Il direttore di gara Aprilia Massimo Rivola nutre grandi speranze per il nuovo team clienti MotoGP di Trackhouse Racing in termini di prestazioni e mercato statunitense. Tuttavia, sa anche che il tempo è fondamentale.

Nel 2023, Aprilia ha fornito per la prima volta un team cliente con il CryptoDATA RNF MotoGP Team, ma il contratto è stato risolto il 27 novembre dopo che il "MotoGP Selection Committee" (composto da FIM, IRTA e Dorna) ha ritirato i posti di partenza del RNF lo stesso giorno.

ACrytoDATA RNF subentrerà Trackhouse Racing. Il Direttore di Gara Aprilia Massimo Rivola ha partecipato personalmente alla presentazione del nuovo team MotoGP, che si è tenuta martedì a Milano, insieme a Carlos Ezpeleta, Chief Sporting Officer di Dorna Sports, e Dan Rossomondo, Chief Commercial Officer di Dorna.

In questa occasione, Aprilia ha confermato ufficialmente di aver concordato un contratto triennale con la struttura statunitense di Justin Marks. Aprilia Racing si occuperà di tutti gli aspetti tecnici della partnership, lavorando a stretto contatto con Trackhouse Racing sul circuito e guidando anche lo sviluppo durante la stagione. Noale è convinto che questa struttura rappresenti un importante passo avanti per il progetto MotoGP di Aprilia.

"Siamo felici e orgogliosi di accogliere Trackhouse nella famiglia Aprilia Racing", ha sottolineato Rivola. "Quello che hanno costruito in NASCAR in pochissimo tempo è uno straordinario biglietto da visita che anticipa le potenzialità di questa partnership. È un merito di Justin Marks e del suo team, che ho avuto modo di conoscere grazie all'amicizia di lunga data con PJ Rashidi e con i quali ci siamo trovati subito in sintonia, sia per quanto riguarda gli sforzi tecnici sia per quanto riguarda il marketing e la comunicazione nell'importantissimo mercato statunitense. Il nostro coinvolgimento aumenterà notevolmente. Una responsabilità che siamo felici di assumerci, perché sono convinto che la nostra crescita continuerà".

"Quando ho incontrato Justin, ho capito che le nostre visioni erano le stesse. Poi ho guardato l'orologio e mi sono detto: 'È tardi, dobbiamo spingere! Siamo molto motivati e stiamo spingendo al massimo per recuperare tempo. Dobbiamo mandare tutto a Sepang il 15 gennaio", ha detto il CEO di Aprilia Racing in vista dei test di Sepang di inizio febbraio.

Interpellato da GPOne. com, Rivola ha confermato che Trackhouse vuole per Miguel Oliveira e Raúl Fernández moto "il più possibile simili a quelle di serie". Tuttavia, il tempo stringe. "Stiamo facendo del nostro meglio".

Rivola ha sottolineato che la motivazione è alta. "Mi piace questo progetto, l'approccio e la visione che condividiamo. È una spinta per Aprilia e sarà anche una spinta per le nostre prestazioni", ha commentato la presentazione della RS-GP nelle bandiere degli Stati Uniti e ha anche espresso il desiderio alla Dorna di aggiungere un secondo Gran Premio negli USA al calendario in futuro.

Tra l'altro, la livrea completa della trackhouse per la stagione 2024 della MotoGP sarà svelata in un secondo momento. Il look mostrato alla presentazione va inteso come un omaggio ai colori dei test utilizzati da Nicky Hayden e al patrimonio motociclistico degli Stati Uniti in generale.