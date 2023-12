Lin Jarvis: "Purtroppo le concessioni sono molto importanti per noi".

Per la prima volta dal 2003, la Yamaha non ha vinto un Gran Premio nella scorsa stagione. Fabio Quartararo, ancora campione del mondo nel 2021, non è andato oltre il decimo posto assoluto. Il suo compagno di squadra Franco Morbidelli ha lasciato la Pramac-Ducati al 13° posto.

Per aiutare soprattutto i costruttori giapponesi in difficoltà, dopo un lungo tira e molla e molte discussioni in seno all'associazione dei costruttori MSMA, è stato introdotto un nuovo sistema di "concessioni": a partire dal 2024, le fabbriche saranno divise in quattro gruppi in base ai punti accumulati dai costruttori. Attualmente la Yamaha si trova nel gruppo D, il più debole, insieme alla Honda, perché ha conquistato meno del 35% dei punti del campionato costruttori.

Di conseguenza, i giapponesi riceveranno una serie di agevolazioni che, oltre a una maggiore libertà nei test (260 pneumatici di prova, test privati anche con piloti regolari, su tutti i circuiti dei GP), consentiranno un secondo aggiornamento del pacchetto aerodinamico e, soprattutto, lo sviluppo dei motori durante la stagione. Inoltre, sono consentiti 9 o 10 motori per pilota e per stagione (a seconda del numero di gare), rispetto ai soli 7 o 8 della Ducati nel Gruppo A.

In un'intervista rilasciata a SPEEDWEEK.com, il direttore di gara Yamaha Lin Jarvis ha parlato della necessità di queste "concessioni", tra le altre cose.

Lin, il tuo collaudatore Cal Crutchlow ha detto in Giappone che alla M1 non manca la potenza, ma solo il modo in cui questa potenza può essere utilizzata. Fabio Quartararo ha un'opinione diversa. A chi dare retta?

In definitiva il pilota che corre i Gran Premi. Il collaudatore ha molta esperienza e dà le sue idee. Ma se Fabio si rende conto di essere più veloce con un motore diverso e uno stile di guida leggermente diverso, sicuramente si convincerà molto rapidamente. Luca Marmorini ha molta fiducia nel quattro cilindri in linea. In Qatar abbiamo persino visto Fabio superare altri piloti sui rettilinei, e una velocità massima di 353 km/h con una M1 è qualcosa che non si vede spesso! Al momento ci manca l'accelerazione. Quando la pista offre meno aderenza, i nostri rivali accelerano molto meglio di noi in uscita di curva. Dobbiamo lavorare su questo aspetto ed è quello che farà Cal. Ritiene che non abbiamo bisogno di così tanti cavalli ai bassi regimi.

Quanto sono importanti le "concessioni" per la Yamaha e di cosa avete bisogno?

Purtroppo sono molto importanti per noi. Se vogliamo fare un altro passo avanti, abbiamo bisogno di più opportunità per fare dei test. L'anno prossimo avremo solo due piloti. I test ci aiuteranno, ci daranno più libertà. Possiamo usare più motori e cambiare le specifiche durante la stagione.



Le qualifiche sono un'altra cosa. Non riusciamo a sfruttare appieno l'aderenza che offre un nuovo pneumatico. Non riusciamo a trovare quell'ultimo mezzo secondo, mentre la concorrenza ci riesce. Venerdì pomeriggio a Valencia eravamo 13° e 14° in griglia, e se ti trovi in quelle posizioni in griglia, soprattutto su una pista come Valencia dove i sorpassi sono difficili, allora sei già indietro.

Nel 2024 sarà possibile completare fino a sei eventi wildcard. La Yamaha ne approfitterà?

Non ha senso se questi eventi wildcard non fanno parte del nostro programma di sviluppo. Ma sicuramente ne faremo di più rispetto a quest'anno, perché uno è troppo poco. Sono convinto che ne faremo almeno tre, forse di più. Abbiamo prolungato il contratto con Cal per altri due anni. Faremo anche altri test in Europa.

Capisce se non tutte le case automobilistiche pensano che un concorrente che ha ottenuto tre podi e alcuni risultati nella top 5 nelle ultime gare debba fare delle concessioni?

Sì, lo capisco. Alcuni pensano che ci siano troppe Ducati nel Campionato del Mondo. Questa è anche la mia opinione, ma non è comunque ingiusta. Hanno offerto queste macchine molto potenti a un buon prezzo. Altre case non l'hanno fatto e questo ha funzionato bene per la Ducati, che ora ha otto piloti.



Per quanto riguarda il campionato, credo che sarebbe meglio avere un limite di sei moto, piuttosto che una Ducati Cup, che è il modo in cui alcuni stanno riscrivendo il campionato in questo momento. Ma, sebbene siano più forti di noi, Aprilia e KTM non sono ancora al livello della Ducati. Se Yamaha e Honda beneficeranno di queste agevolazioni, sarà ovviamente più difficile per queste due fabbriche. Quindi, capisco, ma non devono dimenticare che anche Yamaha e Honda avevano concordato all'epoca che ci sarebbero state delle concessioni per i nuovi costruttori.

Quindi si tratta di un quadro generale, intende?

Esatto. È meglio per il campionato e in questo modo possiamo evitare che le fabbriche giapponesi abbandonino la MotoGP in futuro. Questo è molto più importante a lungo termine.

La Yamaha non abbandonerà il campionato?

No, assolutamente no.