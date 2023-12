Lin Jarvis: "Desgraciadamente, las concesiones son muy importantes para nosotros"

Por primera vez desde 2003, Yamaha no ganó un Gran Premio la temporada pasada. Fabio Quartararo, todavía campeón del mundo en 2021, no pasó del décimo puesto en la general. Su compañero de equipo Franco Morbidelli abandonó para Pramac-Ducati en 13ª posición.

Para ayudar sobre todo a los fabricantes japoneses en apuros, se introdujo un nuevo sistema de "concesiones" tras un largo ir y venir y muchas discusiones en la asociación de fabricantes MSMA: a partir de 2024, las fábricas se dividirán en cuatro grupos en función de los puntos de constructores acumulados. Yamaha se encuentra actualmente en el Grupo D, el más débil, junto a Honda, porque ha conseguido menos del 35% de los puntos del campeonato de constructores.

Como consecuencia, los japoneses recibirán una serie de concesiones que, además de una mayor libertad en los tests (260 neumáticos de prueba, pruebas privadas también con pilotos titulares, en todos los circuitos de GP), permitirán una segunda actualización del paquete aerodinámico y, sobre todo, el desarrollo del motor durante la temporada. Además, se permiten 9 ó 10 motores por piloto y temporada (dependiendo del número de carreras), frente a los sólo 7 u 8 de Ducati en el Grupo A.

En una entrevista concedida a SPEEDWEEK.com, el Director de Carrera de Yamaha, Lin Jarvis, comenta la necesidad de estas "concesiones", entre otras cosas.

Lin, tu piloto probador Cal Crutchlow dijo en Japón que a la M1 no le falta potencia, sino sólo la manera de utilizarla. Fabio Quartararo tiene una opinión diferente. ¿A quién hay que escuchar?

En última instancia, al piloto que corre los Grandes Premios. El piloto de pruebas tiene mucha experiencia y da sus ideas. Pero si Fabio se da cuenta de que es más rápido con un motor diferente y un estilo de pilotaje ligeramente distinto, seguro que se convence muy rápido. Luca Marmorini tiene mucha confianza en el cuatro cilindros en línea. En Qatar vimos incluso a Fabio adelantar a otros pilotos en las rectas, ¡y una velocidad máxima de 353 km/h con una M1 es algo que no se ve muy a menudo! De momento nos falta aceleración. Cuando la pista ofrece menos agarre, nuestros rivales aceleran mucho mejor que nosotros a la salida de las curvas. Tenemos que trabajar en ello y eso es lo que hará Cal". Cree que no necesitamos tantos caballos a bajas revoluciones.

¿Qué importancia tienen las "concesiones" para Yamaha y qué necesitas?

Desgraciadamente, son muy importantes para nosotros. Si queremos volver a dar un paso adelante, necesitamos más oportunidades para probar. El año que viene sólo tendremos dos pilotos. Los tests nos ayudarán, nos darán más libertad. Podemos utilizar más motores y también cambiar las especificaciones durante la temporada.



La clasificación es otra cuestión. No conseguimos aprovechar todo el agarre que ofrece un neumático nuevo. No podemos encontrar ese último medio segundo, mientras que la competencia sí puede. El viernes por la tarde en Valencia, estábamos 13º y 14º en la parrilla, y si tú también estás en esas posiciones en la parrilla, especialmente en una pista como Valencia donde adelantar es difícil, entonces ya estás detrás.

En 2024, será posible completar hasta seis pruebas wildcard. ¿Aprovechará esto Yamaha?

No tiene sentido si estos eventos wildcard no forman parte de nuestro programa de desarrollo. Pero sin duda haremos más que este año, porque una es demasiado poco. Estoy convencido de que haremos al menos tres, quizá más. Hemos ampliado el contrato con Cal dos años más. También haremos más pruebas en Europa.

¿Comprende que no todas las fábricas piensen que un competidor que ha logrado tres podios y algunos resultados entre los cinco primeros en las últimas carreras tenga que hacer concesiones?

Sí, lo entiendo. Hay quien opina que hay demasiadas Ducati en el Campeonato del Mundo. Esa es mi opinión también, pero aun así no es injusto. Han ofrecido estas máquinas tan potentes a un buen precio. Otras fábricas no lo han hecho y a Ducati le ha funcionado bien, con ocho pilotos ahora.



Para el campeonato, creo que sería mejor tener un límite de, digamos, seis motos, en lugar de una Copa Ducati, que es como algunos están reescribiendo el campeonato en este momento. Pero, aunque son más fuertes que nosotros, Aprilia y KTM todavía no están al nivel de Ducati. Si Yamaha y Honda se benefician de estas concesiones, por supuesto que será más difícil para estas dos fábricas. Así que lo entiendo, pero no deberían olvidar que Yamaha y Honda también acordaron en su momento que debería haber concesiones para los nuevos constructores.

¿Así que se trata del panorama general?

Correcto. Es mejor para el campeonato y así podemos evitar que las fábricas japonesas abandonen MotoGP en el futuro. Eso es mucho más importante a largo plazo.

¿Jamaha no dará la espalda al campeonato?

No, definitivamente no.