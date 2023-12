Pecco Bagnaia (Ducati): "Barcellona è stata molto dura".

Guardando al passato, il campione del mondo della MotoGP Pecco Bagnaia non nasconde quanto lo abbia colpito lo spaventoso incidente del GP di Catalunya. Soprattutto sulla distanza dello sprint, non era più quello di una volta.

Francesco "Pecco" Bagnaia ha vinto la première sprint all'esordio stagionale a Portimão, seguita da altre tre vittorie sulla breve distanza ad Austin, Mugello e Spielberg. Tuttavia, i sabati sono stati per lo più dominati dal suo rivale per il titolo Jorge Martin, soprattutto nella seconda metà della stagione. "All'inizio gli sprint mi hanno salvato un po', ma alla fine mi hanno messo in difficoltà", ha detto il pilota della Ducati.

Lo dimostrano anche i punti della volata pura per la stagione 2023:

1° Martin, 168 punti. 2. Bagnaia 140. 3. Binder 109. 4. Bezzecchi 87. 5. Marini 54. 6. Viñales 54. 7. Alex Márquez 50. 8. Aleix Espargaró 48. 9. Miller 47. 10. Marc Márquez 38. 11. Zarco 37. 12. Di Giannantonio 19. 13. Di Giannantonio 19. 13. Quartararo 19. 14. Oliveira 14. 15. Bastianini 13. 16. Pedrosa 10. 17. Rins 9. 18. Morbidelli 7. 19. Pol Espargaró 4. 20. Augusto Fernández 3. 21. Raúl Fernández 1.

In sostanza, Bagnaia preferisce poter contare sulle sue forze la domenica della gara. "La gara del GP è domenica ed è importante essere forti in quella gara. Ma poiché ci sono due gare con situazioni diverse nel Campionato del Mondo, dovremo sicuramente fare un passo avanti. Per metà stagione ho perso punti il sabato e li ho recuperati la domenica... Dobbiamo migliorare", ha sottolineato l'ormai 28 volte vincitore di un GP (18 dei quali in MotoGP).

Il ventiseienne italiano ha individuato come punto cruciale della stagione l'incidente horror avvenuto poco dopo l'inizio del GP di Catalunya, quando è caduto violentemente mentre era in testa ed è stato colpito alle gambe da Brad Binder, che seguiva dietro. "Barcellona ci ha rallentato. Da quel momento in poi ho faticato molto - non ancora a Misano, perché solo una settimana dopo mi preoccupavo soprattutto di riuscire a guidare la moto perché avevo molto dolore. Ma dopo quel momento ho faticato un po' con la mia velocità, in qualifica e in volata. Nella seconda parte della stagione ho sempre faticato in volata, non sono mai stato veloce come mi aspettavo o come nella prima parte della stagione. Dovrò sicuramente migliorare l'anno prossimo, ma abbiamo già fatto un grande passo avanti nelle ultime gare".

Guardando al passato, il due volte campione della MotoGP ammette apertamente: "Barcellona è stata dura, molto dura. L'incidente era già di per sé molto violento, e in più Brad mi è passato sopra le gambe. È stato ancora più spaventoso. Sono stato fortunato perché Enea [Bastianini] è caduto alla prima curva e ha messo fuori gara cinque piloti".

"Sono stato fortunato, molto fortunato", si rende conto Bagnaia. "Ed è stata anche una fortuna che la gara successiva fosse pochi giorni dopo. Ho preparato tutto per essere pronto per Misano, ma in realtà non ero pronto perché non riuscivo a muovere il ginocchio". Nonostante il dolore al coccige e un grosso ematoma sul ginocchio destro, ha lottato per due terzi posti in casa. "Fortunatamente sono riuscito a correre e i due podi mi hanno aiutato a concentrarmi esclusivamente sul campionato del mondo. Ma è stato un momento molto difficile. Penso che sia stata anche una buona lezione per migliorarmi, ma sono stato anche molto fortunato".

Risultati gara MotoGP Valencia (26.11.):

1° Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 giri in 40:48.525 min.

2° Johann Zarco (F), Ducati, +0.360

3° Brad Binder (ZA), KTM, +2.347

4° Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3.176 sec.

5. Raúl Fernández (E), Aprilia, +4.363

6° Alex Márquez (E), Ducati, +4.708

7° Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4.736

8° Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8.014

9° Luca Marini (I), Ducati, +9.486

10° Maverick Viñales (E), Aprilia, +10.556

11° Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12.001

12° Takaaki Nakagami (J), Honda, +21.695

13° Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43.297

14° Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 giri in meno

- Jack Miller (AUS), KTM, 18 giri in meno

- Enea Bastianini (I), Ducati, 9 giri in meno

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 giri in meno

- Marc Márquez (E), Honda, 5 giri in meno

- Jorge Martin (E), Ducati, 5 giri in meno

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, primo giro non completato



*= 3 secondi di penalità (infrazione alla pressione degli pneumatici)

Risultati MotoGP Sprint Valencia (25.11.):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:38.827 min.

2° Binder, KTM, +0,190 secondi

3° Marc Márquez, Honda, +2.122

4° Viñales, Aprilia, +3.106

5° Bagnaia, Ducati, +4.253

6° Di Giannantonio, Ducati, +4.400

7° Bezzecchi, Ducati, +4.502

8° Alex Márquez, Ducati, +5.578

9° Zarco, Ducati, +5.910

10. Augusto Fernández, KTM, +6.095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7.674

12° Miller, KTM, +8.098

13° Aleix Espargaró, Aprilia, +9.513

14° Pol Espargaró, KTM, +12.453

15° Bastianini, Ducati, +12.599

16° Nakagami, Honda, +13.787

17° Marini*, Ducati, +13.887

18° Morbidelli*, Yamaha, +14.943

19° Rins, Honda, +20.378

20° Savadori, Aprilia, +25.017

- Quartararo, Yamaha, 9 giri in meno



*= 3 secondi di penalità (infrazione alla pressione degli pneumatici)

Classifica finale del Campionato del Mondo MotoGP dopo 39 gare:

1° Bagnaia, 467 punti. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato costruttori:

1. Ducati, 700 punti. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 653 punti. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.