Pecco Bagnaia (Ducati) : "Barcelone a été très dure".

Francesco "Pecco" Bagnaia a certes remporté la première épreuve de sprint lors de l'ouverture de la saison à Portimão et a enchaîné trois autres victoires sur la courte distance à Austin, au Mugello et à Spielberg. Mais les samedis, notamment dans la deuxième moitié de la saison, ont été le plus souvent placés sous le signe de son rival pour le titre, Jorge Martin. "Au début, les sprints m'ont un peu sauvé, mais à la fin, ils m'ont mis en difficulté", sait le pilote d'usine Ducati.

C'est ce que montrent également les points obtenus uniquement au sprint lors de la saison 2023 :

1. Martin, 168 points. 2. Bagnaia 140. 3. Binder 109. 4. Bezzecchi 87. 5. Marini 54. 6. Viñales 54. 7. Alex Márquez 50. 8. Aleix Espargaró 48. 9. Miller 47. 10. Marc Márquez 38. 11. Zarco 37. 12. Di Giannantonio 19. 13. Quartararo 19. 14. Oliveira 14. 15. Bastianini 13. 16. Pedrosa 10. 17. Rins 9. 18. Morbidelli 7. 19. Pol Espargaró 4. 20. Augusto Fernández 3. 21. Raúl Fernández 1.

En principe, Bagnaia préfère certes pouvoir compter sur sa force le dimanche de la course. "La course du GP a lieu le dimanche et il est important d'être fort lors de cette course. Mais comme il y a deux courses avec des situations différentes dans le championnat du monde, nous devrons certainement faire un pas en avant. Pendant la moitié de la saison, j'ai perdu des points le samedi et je les ai rattrapés le dimanche... C'est là que nous devons nous améliorer", a confirmé celui qui a désormais remporté 28 GP (dont 18 en MotoGP).

L'Italien de 26 ans a considéré que l'accident survenu peu après le départ du GP de Catalogne, lorsqu'il est parti en tête sur un highsider et a été touché aux jambes par Brad Binder, qui le suivait, avait été le point crucial de la saison. "Barcelone nous a ralentis. J'ai eu beaucoup de mal à partir de ce moment-là - pas encore à Misano, parce qu'une semaine après, j'étais surtout préoccupé par le fait de pouvoir conduire la moto, car j'avais très mal. Après ce moment, j'ai eu un peu de mal avec ma vitesse, en qualifications et en sprint. Durant toute la deuxième moitié de la saison, j'ai toujours eu des difficultés au sprint, je n'ai jamais été aussi rapide que prévu ou que durant la première moitié de la saison. Pour l'année prochaine, je devrai certainement m'améliorer dans ce domaine, mais nous avons déjà fait un grand pas en avant lors des dernières courses".

Avec le recul, le désormais double champion de MotoGP reconnaît ouvertement : "Barcelone a été dure, très dure. Le crash en lui-même était déjà très violent, auquel s'est ajouté le fait que Brad m'a roulé sur les jambes. C'était encore plus angoissant. J'ai eu de la chance qu'Enea [Bastianini] soit tombé dans le premier virage et ait mis cinq pilotes hors course".

"J'ai eu de la chance, j'ai eu beaucoup de chance", est conscient Bagnaia. "Et c'était aussi une chance d'avoir la course suivante quelques jours plus tard. J'ai donc tout préparé pour être prêt pour Misano - je n'étais pas vraiment prêt parce que je ne pouvais pas bouger mon genou". Malgré une douleur au coccyx et un gros hématome au genou droit, il s'est battu pour deux troisièmes places à la maison. "Heureusement, j'ai réussi à rouler et ces deux podiums m'ont permis de rester focalisé uniquement sur le championnat du monde. Mais c'était un moment très difficile. Je pense que cela a aussi été une bonne leçon pour m'améliorer, mais j'ai simplement eu beaucoup de chance".

Résultats de la course MotoGP de Valence (26.11.) :

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 tours en 40:48,525 min.

2. Johann Zarco (F), Ducati, +0,360

3. Brad Binder (ZA), KTM, +2,347

4. Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3,176 sec

5. Raúl Fernández (E), Aprilia, +4,363

6. Alex Márquez (E), Ducati, +4,708

7. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4,736

8. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8,014

9. Luca Marini (I), Ducati, +9,486

10. Maverick Viñales (E), Aprilia, +10,556

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12,001

12. Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,695

13. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43,297

14. Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 tours de retard

- Jack Miller (AUS), KTM, 18 tours de retard

- Enea Bastianini (I), Ducati, 9 tours de retard

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 tours de retard

- Marc Márquez (E), Honda, 5 tours de retard

- Jorge Martin (E), Ducati, 5 tours de retard

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, premier tour non terminé



*= Pénalité de 3 secondes (infraction sur la pression des pneus)

Résultats du sprint MotoGP de Valence (25.11.) :

1. Martin, Ducati, 13 tours en 19:38,827 min.

2. Binder, KTM, +0,190 sec

3. Marc Márquez, Honda, +2,122

4. Viñales, Aprilia, +3,106

5. Bagnaia, Ducati, +4,253

6. Di Giannantonio, Ducati, +4,400

7. Bezzecchi, Ducati, +4,502

8. Alex Márquez, Ducati, +5,578

9. Zarco, Ducati, +5,910

10. Augusto Fernández, KTM, +6,095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7,674

12. Miller, KTM, +8,098

13. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,513

14. Pol Espargaró, KTM, +12,453

15. Bastianini, Ducati, +12,599

16. Nakagami, Honda, +13,787

17. Marini*, Ducati, +13,887

18. Morbidelli*, Yamaha, +14,943

19. Rins, Honda, +20,378

20e Savadori, Aprilia, +25,017

- Quartararo, Yamaha, 9 tours de retard



*= Pénalité de 3 secondes (infraction sur la pression des pneus)

Classement final du championnat du monde MotoGP après 39 courses :

1. Bagnaia, 467 points. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 700 points. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 653 points. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.