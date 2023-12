A promessa de Jorge Martin: Campeão do mundo um dia

Jorge Martin desafiou o seu colega de marca e atual campeão Francesco "Pecco" Bagnaia na luta pelo Campeonato do Mundo de 2023 até ao confronto final em Valência. A segunda metade da temporada foi frequentemente dominada pela estrela da Pramac, especialmente aos sábados, que é o rei indiscutível do sprint da temporada com um total de nove vitórias na curta distância (e 168 pontos de sprint em comparação com os 140 de Bagnaia).

No entanto, o madrileno de 25 anos e a sua equipa também cometeram dois erros graves nas corridas principais: Em Mandalika, Martin despistou-se quando liderava e em Phillip Island foi empurrado para o quinto lugar com o pneu traseiro macio nas últimas voltas.

O vice-campeão está ciente de que não perdeu o título devido ao acidente no final da época em Valência. Olhando para trás, ele também citou as corridas de GP na Indonésia e na Austrália como pontos de discórdia. "Foram corridas que poderiam ter mudado a posição de partida - liderar ou ficar 27 pontos atrás, esse era o ponto. Ser demasiado bom naquele momento talvez me tenha dado demasiada confiança. Disse a mim próprio: 'Posso ter uma vantagem de cinco segundos, posso ganhar com um pneu diferente, posso fazer o que quiser...' Mas isto é MotoGP e não se pode fazer isso. Temos de estar muito conscientes de onde estamos e tentar ter sempre as mesmas ferramentas que os nossos rivais."

O "Martinator" começou a ganhar autoconfiança pouco a pouco durante o seu fim de semana perfeito em Misano. "Acho que Misano foi o momento em que pensei: 'Sou o mais forte do momento'. Ganhar em Misano, em casa, foi incrível. Foi a melhor sensação de sempre", sublinhou, referindo-se à pista caseira de Bagnaia e dos outros protegidos do VR46. "Na Índia, ganhei o sprint e fiquei em segundo com o pneu errado. Depois ganhei as duas corridas no Japão e foi nessa altura que disse: 'Ok, podemos ganhar o campeonato do mundo'."

"Depois veio também a pressão, já não estava a gostar, tive muitas dificuldades mentais na Tailândia e no Qatar", admitiu o Campeão do Mundo de Moto3 de 2018. "Foi a primeira vez que senti esse tipo de pressão e não gostei. E acho que se me divertir como em Valência, sou o mais rápido. Espero aprender com isso e divertir-me no próximo ano."

Martin anunciou à sua equipa Prima Pramac no dia da amarga derrota no Campeonato do Mundo: "Prometi à minha equipa que um dia seríamos campeões do mundo. Ainda não aconteceu, talvez também não aconteça no próximo ano, mas sinto que o posso fazer."

Resultados da corrida de MotoGP de Valência (26.11.):

1º Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 voltas em 40:48.525 min

2º Johann Zarco (F), Ducati, +0,360

3º Brad Binder (ZA), KTM, +2,347

4º Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3,176 seg

5º Raúl Fernández (E), Aprilia, +4,363

6º Alex Márquez (E), Ducati, +4,708

7º Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4,736

8º Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8,014

9º Luca Marini (I), Ducati, +9,486

10º Maverick Viñales (E), Aprilia, +10,556

11º Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12,001

12º Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,695

13º Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43,297

14º Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 voltas abaixo

- Jack Miller (AUS), KTM, menos 18 voltas

- Enea Bastianini (I), Ducati, menos 9 voltas

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 voltas para baixo

- Marc Márquez (E), Honda, menos 5 voltas

- Jorge Martin (E), Ducati, menos 5 voltas

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, primeira volta não completada



*= Penalização de 3 segundos (infração à pressão dos pneus)

Resultados MotoGP Sprint Valencia (25.11.):

1º Martin, Ducati, 13 voltas em 19:38.827 min

2º Binder, KTM, +0,190 seg

3º Marc Márquez, Honda, +2,122

4º Viñales, Aprilia, +3,106

5º Bagnaia, Ducati, +4,253

6º Di Giannantonio, Ducati, +4,400

7º Bezzecchi, Ducati, +4,502

8º Alex Márquez, Ducati, +5,578

9º Zarco, Ducati, +5,910

10. Augusto Fernández, KTM, +6,095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7,674

12º Miller, KTM, +8,098

13º Aleix Espargaró, Aprilia, +9,513

14º Pol Espargaró, KTM, +12,453

15º Bastianini, Ducati, +12,599

16º Nakagami, Honda, +13,787

17º Marini*, Ducati, +13,887

18º Morbidelli*, Yamaha, +14,943

19º Rins, Honda, +20,378

20º Savadori, Aprilia, +25,017

- Quartararo, Yamaha, 9 voltas abaixo



*= Penalidade de 3 segundos (infração à pressão dos pneus)

Classificação final do Campeonato do Mundo de MotoGP após 39 corridas:

1º Bagnaia, 467 pontos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 700 pontos. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 653 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.