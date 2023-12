Rivola à propos de Trackhouse : "Notre engagement augmente".

Le directeur de course d'Aprilia, Massimo Rivola, place de grands espoirs dans la nouvelle équipe cliente MotoGP de Trackhouse Racing en ce qui concerne les performances et le marché américain. Mais il sait aussi que le temps est compté.

En 2023, Aprilia a fourni pour la première fois une équipe cliente avec le CryptoDATA RNF MotoGP Team, mais le contrat a été résilié le 27 novembre après que le "MotoGP Selection Committee" (composé de la FIM, de l'IRTA et de la Dorna) a retiré les places de départ à RNF le même jour.

Lesuccesseur de CrytoDATA RNF est Trackhouse Racing. Le directeur de course d'Aprilia, Massimo Rivola, a personnellement assisté à la présentation de la nouvelle équipe MotoGP, qui s'est tenue mardi à Milan, aux côtés de Carlos Ezpeleta, Dorna Sports Chief Sporting Officer, et de Dan Rossomondo, Chief Commercial Officer de Dorna.

À cette occasion, Aprilia a officiellement confirmé avoir conclu un contrat de trois ans avec la structure américaine de Justin Marks. Aprilia Racing s'occupera donc de tous les aspects techniques du partenariat, travaillera en étroite collaboration avec Trackhouse Racing sur la piste et poursuivra le développement pendant la saison. La structure correspondante représente un progrès important pour le projet MotoGP d'Aprilia, est-on convaincu à Noale.

"Nous sommes heureux et fiers d'accueillir Trackhouse dans la famille Aprilia Racing", a souligné Rivola. "Ce qu'ils ont construit en NASCAR en très peu de temps est une carte de visite extraordinaire qui préfigure le potentiel de ce partenariat. C'est tout à l'honneur de Justin Marks et de son équipe, que j'ai appris à connaître grâce à notre amitié de longue date avec PJ Rashidi, et avec qui nous avons tout de suite été sur la même longueur d'onde, tant au niveau des aspirations techniques que du marketing et de la communication sur le marché américain si important. Notre engagement va considérablement augmenter. Une responsabilité que nous assumons volontiers, car elle nous permettra - j'en suis convaincu - de poursuivre notre croissance".

"Lorsque j'ai rencontré Justin, j'ai constaté que nos visions se rejoignaient. Ensuite, j'ai regardé l'heure et j'ai dit : 'Il est tard, nous devons pousser ! Nous sommes très motivés et nous poussons dur pour rattraper le temps perdu. Le 15 janvier, nous devons tout envoyer à Sepang", a déclaré le CEO d'Aprilia Racing en pensant aux tests de Sepang début février.

Interrogé par nos confrères de GPOne.com, Rivola a confirmé que Trackhouse souhaitait que les motos de Miguel Oliveira et Raúl Fernández soient "aussi proches que possible des motos d'usine". Mais le temps presse. "Nous faisons de notre mieux".

La motivation est en tout cas élevée, a confirmé Rivola. "J'aime ce projet, l'approche et la vision que nous partageons. C'est un boost pour Aprilia et ce sera aussi un boost pour nos performances", a-t-il commenté en dévoilant la RS-GP sous les drapeaux américains et en déposant pour l'avenir le souhait auprès de la Dorna d'ajouter un deuxième Grand Prix au calendrier américain.

D'ailleurs, la livrée complète de la piste pour la saison MotoGP 2024 sera dévoilée ultérieurement. Le look présenté lors de la présentation serait un hommage aux couleurs d'essai utilisées par Nicky Hayden et, plus généralement, au patrimoine de la course moto aux États-Unis.