contrats doivent être respectés. Mais je sens un comportement qui me fait penser à une dictature".

Les deux managers de CryptoDATA, Toma et Maruntis, traitent parfois la vérité avec parcimonie. Bogdan Marunits dans le communiqué de presse d'aujourd'hui : "Il n'a jamais été dans l'intention de CryptoDATA de s'impliquer dans le côté sportif de l'équipe RNF, car ce n'est pas notre domaine d'activité. Mais nous avons vu une opportunité de nous impliquer davantage dans le domaine du sport automobile et avons donc décidé d'aider l'équipe RNF. Actuellement, CryptoDATA a atteint tous les objectifs prévus en termes d'affaires et de marketing. Maintenant, nous nous occupons à nouveau de nos objectifs principaux dans l'industrie technologique".

Le PDG de CryptoDATA, Ovidiu Toma, a déclaré le 4 novembre 2022 lors d'une conférence de presse au GP de Valence devant plus de 100 personnes : "Nous voulons nous battre pour les podiums dans deux ou trois ans".

Et le stratège de CryptoDATA, Bogdan Maruntis, a claironné en public il y a un an : "Nous avons un contrat illimité avec RNF, notre planification s'étend provisoirement jusqu'en 2026. Mais la collaboration ira au-delà de cette date, car nous sommes des partenaires, des associés et en plus des amis".

Cela ne sonne pas comme si CryptoDATA n'avait jamais voulu s'immiscer dans le côté sportif et opérationnel du sport MotoGP. Ce n'est pas par hasard qu'ils ont acheté les 60% de parts de l'écurie.

Cette année, l'équipe RNF a obtenu quatre résultats dans le top 5, mais aucun podium. Tous les objectifs prévus ont-ils donc malgré tout été atteints ?

Contradictions sur contradictions.

"Nous ne devons d'argent à personne", a répété aujourd'hui Ovidiu Toma.

"Dorna a fait une grosse erreur, car elle nous a disqualifiés alors que notre contrat MotoGP avec RNF était valable jusqu'à fin 2026. Nous avons maintenant reçu une compensation pour que nous nous abstenions de toute action en justice contre la Dorna. Au final, c'est donc Dorna qui nous a payés pour que nous acceptions le retrait", a expliqué Toma à SPEEDWEEK.com aujourd'hui. "Ce n'est pas un cas où nous devons de l'argent à qui que ce soit. Oui, et nous nous sommes également mis d'accord sur les droits de nom pour le GP d'Autriche. Je le répète : nous n'avons jamais dû d'argent à personne. Nous n'avons aucune dette. C'est pourquoi nous méritons une couverture médiatique juste et neutre. Nous n'avons pas commis d'erreurs. C'est pourquoi la Dorna nous a payés, afin d'éviter un litige".

La performance des valeureux managers de CryptoDATA après douze mois en tant qu'associés de l'équipe ne peut vraiment être louée qu'en termes élogieux pour plusieurs raisons.

1) Avec Oliveira, quintuple vainqueur du MotoGP, aucune place sur le podium.

2) En désaccord total avec Razlan Razali, actionnaire à 40% de la RNF et ex-principal de l'équipe. Bien qu'il ait été qualifié d'ami il y a douze mois, un audit interne (indépendant ?) est en train de vérifier si le Malaisien a outrepassé ses pouvoirs financiers.

3) Largué par Aprilia Racing et Dorna au bout d'un an.

4) Amélioré la réputation déjà excellente des entrepreneurs roumains dans une mesure presque insupportable.

5) De plus, au moins deux douzaines de membres de l'équipe n'ont apparemment pas été payés pour les innombrables heures de travail avec trois Grand Prix en novembre.

6.) Sorti brillamment vainqueur de la querelle avec Dorna. La perte des deux précieux créneaux MotoGP est facilement pardonnable après ce triomphe grandiose.

7) Une qualité sans précédent en matière de conformité.

8) Malgré sa présence limitée dans le temps en MotoGP, CryptoDATA peut se targuer d'une performance réussie à tous les niveaux.

9.) L'indescriptible gain d'image pour l'entreprise prestigieuse a été presque offert aux Roumains, compte tenu du faible investissement de 7 millions d'euros.