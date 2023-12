La promesse de Jorge Martin : Un jour champion du monde

Jorge Martin a défié son collègue de marque et tenant du titre Francesco "Pecco" Bagnaia dans la lutte pour le championnat du monde 2023 jusqu'à l'épreuve de force finale à Valence. La deuxième moitié de la saison a souvent été placée sous le signe de la star de Pramac, en particulier les samedis, qui est le roi incontesté du sprint de la saison avec un total de neuf victoires sur la courte distance (et 168 points au sprint contre 140 pour Bagnaia).

Toutefois, le Madrilène de 25 ans et son équipe ont également commis deux erreurs lourdes de conséquences dans les courses principales : A Mandalika, Martin a chuté alors qu'il était en tête et à Phillip Island, il a été relégué à la cinquième place avec le pneu arrière tendre dans les derniers tours.

Le vice-champion du monde est conscient qu'il n'a pas perdu le titre à cause de sa chute lors de la finale de la saison à Valence. Rétrospectivement, il a plutôt cité les courses de GP en Indonésie et en Australie comme étant des points cruciaux. "Ce sont des courses qui auraient pu changer la donne - mener ou être mené de 27 points, c'était le point. Être trop bon à ce moment-là m'a peut-être donné trop de confiance. Je me suis dit : 'Je peux prendre cinq secondes d'avance, je peux gagner avec un autre pneu, je peux faire ce que je veux...' Mais nous sommes ici en MotoGP et ce n'est pas possible. Tu dois être très conscient de ta position et essayer d'avoir toujours les mêmes outils que tes rivaux".

Le "Martinator" avait auparavant commencé à construire sa confiance petit à petit lors de son week-end parfait à Misano. "Je pense que Misano a été le moment où je me suis dit : 'Je suis le plus fort en ce moment'. Gagner à Misano, chez eux, c'était incroyable. C'était la meilleure sensation qui soit", a-t-il souligné en faisant référence au circuit de Bagnaia et des autres protégés de VR46. "En Inde, j'ai gagné le sprint et j'ai terminé deuxième avec le mauvais pneu. Ensuite, au Japon, j'ai gagné les deux courses et c'est là que je me suis dit : 'OK, on peut gagner le championnat du monde'".

"Ensuite, la pression est aussi arrivée, je n'ai plus apprécié, j'ai eu beaucoup de mal mentalement en Thaïlande et au Qatar", a avoué le champion du monde Moto3 2018. "C'était la première fois que je ressentais ce genre de pression et je n'ai pas apprécié. Et je pense que si j'en profite comme à Valence, je serai le plus rapide. J'espère que j'en tirerai des leçons et que je pourrai en profiter l'année prochaine".

Vis-à-vis de son équipe Prima Pramac, Martin a annoncé le jour même de l'amère défaite aux championnats du monde : "J'ai promis à mon équipe que nous serions un jour champions du monde. Ce n'est pas encore arrivé maintenant, ce ne sera peut-être pas non plus le cas l'année prochaine, mais je sens que je peux y arriver".

Résultats de la course MotoGP de Valence (26.11.) :

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 tours en 40:48,525 min.

2. Johann Zarco (F), Ducati, +0,360

3. Brad Binder (ZA), KTM, +2,347

4. Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3,176 sec

5. Raúl Fernández (E), Aprilia, +4,363

6. Alex Márquez (E), Ducati, +4,708

7. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4,736

8. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8,014

9. Luca Marini (I), Ducati, +9,486

10. Maverick Viñales (E), Aprilia, +10,556

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12,001

12. Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,695

13. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43,297

14. Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 tours de retard

- Jack Miller (AUS), KTM, 18 tours de retard

- Enea Bastianini (I), Ducati, 9 tours de retard

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 tours de retard

- Marc Márquez (E), Honda, 5 tours de retard

- Jorge Martin (E), Ducati, 5 tours de retard

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, premier tour non terminé



*= Pénalité de 3 secondes (infraction sur la pression des pneus)

Résultats du sprint MotoGP de Valence (25.11.) :

1. Martin, Ducati, 13 tours en 19:38,827 min.

2. Binder, KTM, +0,190 sec

3. Marc Márquez, Honda, +2,122

4. Viñales, Aprilia, +3,106

5. Bagnaia, Ducati, +4,253

6. Di Giannantonio, Ducati, +4,400

7. Bezzecchi, Ducati, +4,502

8. Alex Márquez, Ducati, +5,578

9. Zarco, Ducati, +5,910

10. Augusto Fernández, KTM, +6,095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7,674

12. Miller, KTM, +8,098

13. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,513

14. Pol Espargaró, KTM, +12,453

15. Bastianini, Ducati, +12,599

16. Nakagami, Honda, +13,787

17. Marini*, Ducati, +13,887

18. Morbidelli*, Yamaha, +14,943

19. Rins, Honda, +20,378

20e Savadori, Aprilia, +25,017

- Quartararo, Yamaha, 9 tours de retard



*= Pénalité de 3 secondes (infraction sur la pression des pneus)

Classement final du championnat du monde MotoGP après 39 courses :

1. Bagnaia, 467 points. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 700 points. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 653 points. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.