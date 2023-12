Como funciona o novo regulamento "concessões

Entrou em vigor um novo sistema de "concessões" para o Campeonato do Mundo de MotoGP de 2024, que divide os construtores em quatro grupos com as correspondentes restrições e privilégios baseados nos pontos conquistados na época de 2023.

Numa época com 20 Grandes Prémios, um construtor poderia marcar um máximo de 740 pontos na classificação dos construtores, na qual apenas conta o piloto mais bem colocado de uma fábrica (20 corridas principais com 25 pontos para o vencedor e 20 sprints com 12 pontos para o vencedor). No entanto, como o Tissot Sprint em Phillip Island foi vítima de chuva e vento, 728 pontos são a base para o cálculo (740-12 para o sprint cancelado) e a divisão resultante nos quatro novos grupos de desempenho.

A Ducati venceu o Campeonato do Mundo de Construtores de 2023 com 700 pontos, o que significa que a fábrica italiana de Borgo Panigale obteve 96,15 por cento - o que coloca claramente a Ducati no primeiro grupo (Rank A de 85 por cento).

Com 373 pontos, a KTM tem uma pontuação de 51,24 por cento, enquanto a Aprilia tem 326 pontos e uma pontuação de 44,78 por cento. Isto coloca estes dois fabricantes no terceiro grupo (Classificação C entre 35 e 60 por cento).

A Yamaha marcou 196 pontos, o que representa apenas 26,92 por cento do máximo de pontos de construtores possíveis em 2023, enquanto a Honda marcou 185 pontos ou 25,41 por cento, o que significa que os fabricantes japoneses vão começar a nova época no quarto grupo com mais concessões (classificação D com menos de 35 por cento).

Estas restrições e concessões aplicam-se nos respectivos grupos:

Classificação A (atualmente apenas a Ducati)

Este grupo inclui os construtores mais bem sucedidos que marcaram não menos de 85% do máximo de pontos disponíveis no Campeonato do Mundo de Construtores.



Pneus de teste: 170

Testes privados: apenas para os pilotos de testes

Número de pistas de testes de GP: 3

Wildcards: 0

Motores por época: 7 ou 8 (consoante o número de corridas)

Desenvolvimento de motores congelado

Actualizações aero: 1

Classificação B (atualmente ninguém)

Este grupo inclui os construtores que obtiveram 60 a 85% dos pontos possíveis no Campeonato de Construtores.



Pneus de teste: 190

Testes privados: apenas para os pilotos de testes

Número de pistas de testes de GP: 3

Wildcards: 3

Motores por época: 7 ou 8

Desenvolvimento de motores congelado

Actualizações aero: 1

Classificação C (atualmente KTM e Aprilia)

Este grupo inclui os fabricantes que obtiveram 35 a 60 por cento do máximo de pontos disponíveis no Campeonato do Mundo de Construtores.



Pneus de teste: 220

Testes privados: apenas para os pilotos de teste

Número de pistas de testes de GP: 3

Wildcards: 6*

Motores por época: 7 ou 8

Desenvolvimento de motores congelado

Actualizações aero: 1

Classificação D (atualmente Honda e Yamaha)

Este grupo inclui os construtores que obtiveram menos de 35 por cento dos pontos possíveis no Campeonato de Construtores.



Pneus de teste: 260

Testes privados: Qualquer piloto, em qualquer altura (incluindo o teste shakedown; no entanto, continua a aplicar-se a regra de que ninguém pode testar no circuito do GP nas duas semanas anteriores a um Grande Prémio).

Número de pistas de testes de GP: sem restrições

Coringas: 6*

Motores por época: 9 ou 10

Desenvolvimento de motores não congelado desde o início da época

Actualizações aerodinâmicas: 2**



*= Wildcards não afectados pelo "congelamento das especificações dos motores"; máximo de três wildcards antes e máximo de três após a pausa de verão

**= deve eliminar uma das "especificações aerodinâmicas" mais antigas

Revisão semestral da situação

No entanto, as primeiras alterações à composição destes grupos podem ocorrer logo no início da pausa de verão de 2024. Com base em metade dos pontos da época de 2023 e na primeira metade da época de 2024, as percentagens serão revistas.



Isto deve-se ao facto de os requisitos para as "concessões" serem revistos em dois momentos com efeito imediato:

Janela 1: Do primeiro ao último evento da época.

Janela 2: Do primeiro evento após a pausa de verão até ao último evento antes da pausa de verão da época seguinte.

Se um construtor alterar a classificação após a pausa de verão, acontece o seguinte com efeito imediato:

O "subsídio de pneus de teste" é imediatamente reduzido/aumentado de acordo com o novo grupo. A menos que o fabricante já tenha utilizado mais pneus do que os permitidos no novo grupo (classificação).

Testes de condução privados com ou sem pilotos contratados.

Testes em qualquer circuito de GP. Ou o fabricante nomeia três pistas de teste para o resto da época.

As entradas de wildcards são imediatamente reduzidas/aumentadas de acordo com o novo grupo (isto inclui o cancelamento de quaisquer wildcards que já tenham sido aprovados).

As actualizações aerodinâmicas permitidas serão imediatamente reduzidas/aumentadas de acordo com o novo grupo. A menos que o fabricante já tenha utilizado mais do que o permitido no novo grupo (classificação).

Se a categoria C mudar para D: O número de motores é aumentado com efeito imediato; ao mesmo tempo, o desenvolvimento do motor deixa de estar congelado. A especificação do motor é livre. É autorizada uma atualização aerodinâmica adicional; uma deve ser eliminada.

