CryptoDATA è uscito: un trionfo a tutti i livelli

La separazione dei due partner contrattuali non è stata così amichevole come i fondatori di Dorna Sports S.L. e CryptoDATA, Ovidiu Toma e Bogdan Maruntins, hanno presentato oggi in una dichiarazione congiunta la brusca interruzione della loro partnership.

Il CEO di CryptoDATA, Toma, era molto fiducioso sulla situazione dieci giorni fa al GP di Valencia. "Ho letto informazioni confuse sui media, secondo cui la nostra squadra sarebbe stata venduta. Ma la nostra squadra non è stata venduta. Abbiamo un contratto valido con Dorna e IRTA fino alla fine del 2026, che non è stato rotto e non rischiamo di romperlo. Abbiamo anche un contratto con Aprilia Racing e con i piloti per la prossima stagione. Anche Razlan Razali non ha venduto le sue quote, perché se volesse farlo, dovremmo acconsentire alla vendita delle sue quote. E noi abbiamo il diritto di prelazione. Quindi Razlan non può aver venduto nulla a un investitore americano. Sono davvero curioso di sapere cosa c'è dietro queste storie".

24 ore dopo, il "MotoGP Participation Committee" (composto da Dorna, IRTA e FIM) ha ritirato il diritto della RNF Racing Limited a partecipare al Campionato del Mondo 2024. Lo stesso giorno (27 novembre), Aprilia ha annullato il contratto biennale a metà tempo. Ciò significa che RNF ha perso di fatto la base della sua attività.

Secondo Toma, Dorna ha accettato di pagare ai rumeni una compensazione finanziaria per il loro ritiro a seguito delle divergenze delle ultime settimane.

Questo eviterà un procedimento legale, durante il quale probabilmente i due slot non sarebbero stati assegnati a Trackhouse Racing a causa dell'incertezza giuridica.

"Dorna, IRTA e il team RNF MotoGP risolvono le loro divergenze" è il titolo del comunicato stampa congiunto di Dorna e RNF di oggi.

Siamo felici di risparmiare ai nostri lettori le carezze verbali tra le due parti in causa. Le divergenze di opinione sorte nella parte finale della stagione 2023 sono state risolte in modo amichevole, hanno affermato.

Ovidiu Toma ha dichiarato a SPEEDWEEK.com il 26 novembre 2023: "Quest'anno abbiamo investito 7 milioni di euro nella squadra in buona fede per il bene del campionato. Sono deluso di essere finito in un paddock dove gli affari si fanno alla vecchia maniera. Viviamo nel 2023 e si potrebbe pensare che qui tutto venga negoziato collettivamente e che i contratti vengano rispettati. Ma percepisco un comportamento che mi ricorda una dittatura".

I due manager di CryptoDATA, Toma e Maruntis, a volte non sono sinceri. Bogdan Marunits nel comunicato stampa di oggi: "Non è mai stata intenzione di CryptoDATA essere coinvolta nel lato sportivo della squadra RNF, perché non è il nostro campo di attività. Tuttavia, abbiamo intravisto l'opportunità di essere maggiormente coinvolti nella parte motoristica e quindi abbiamo deciso di sostenere il team RNF. Al momento, CryptoDATA ha raggiunto tutti gli obiettivi previsti in termini di business e marketing. Ora siamo tornati ai nostri obiettivi principali nel settore tecnologico".

Il CEO di CryptoDATA, Ovidiu Toma, ha annunciato in una conferenza stampa davanti a più di 100 persone al GP di Valencia del 4 novembre 2022: "Vogliamo lottare per il podio tra due o tre anni".

E Bogdan Maruntis, stratega di CryptoDATA, un anno fa ha dichiarato pubblicamente: "Abbiamo un contratto illimitato con la RNF, la nostra pianificazione si estende per il momento fino al 2026, ma la collaborazione continuerà anche oltre, perché siamo soci, azionisti e amici".

Non sembra che CryptoDATA abbia mai voluto essere coinvolta nel lato sportivo e operativo del MotoGP. Dopo tutto, la quota del 60% della squadra corse non è stata probabilmente acquistata per errore.

Quest'anno il team RNF ha ottenuto quattro risultati nella top 5, ma nessun podio. Sono stati quindi raggiunti tutti gli obiettivi previsti?

Contraddizioni su contraddizioni.

"Non dobbiamo soldi a nessuno", ha ribadito oggi Ovidiu Toma.

"La Dorna ha commesso un grosso errore perché ci ha squalificato, anche se il nostro contratto di MotoGP con la RNF era valido fino alla fine del 2026. Ora abbiamo ricevuto un risarcimento che ci consente di non intraprendere alcuna azione legale contro Dorna. Alla fine, Dorna ci ha pagato per accettare il ritiro", ha dichiarato oggi Toma a SPEEDWEEK.com. "Non è vero che dobbiamo dei soldi a nessuno. Sì, e abbiamo anche raggiunto un accordo sui diritti di denominazione del GP d'Austria. Ma ripeto: non abbiamo mai avuto debiti con nessuno. Non abbiamo debiti. Per questo meritiamo un'informazione corretta e neutrale. Non abbiamo commesso alcun errore. Ecco perché Dorna ci ha pagato per evitare una controversia legale".

Le prestazioni degli abili manager di CryptoDATA dopo dodici mesi come partner del team non possono che essere elogiate in termini altissimi per diversi motivi.

1) Nessun podio con il cinque volte vincitore della MotoGP Oliveira.

2) Completamente in disaccordo con l'azionista al 40% della RNF ed ex direttore del team Razlan Razali. Sebbene dodici mesi fa fosse ancora descritto come un amico, un audit interno (indipendente?) sta ora indagando se il malese abbia oltrepassato i suoi poteri finanziari.

3) Abbandonato da Aprilia Racing e Dorna dopo un anno.

4) Ha ulteriormente accresciuto la già eccellente reputazione degli imprenditori rumeni in misura quasi insopportabile.

5) Pare che non abbia pagato gli stipendi di almeno due dozzine di membri del team per le innumerevoli ore di lavoro nei tre Gran Premi di novembre.

6) È uscito dalla disputa con la Dorna come un brillante vincitore. La perdita dei due preziosi posti in MotoGP è facilmente sopportabile dopo questo magnifico trionfo.

7) In termini di conformità, la qualità del programma è stata senza precedenti.

8) CryptoDATA può vantare una performance di successo a tutti i livelli, nonostante la sua limitata presenza nel MotoGP.

9) L'indescrivibile guadagno di immagine per la rispettata azienda è stato quasi un regalo ai rumeni, visto il basso investimento di 7 milioni di euro.