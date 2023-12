La promesa de Jorge Martín: Campeón del mundo algún día

Jorge Martín desafió a su compañero de marca y defensor del título Francesco "Pecco" Bagnaia en la batalla por el Campeonato del Mundo 2023 hasta el enfrentamiento final de Valencia. La segunda mitad de la temporada estuvo dominada a menudo por la estrella del Pramac, especialmente los sábados, que es el indiscutible rey del sprint de la temporada con un total de nueve victorias en la corta distancia (y 168 puntos al sprint frente a los 140 de Bagnaia).

Sin embargo, el madrileño de 25 años y su equipo también cometieron dos graves errores en las carreras principales: En Mandalika, Martin se cayó cuando lideraba, y en Phillip Island se vio relegado a la quinta plaza con el neumático trasero blando en las últimas vueltas.

El subcampeón es consciente de que no perdió el título como consecuencia de la caída del final de temporada en Valencia. Echando la vista atrás, también citó como puntos cruciales los Grandes Premios de Indonesia y Australia. "Eran carreras que podían haber cambiado la posición de salida: liderar o estar 27 puntos por detrás, esa era la cuestión. Ser demasiado bueno en ese momento quizá me dio demasiada confianza. Me dije a mí mismo: 'Puedo sacar cinco segundos de ventaja, puedo ganar con un neumático diferente, puedo hacer lo que quiera...' Pero esto es MotoGP y no puedes hacer eso. Tienes que ser muy consciente de dónde estás e intentar tener siempre las mismas herramientas que tus rivales."

El "Martinator" había empezado a ganar confianza en sí mismo poco a poco durante su perfecto fin de semana en Misano. "Creo que Misano fue el momento en el que pensé: 'Soy el más fuerte en este momento'. Ganar en Misano, en casa, fue increíble. Fue la mejor sensación de mi vida", subrayó, refiriéndose a la pista natal de Bagnaia y los demás protegidos del VR46. "En la India, gané el sprint y fui segundo con el neumático equivocado. Luego gané las dos carreras en Japón y ese fue el momento en el que dije: 'Vale, podemos ganar el mundial'".

"Luego también llegó la presión, ya no disfrutaba, me costó mucho mentalmente en Tailandia y Qatar", admitió el Campeón del Mundo de Moto3 2018. "Era la primera vez que sentía ese tipo de presión y no disfrutaba. Y creo que si disfruto como en Valencia, soy el más rápido. Espero aprender de ello y disfrutarlo el año que viene".

Martin anunció a su escuadra Prima Pramac el día de la amarga derrota en el Campeonato del Mundo: "Prometí a mi equipo que algún día seríamos campeones del mundo. Todavía no ha sucedido, quizás tampoco suceda el año que viene, pero siento que puedo hacerlo."

Resultados carrera MotoGP Valencia (26.11.):

1º Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 vueltas en 40:48.525 min.

2º Johann Zarco (F), Ducati, +0.360

3º Brad Binder (ZA), KTM, +2.347

4º Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3.176 seg.

5º Raúl Fernández (E), Aprilia, +4.363

6º Alex Márquez (E), Ducati, +4.708

7º Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4.736

8º Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8.014

9º Luca Marini (I), Ducati, +9.486

10º Maverick Viñales (E), Aprilia, +10.556

11º Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12.001

12º Takaaki Nakagami (J), Honda, +21.695

13º Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43.297

14º Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 vueltas abajo

- Jack Miller (AUS), KTM, 18 vueltas perdidas

- Enea Bastianini (I), Ducati, a 9 vueltas

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 vueltas.

- Marc Márquez (E), Honda, a 5 vueltas

- Jorge Martín (E), Ducati, a 5 vueltas

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, primera vuelta no completada



*= 3 segundos de penalización (infracción de presión de neumáticos)

Resultados MotoGP Sprint Valencia (25.11.):

1º Martin, Ducati, 13 vueltas en 19:38.827 min

2º Binder, KTM, +0.190 seg.

3º Marc Márquez, Honda, +2.122

4º Viñales, Aprilia, +3.106

5º Bagnaia, Ducati, +4.253

6º Di Giannantonio, Ducati, +4.400

7º Bezzecchi, Ducati, +4.502

8º Alex Márquez, Ducati, +5.578

9º Zarco, Ducati, +5.910

10. Augusto Fernández, KTM, +6.095

11º Raúl Fernández, Aprilia, +7.674

12º Miller, KTM, +8.098

13º Aleix Espargaró, Aprilia, +9.513

14º Pol Espargaró, KTM, +12.453

15º Bastianini, Ducati, +12.599

16º Nakagami, Honda, +13.787

17º Marini*, Ducati, +13.887

18º Morbidelli*, Yamaha, +14.943

19º Rins, Honda, +20.378

20º Savadori, Aprilia, +25.017

- Quartararo, Yamaha, 9 vueltas abajo



*= 3 segundos de penalización (infracción de presión de neumáticos)

Clasificación final del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 39 carreras:

1. Bagnaia, 467 puntos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 85. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 700 puntos. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 653 puntos. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.