Aujourd'hui seulement : prix de la prévente pour Spielberg 2024

Depuis 2016, le GP d'Autriche sur le Red Bull Ring a sa place habituelle en été. En août dernier, 173 017 spectateurs ont assuré une ambiance survoltée et un décor de rêve au cœur de la Styrie.

Du 16 au 18 août 2024, les stars du MotoGP seront de nouveau à Spielberg. Outre la double action de course avec le sprint du samedi et la course de GP du dimanche, de nombreux temps forts d'événements parallèles avec des divertissements de sport automobile et des concerts dans la "MotoGP Bike City" assureront comme d'habitude une fête de grande classe. Bien entendu, il sera également possible de rencontrer personnellement les stars du deux-roues, de prendre des photos souvenirs et de demander des autographes.

Soyez attentifs à ce qui se passe : Les offres de prévente expirent aujourd'hui, le 31 décembre 2023 !

Les billets et toutes les autres informations concernant le Grand Prix moto d'Autriche 2024 sont disponibles sur www.redbullring.com.