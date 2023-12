CryptoDATA é lançado: um triunfo a todos os níveis

A separação dos dois parceiros contratuais não foi tão amigável como a Dorna Sports S.L. e os fundadores da CryptoDATA, Ovidiu Toma e Bogdan Maruntins, apresentaram hoje, numa declaração conjunta, o fim abrupto da sua parceria.

O CEO da CryptoDATA, Toma, estava muito confiante sobre a situação há dez dias no GP de Valência. "Li informações confusas nos meios de comunicação social de que a nossa equipa tinha sido vendida. Mas a nossa equipa não foi vendida. Temos um contrato válido com a Dorna e a IRTA até ao final de 2026, que não foi quebrado e não corremos o risco de o quebrar. Também temos um contrato com a Aprilia Racing e com os pilotos para a próxima época. Razlan Razali também não vendeu as suas acções, porque se o quisesse fazer, teríamos de concordar com a venda das suas acções. E nós temos o direito de preferência. Portanto, Razlan não pode ter vendido nada a um investidor americano. Estou muito curioso para saber o que está por detrás destas histórias".

24 horas depois, o "MotoGP Participation Committee" (composto pela Dorna, IRTA e FIM) retirou à empresa de corridas RNF Racing Limited o direito de participar no Campeonato do Mundo de 2024. No mesmo dia (27 de novembro), a Aprilia rescindiu o contrato de dois anos a meio do tempo. Isto significa que a RNF perdeu efetivamente a base da sua atividade.

De acordo com Toma, a Dorna concordou em pagar aos romenos uma compensação financeira pela sua desistência, na sequência das divergências das últimas semanas.

Isto evitará procedimentos legais, durante os quais as duas vagas provavelmente não poderiam ter sido atribuídas à Trackhouse Racing devido à incerteza jurídica.

"Dorna, IRTA e a equipa de MotoGP da RNF resolvem as suas diferenças" foi o título do comunicado de imprensa conjunto de hoje da Dorna e da RNF.

Temos o prazer de poupar os nossos leitores às carícias verbais entre as duas partes em disputa. As diferenças de opinião que surgiram na parte final da época de 2023 foram resolvidas de forma amigável, afirmaram.

Ovidiu Toma declarou à SPEEDWEEK.com em 26 de novembro de 2023: "Investimos 7 milhões de euros na equipa este ano, de boa fé, para o bem do campeonato. Estou desiludido por ter acabado num paddock onde os negócios são feitos à moda antiga. Vivemos em 2023 e seria de esperar que tudo aqui fosse negociado coletivamente e que os contratos fossem respeitados. Mas sinto um comportamento que me faz lembrar uma ditadura".

Os dois gestores da CryptoDATA, Toma e Maruntis, são por vezes económicos com a verdade. Bogdan Marunits, no comunicado de imprensa de hoje: "Nunca foi intenção da CryptoDATA envolver-se na vertente desportiva da equipa RNF, porque não é esse o nosso domínio de atividade. No entanto, vimos uma oportunidade de nos envolvermos mais na vertente dos desportos motorizados e, por isso, decidimos apoiar a equipa RNF. Neste momento, a CryptoDATA atingiu todos os seus objectivos planeados em termos de negócios e marketing. Agora estamos de volta aos nossos principais objectivos na indústria tecnológica."

O CEO da CryptoDATA, Ovidiu Toma, anunciou numa conferência de imprensa perante mais de 100 pessoas no GP de Valência, a 4 de novembro de 2022: "Queremos lutar por lugares no pódio dentro de dois ou três anos".

E o estratega da CryptoDATA, Bogdan Maruntis, anunciou publicamente há um ano: "Temos um contrato ilimitado com a RNF, o nosso planeamento estende-se até 2026, por enquanto. Mas a colaboração continuará para além dessa data, porque somos parceiros, accionistas e amigos".

Isto não soa como se a CryptoDATA nunca tivesse querido envolver-se na vertente desportiva e operacional do MotoGP. Afinal de contas, a participação de 60% na equipa de corrida não foi provavelmente comprada por engano.

A equipa RNF alcançou quatro resultados no top 5 este ano, mas nenhum pódio. Será que todos os objectivos planeados foram alcançados?

Contradições e mais contradições.

"Não devemos dinheiro a ninguém", repetiu hoje Ovidiu Toma.

"A Dorna cometeu um grande erro porque nos desqualificou, apesar de o nosso contrato de MotoGP com a RNF ser válido até ao final de 2026. Recebemos agora uma indemnização para podermos abster-nos de qualquer ação legal contra a Dorna. No final, a Dorna pagou-nos para aceitarmos a desistência", disse Toma ao SPEEDWEEK.com hoje. "Não é o caso de devermos dinheiro a ninguém. Sim, e também chegámos a um acordo sobre os direitos de nome para o GP da Áustria. Mas repito: nunca devemos dinheiro a ninguém. Não temos dívidas. É por isso que merecemos uma reportagem justa e neutra. Não cometemos nenhum erro. Foi por isso que a Dorna nos pagou para evitar uma disputa legal".

O desempenho dos competentes gestores da CryptoDATA ao fim de doze meses como parceiros de equipa só pode ser elogiado da melhor forma por várias razões.

1) Nenhum lugar no pódio com Oliveira, cinco vezes vencedor do MotoGP.

2) Completamente em desacordo com o acionista de 40% da RNF e antigo chefe de equipa Razlan Razali. Embora ainda fosse descrito como um amigo há doze meses atrás, uma auditoria interna (independente?) está agora a investigar se o malaio excedeu os seus poderes financeiros.

3) Abandonado pela Aprilia Racing e pela Dorna ao fim de um ano.

4) Aumentou ainda mais a já excelente reputação dos empresários romenos até um ponto quase insuportável.

5) Aparentemente, não pagou os salários de pelo menos duas dúzias de membros da equipa pelas inúmeras horas trabalhadas nos três Grandes Prémios de novembro.

6) Saiu da disputa com a Dorna como um vencedor brilhante. A perda das duas preciosas vagas no MotoGP é facilmente suportável depois deste magnífico triunfo.

7) Em termos de conformidade, a qualidade do programa foi sem precedentes.

8) A CryptoDATA pode olhar para trás e ver um desempenho bem sucedido a todos os níveis, apesar da sua participação limitada no MotoGP.

9) O ganho de imagem indescritível para a conceituada empresa foi quase uma dádiva para os romenos, tendo em conta o baixo investimento de 7 milhões de euros.