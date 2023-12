Come funziona il nuovo regolamento sulle "concessioni

Per il Campionato del Mondo MotoGP 2024 è entrato in vigore un nuovo sistema di "concessioni" che divide i costruttori in quattro gruppi con corrispondenti restrizioni e privilegi in base al loro bottino di punti nella stagione 2023.

In una stagione con 20 Gran Premi, un costruttore potrebbe ottenere un massimo di 740 punti nella classifica costruttori, in cui conta solo il miglior pilota di una casa (20 gare principali con 25 punti per il vincitore e 20 sprint con 12 punti per il vincitore). Tuttavia, poiché la Tissot Sprint di Phillip Island è stata vittima di pioggia e vento, 728 punti sono la base per il calcolo (740-12 per la volata annullata) e la conseguente suddivisione nei quattro nuovi gruppi di prestazioni.

La Ducati ha vinto il Campionato del Mondo Costruttori 2023 con 700 punti, il che significa che la casa italiana di Borgo Panigale ha ottenuto un punteggio del 96,15%, che la colloca chiaramente nel primo gruppo (Rank A dall'85%).

Con 373 punti, KTM ha ottenuto un punteggio del 51,24%, mentre Aprilia ha 326 punti e un punteggio del 44,78%. I due costruttori si collocano quindi nel terzo gruppo (Rank C tra il 35 e il 60 percento).

La Yamaha ha totalizzato 196 punti, pari a solo il 26,92% del massimo punteggio possibile per i costruttori nel 2023, mentre la Honda ha totalizzato 185 punti, pari al 25,41%, il che significa che i costruttori giapponesi inizieranno la nuova stagione nel quarto gruppo con le maggiori concessioni (rango D con meno del 35%).

Le restrizioni e le concessioni si applicano ai rispettivi gruppi:

Rango A (attualmente solo Ducati)

Questo gruppo comprende i costruttori di maggior successo che hanno ottenuto non meno dell'85% dei punti massimi disponibili nel Campionato del Mondo Costruttori.



Pneumatici di prova: 170

Test privati: solo per i collaudatori

Numero di piste di prova per i GP: 3

Jolly: 0

Motori per stagione: 7 o 8 (a seconda del numero di gare)

Sviluppo del motore congelato

Aggiornamenti aerodinamici: 1

Classifica B (attualmente nessuno)

Questo gruppo comprende i costruttori che hanno ottenuto dal 60 all'85% dei punti possibili nel Campionato Costruttori.



Pneumatici di prova: 190

Test privati: solo per i piloti collaudatori

Numero di piste di prova per i GP: 3

Jolly: 3

Motori per stagione: 7 o 8

Sviluppo del motore congelato

Aggiornamenti aerodinamici: 1

Classifica C (attualmente KTM e Aprilia)

Questo gruppo comprende i costruttori che hanno ottenuto dal 35 al 60% dei punti massimi disponibili nel Campionato mondiale costruttori.



Pneumatici di prova: 220

Test privati: solo per i collaudatori

Numero di piste di prova per i GP: 3

Jolly: 6*

Motori per stagione: 7 o 8

Sviluppo del motore congelato

Aggiornamenti aerodinamici: 1

Classifica D (attualmente Honda e Yamaha)

Questo gruppo comprende i costruttori che hanno ottenuto meno del 35% dei punti possibili nel Campionato Costruttori.



Pneumatici di prova: 260

Test privati: qualsiasi pilota, in qualsiasi momento (compresi i test shakedown; tuttavia, è ancora valida la regola secondo cui nessuno è autorizzato a effettuare test sul circuito del GP nelle due settimane precedenti un Gran Premio).

Numero di piste per i test GP: nessuna restrizione

Jolly: 6*

Motori per stagione: 9 o 10

Lo sviluppo dei motori non è congelato dall'inizio della stagione.

Aggiornamenti aerodinamici: 2**



*= Le wildcard non sono interessate dal "congelamento delle specifiche dei motori"; massimo tre wildcard prima e massimo tre dopo la pausa estiva

**= deve eliminare una delle vecchie "specifiche aerodinamiche".

Revisione semestrale dello stato di avanzamento

Tuttavia, le prime modifiche alla composizione di questi gruppi potrebbero avvenire già all'inizio della pausa estiva del 2024. Sulla base della metà dei punti della stagione 2023 e della prima metà della stagione 2024, le percentuali saranno riviste.



Questo perché i requisiti per le "concessioni" saranno rivisti in due momenti con effetto immediato:

Finestra 1: dal primo all'ultimo evento della stagione.

Finestra 2: dal primo evento dopo la pausa estiva all'ultimo evento prima della pausa estiva della stagione successiva.

Se un costruttore cambia la classifica dopo la pausa estiva, si verifica quanto segue con effetto immediato:

La "quota di pneumatici di prova" viene immediatamente ridotta/aumentata in base al nuovo gruppo. A meno che il produttore non abbia già utilizzato più pneumatici di quelli consentiti dal nuovo gruppo (classifica).

Test drive privati con o senza piloti sotto contratto.

Test su qualsiasi circuito GP. Oppure il costruttore nomina tre circuiti di prova per il resto della stagione.

Le iscrizioni alle wildcard vengono immediatamente ridotte/aumentate in base al nuovo gruppo (ciò include la cancellazione di eventuali wildcard già approvate).

Gli aggiornamenti aerodinamici consentiti saranno immediatamente ridotti/aumentati in base al nuovo gruppo. A meno che il costruttore non abbia già utilizzato un numero di aggiornamenti aerodinamici superiore a quello consentito dal nuovo gruppo (grado).

Se il rango C passa a D: Il numero di motori viene aumentato con effetto immediato; allo stesso tempo, lo sviluppo dei motori non viene più congelato. Le specifiche del motore sono libere. È autorizzato un aggiornamento aerodinamico aggiuntivo; uno deve essere eliminato.

Per la prossima stagione: