Lin Jarvis : "Les concessions sont malheureusement très importantes pour nous".

Pour la première fois depuis 2003, Yamaha n'a pas remporté de Grand Prix lors de la saison écoulée. Fabio Quartararo, encore champion du monde en 2021, n'a pas pu faire mieux que la dixième place au classement général. Son coéquipier Franco Morbidelli, 13e au championnat du monde, a pris congé pour rejoindre Pramac-Ducati.

Afin d'aider les constructeurs japonais en difficulté, un nouveau système de "concessions" a été mis en place après de longues discussions au sein de l'association des constructeurs MSMA : à partir de 2024, les usines seront réparties en quatre groupes en fonction des points constructeurs accumulés. Yamaha se trouve actuellement, avec Honda, dans le groupe D le plus faible, car moins de 35 pour cent des points de championnat du monde du constructeur leader ont été capturés.

Les Japonais obtiennent ainsi une série de concessions qui, outre une plus grande liberté lors des tests (260 pneus d'essai, tests privés également avec des pilotes titulaires, sur tous les circuits de GP), permettent une deuxième mise à jour du package aérodynamique et surtout le développement de moteurs également en cours de saison. De plus, 9 ou 10 moteurs sont autorisés par pilote et par saison (en fonction du nombre de courses), contre 7 ou 8 seulement chez Ducati dans le groupe A en comparaison.

Le directeur de course de Yamaha, Lin Jarvis, revient notamment sur la nécessité de ces "concessions" dans une interview accordée à SPEEDWEEK.com.

Lin, votre pilote d'essai Cal Crutchlow a déclaré au Japon que la M1 ne manquait pas de puissance, mais seulement de la manière d'utiliser cette puissance. Fabio Quartararo n'est pas d'accord. Qui faut-il écouter ?

En fin de compte, au pilote qui dispute les Grands Prix. Le pilote d'essai a beaucoup d'expérience et donne ses idées. Mais si Fabio remarque peut-être qu'il est plus rapide avec un autre moteur et un style de conduite un peu différent, il sera certainement vite convaincu. Luca Marmorini a une grande confiance dans le quatre cylindres en ligne. Au Qatar, nous avons même vu Fabio dépasser d'autres pilotes dans la ligne droite - et une vitesse de pointe de 353 km/h avec une M1, cela ne se voit pas souvent ! Pour l'instant, c'est l'accélération qui nous fait défaut. Lorsque la piste offre moins d'adhérence, les concurrents accélèrent bien mieux que nous en sortie de virage. Il faut travailler sur ce point et c'est ce que fera Cal. Il pense que nous n'avons pas besoin de tant de chevaux à bas régime.

Quelle est l'importance des "concessions" pour Yamaha et de quoi avez-vous besoin ?

Elles sont - malheureusement - très importantes pour nous. Si nous voulons à nouveau faire un pas en avant, nous avons besoin de plus de possibilités pour faire des essais. L'année prochaine, nous n'aurons que deux pilotes. Les tests vont nous aider, ils vont nous donner plus de liberté. Nous pourrons utiliser plus de moteurs et aussi modifier les spécifications en cours de saison.



Les qualifications, c'est une autre histoire. Nous n'arrivons pas à utiliser pleinement l'adhérence qu'offre un nouveau pneu. Nous ne trouvons pas cette dernière demi-seconde, alors que la concurrence y parvient. Vendredi après-midi à Valence, nous étions 13e et 14e. Quand on est aussi à ces places sur la grille de départ, qui plus est sur un circuit comme Valence où les dépassements sont difficiles, on est déjà en retard.

En 2024, il sera possible de participer jusqu'à six fois à des courses sous wildcard. Yamaha en profitera-t-il ?

Cela ne sert à rien si ces wildcards ne font pas partie de notre programme de développement. Mais nous en ferons certainement plus que cette année, car une seule est bien trop peu. Je suis convaincu que nous en ferons au moins trois, peut-être plus. Nous avons à nouveau prolongé le contrat avec Cal de deux ans. Nous allons aussi faire plus de tests en Europe.

Comprends-tu que toutes les usines ne considèrent pas qu'un concurrent qui a obtenu trois podiums et quelques résultats dans le top 5 lors des dernières courses doit faire des concessions ?

Oui, je le comprends. Certaines personnes pensent qu'il y a trop de Ducati dans le championnat du monde. C'est aussi mon avis, mais ce n'est pas injuste pour autant. Ils ont proposé ces machines très puissantes à un bon prix. D'autres usines n'ont pas fait cela et cela a bien fonctionné pour Ducati, avec maintenant huit pilotes.



Pour le championnat, je pense qu'il serait préférable d'avoir une limite de, disons, six machines, plutôt qu'une coupe Ducati, comme certaines personnes réécrivent le championnat du monde en ce moment. Mais, bien qu'ils soient plus forts que nous, Aprilia et KTM n'ont pas encore le niveau de Ducati. Si Yamaha et Honda bénéficient de ces concessions, il est évident que cela devient aussi plus difficile pour ces deux usines. Donc, je comprends, mais ils ne doivent pas oublier que Yamaha et Honda ont aussi accepté à l'époque qu'il y ait des "concessions" pour les nouveaux constructeurs.

Il s'agit donc d'une question d'ensemble, tu veux dire ?

C'est exact. C'est mieux pour le championnat et nous pouvons ainsi éviter que les usines japonaises ne quittent le MotoGP à l'avenir. C'est beaucoup plus important à long terme.

Yamaha ne va pas tourner le dos au championnat du monde ?

Non, certainement pas.