Lin Jarvis: "Infelizmente, as concessões são muito importantes para nós"

A Yamaha ficou para trás no Campeonato do Mundo de MotoGP em comparação com as fábricas europeias. Lin Jarvis, Diretor Geral da Yamaha Racing, comentou sobre os locais de construção e o significado das novas licenças de comboio.

Pela primeira vez desde 2003, a Yamaha não ganhou um Grande Prémio na época passada. Fabio Quartararo, ainda campeão mundial em 2021, não terminou acima do décimo lugar na classificação geral. O seu companheiro de equipa, Franco Morbidelli, saiu para a Pramac-Ducati em 13º lugar.

A fim de ajudar os fabricantes japoneses em dificuldades, em particular, foi introduzido um novo sistema de "concessões" após um longo debate na associação de fabricantes MSMA: a partir de 2024, as fábricas serão divididas em quatro grupos com base nos pontos acumulados pelos construtores. A Yamaha está atualmente no Grupo D, o mais fraco, juntamente com a Honda, porque menos de 35% dos pontos do campeonato do construtor líder foram conquistados.

Como resultado, os japoneses receberão uma série de concessões que, para além de uma maior liberdade nos testes (260 pneus de teste, testes privados também com pilotos regulares, em todos os circuitos de GP), permitirão uma segunda atualização do pacote aerodinâmico e, acima de tudo, o desenvolvimento do motor durante a época. Além disso, são permitidos 9 ou 10 motores por piloto e época (dependendo do número de corridas), em comparação com apenas 7 ou 8 para a Ducati no Grupo A.

Numa entrevista ao SPEEDWEEK.com, o Diretor de Corridas da Yamaha, Lin Jarvis, discute a necessidade destas "concessões", entre outras coisas.

Lin, o teu piloto de testes Cal Crutchlow disse no Japão que a M1 não tem falta de potência, mas apenas a forma como essa potência pode ser utilizada. Fabio Quartararo tem uma opinião diferente. A quem devemos dar ouvidos?

Em última análise, o piloto que corre nos Grandes Prémios. O piloto de testes tem muita experiência e dá as suas ideias. Mas se o Fabio se aperceber que é mais rápido com um motor diferente e um estilo de pilotagem ligeiramente diferente, ficará certamente convencido muito rapidamente. Luca Marmorini tem muita confiança no motor de quatro cilindros em linha. No Qatar, vimos mesmo o Fabio ultrapassar outros pilotos nas rectas - e uma velocidade máxima de 353 km/h com uma M1 é algo que não se vê muitas vezes! De momento, estamos com falta de aceleração. Quando a pista tem menos aderência, os nossos rivais aceleram muito melhor nas curvas do que nós. Temos de trabalhar nisso e é isso que o Cal vai fazer. Ele acredita que não precisamos de tanta potência a baixas rotações.

Qual é a importância das "concessões" para a Yamaha e de que é que precisam?

São - infelizmente - muito importantes para nós. Se queremos dar o passo em frente novamente, precisamos de mais oportunidades para testar. No próximo ano só vamos ter dois pilotos. Os testes vão ajudar-nos, vão dar-nos mais liberdade. Podemos utilizar mais motores e também alterar as especificações durante a época.



A qualificação é outra questão. Não conseguimos tirar o máximo partido da aderência que um pneu novo oferece. Não conseguimos encontrar aquele último meio segundo, enquanto a concorrência consegue. Na sexta-feira à tarde, em Valência, estávamos em 13º e 14º lugar na grelha, e se também estivermos nessas posições na grelha, especialmente numa pista como Valência, onde as ultrapassagens são difíceis, então já estamos atrás.

Em 2024, será possível completar até seis eventos wildcard. A Yamaha vai tirar partido disso?

Não faz sentido se estes eventos "wildcard" não fizerem parte do nosso programa de desenvolvimento. Mas vamos certamente fazer mais do que este ano, porque um é demasiado pouco. Estou convencido que vamos fazer pelo menos três, talvez mais. Prolongámos o contrato com Cal por mais dois anos. Também vamos realizar mais testes na Europa.

Compreende que nem todas as fábricas pensem que um concorrente que alcançou três lugares no pódio e alguns resultados no top 5 nas últimas corridas precisa de fazer concessões?

Sim, compreendo isso. Algumas pessoas são da opinião de que há demasiadas Ducati no Campeonato do Mundo. Essa também é a minha opinião, mas mesmo assim não é injusto. Eles ofereceram estas máquinas muito potentes a um bom preço. Outras fábricas não fizeram isso e funcionou bem para a Ducati, com oito pilotos atualmente.



Para o campeonato, penso que seria melhor ter um limite de, digamos, seis motos, em vez de uma Taça Ducati, que é a forma como algumas pessoas estão a reescrever o campeonato neste momento. Mas, apesar de serem mais fortes do que nós, a Aprilia e a KTM ainda não estão ao nível da Ducati. Se a Yamaha e a Honda beneficiarem destas concessões, será obviamente mais difícil para estas duas fábricas. Por isso, compreendo, mas não devem esquecer que a Yamaha e a Honda também concordaram, na altura, que deveria haver concessões para os novos construtores.

Portanto, o que está em causa é o panorama geral, quer dizer?

Correto. É melhor para o campeonato e desta forma podemos evitar que as fábricas japonesas abandonem o MotoGP no futuro. Isso é muito mais importante a longo prazo.

A Yamaha não vai virar as costas ao campeonato?

Não, de certeza que não.