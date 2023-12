Só hoje: Preços de reserva antecipada para Spielberg 2024

O GP da Áustria no Red Bull Ring tem sido um evento regular de verão desde 2016. Em agosto passado, 173.017 espectadores garantiram uma atmosfera exuberante e um cenário de sonho no coração da Estíria.

As estrelas do MotoGP estarão de volta a Spielberg de 16 a 18 de agosto de 2024. Para além da dupla ação de corrida com o sprint no sábado e a corrida de GP no domingo, numerosos eventos paralelos com entretenimento de desporto motorizado e concertos na "MotoGP Bike City" garantirão um festival de primeira classe, como habitualmente. Naturalmente, haverá também oportunidades para conhecer pessoalmente as estrelas das duas rodas, tirar fotografias de recordação e obter autógrafos.

Atenção: As ofertas de reserva antecipada terminam hoje, 31 de dezembro de 2023!

Os ingressos e todas as outras informações sobre o Grande Prêmio Austríaco de Motocicleta de 2024 podem ser encontrados em www.redbullring.com.