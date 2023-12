Rivola sobre a Trackhouse: "O nosso empenhamento está a aumentar"

O Diretor de Corrida da Aprilia, Massimo Rivola, tem grandes esperanças para a nova equipa cliente de MotoGP da Trackhouse Racing em termos de performance e do mercado americano. No entanto, ele também sabe que o tempo é essencial.

por Nora Lantschner - Automatic translation from German

Em 2023, a Aprilia forneceu pela primeira vez uma equipa cliente com a CryptoDATA RNF MotoGP Team, mas o contrato foi rescindido em 27 de novembro depois de o "Comité de Seleção de MotoGP" (composto pela FIM, IRTA e Dorna) ter retirado os lugares de partida da RNF no mesmo dia.

A CrytoDATA RNF será sucedida pela Trackhouse Racing. O Diretor de Corrida da Aprilia, Massimo Rivola, assistiu pessoalmente à apresentação da nova equipa de MotoGP, que teve lugar em Milão na terça-feira, juntamente com Carlos Ezpeleta, Diretor Desportivo da Dorna Sports, e Dan Rossomondo, Diretor Comercial da Dorna.

Nesta ocasião, a Aprilia confirmou oficialmente que tinha acordado um contrato de três anos com a estrutura norte-americana de Justin Marks. A Aprilia Racing vai tomar conta de todos os aspectos técnicos da parceria, trabalhando em estreita colaboração com a Trackhouse Racing no circuito e também conduzindo o desenvolvimento durante a época. Noale está convencido que a estrutura correspondente é um importante passo em frente para o projeto de MotoGP da Aprilia.

"Estamos felizes e orgulhosos por receber a Trackhouse na família Aprilia Racing," sublinhou Rivola. "O que eles construíram na NASCAR num curto espaço de tempo é um extraordinário cartão de visita que antecipa o potencial desta parceria. É um mérito de Justin Marks e da sua equipa, que conheci graças a uma amizade de longa data com PJ Rashidi e com quem nos sentimos imediatamente em sintonia, tanto em termos de esforços técnicos como em termos de marketing e comunicação no importante mercado dos EUA. O nosso envolvimento vai aumentar consideravelmente. Uma responsabilidade que assumimos de bom grado, pois estou convencido de que continuaremos a crescer em resultado disso."

"Quando conheci o Justin, apercebi-me que as nossas visões eram as mesmas. Depois olhei para o relógio e disse: 'É tarde, temos de nos esforçar! Estamos muito motivados e estamos a esforçar-nos muito para ganhar tempo. Temos de enviar tudo para Sepang a 15 de janeiro," disse o CEO da Aprilia Racing, tendo em vista o teste de Sepang no início de fevereiro.

Quando questionado pelo GPOne. com, Rivola confirmou que Trackhouse quer motos para Miguel Oliveira e Raúl Fernández que sejam "tão semelhantes quanto possível às motos de fábrica". No entanto, o tempo urge. "Estamos a dar o nosso melhor".

Rivola sublinhou que a motivação é elevada. "Adoro este projeto, a abordagem e a visão que partilhamos. É um impulso para a Aprilia e será também um impulso para a nossa performance," comentou ele sobre a revelação da RS-GP nas bandeiras dos EUA e também expressou o seu desejo à Dorna de adicionar um segundo Grande Prémio nos EUA ao calendário no futuro.

A propósito, a decoração completa da pista para a época de 2024 do MotoGP será revelada numa data posterior. O visual mostrado na apresentação deve ser entendido como uma homenagem às cores de teste usadas por Nicky Hayden e à herança das corridas de motos dos EUA em geral.