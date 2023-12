La promessa di Jorge Martin: Un giorno campione del mondo

Jorge Martin ha sfidato il suo collega di marca e campione in carica Francesco "Pecco" Bagnaia nella battaglia del Campionato del Mondo 2023 fino alla resa dei conti finale a Valencia. La seconda metà della stagione è stata spesso dominata dalla stella di Pramac, soprattutto il sabato, che è l'indiscusso re delle volate con un totale di nove vittorie sulla breve distanza (e 168 punti in volata rispetto ai 140 di Bagnaia).

Tuttavia, il 25enne madrileno e la sua squadra hanno commesso due gravi errori nelle gare principali: A Mandalika, Martin è caduto mentre era in testa e a Phillip Island è sceso al quinto posto con la gomma posteriore morbida negli ultimi giri.

Il secondo classificato è consapevole di non aver perso il titolo a causa della caduta nel finale di stagione a Valencia. Guardando al passato, ha citato anche i GP di Indonesia e Australia come punti cruciali. "Erano gare che avrebbero potuto cambiare la posizione di partenza: essere in testa o essere a 27 punti di distanza, questo era il punto. Essere troppo bravo in quel momento forse mi ha dato troppa fiducia. Mi sono detto: 'Posso prendere cinque secondi di vantaggio, posso vincere con una gomma diversa, posso fare quello che voglio...' Ma questa è la MotoGP e non si può fare così. Devi essere molto consapevole di dove ti trovi e cercare di avere sempre gli stessi strumenti dei tuoi avversari".

Il "Martinator" ha iniziato a costruire la sua fiducia in se stesso un po' alla volta durante il suo perfetto weekend di Misano. "Credo che Misano sia stato il momento in cui ho pensato: 'Sono il più forte al momento'. Vincere a Misano, a casa mia, è stato incredibile. È stata la sensazione più bella di sempre", ha sottolineato, riferendosi alla pista di casa di Bagnaia e degli altri pupilli della VR46. "In India ho vinto la volata e sono arrivato secondo con la gomma sbagliata. Poi ho vinto entrambe le gare in Giappone ed è stato il momento in cui ho detto: 'Ok, possiamo vincere il campionato del mondo'".

"Poi è arrivata anche la pressione, non mi sono più divertito, ho faticato molto mentalmente in Thailandia e in Qatar", ha ammesso il campione del mondo 2018 della Moto3. "È stata la prima volta che ho sentito quel tipo di pressione e non mi sono divertito. E penso che se mi diverto come a Valencia, sono il più veloce. Spero di imparare da questa esperienza e di divertirmi l'anno prossimo".

Martin aveva annunciato alla sua squadra Prima Pramac il giorno dell'amara sconfitta nel Mondiale: "Ho promesso alla mia squadra che un giorno saremmo diventati campioni del mondo. Non è ancora successo, forse non succederà nemmeno l'anno prossimo, ma sento che posso farcela".

Risultati gara MotoGP Valencia (26.11.):

1° Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 giri in 40:48.525 min.

2° Johann Zarco (F), Ducati, +0.360

3° Brad Binder (ZA), KTM, +2.347

4° Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3.176 sec.

5. Raúl Fernández (E), Aprilia, +4.363

6° Alex Márquez (E), Ducati, +4.708

7° Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4.736

8° Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8.014

9° Luca Marini (I), Ducati, +9.486

10° Maverick Viñales (E), Aprilia, +10.556

11° Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12.001

12° Takaaki Nakagami (J), Honda, +21.695

13° Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43.297

14° Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 giri in meno

- Jack Miller (AUS), KTM, 18 giri in meno

- Enea Bastianini (I), Ducati, 9 giri in meno

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 giri in meno

- Marc Márquez (E), Honda, 5 giri in meno

- Jorge Martin (E), Ducati, 5 giri in meno

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, primo giro non completato



*= 3 secondi di penalità (infrazione alla pressione degli pneumatici)

Risultati MotoGP Sprint Valencia (25.11.):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:38.827 min.

2° Binder, KTM, +0,190 secondi

3° Marc Márquez, Honda, +2.122

4° Viñales, Aprilia, +3.106

5° Bagnaia, Ducati, +4.253

6° Di Giannantonio, Ducati, +4.400

7° Bezzecchi, Ducati, +4.502

8° Alex Márquez, Ducati, +5.578

9° Zarco, Ducati, +5.910

10. Augusto Fernández, KTM, +6.095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7.674

12° Miller, KTM, +8.098

13° Aleix Espargaró, Aprilia, +9.513

14° Pol Espargaró, KTM, +12.453

15° Bastianini, Ducati, +12.599

16° Nakagami, Honda, +13.787

17° Marini*, Ducati, +13.887

18° Morbidelli*, Yamaha, +14.943

19° Rins, Honda, +20.378

20° Savadori, Aprilia, +25.017

- Quartararo, Yamaha, 9 giri in meno



*= 3 secondi di penalità (infrazione alla pressione degli pneumatici)

Classifica finale del Campionato del Mondo MotoGP dopo 39 gare:

1° Bagnaia, 467 punti. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato costruttori:

1. Ducati, 700 punti. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 653 punti. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.